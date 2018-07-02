UtanÃ§ MÃ¼zesi yapÄ±lmayan MadÄ±mak hÃ¢lÃ¢ yanÄ±yor

Burcu YILDIRIM

Sivas

2 Temmuz Sivas KatliamÄ±'nÄ±n 25. yÄ±l dönümü dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lan anmaya binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Türkiye'nin bir çok yerinden gelen vatandaÅŸlar sabah saatlerinde HacÄ± BektaÅŸ Veli Anadolu Kültür Vakfi önünde toplanarak saat 10.00'da yürüyüÅŸe baÅŸladÄ±. KatÄ±lÄ±mÄ±n yoÄŸun olduÄŸu anmada çok sayÄ±da HDP ve CHP milletvekilleri de yer aldÄ±. Pir Sultan Abdal Kültür ve Alevi Derneklerine baÄŸlÄ± bir çok ÅŸube ve köy dernekleri de pankartlarÄ±yla yürüyüÅŸe katÄ±ldÄ±.

'MADIMAK UTANÇ MÜZESÄ° OLANA DEK MÜCADELE EDECEGÄ°Z'

YürüyüÅŸ boyunca MadÄ±mak Otelin'de hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin isimleri ve hayat hikayeleri okundu. “Sivas’Ä± yakanlar AKP'yi kuranlar”; “FaÅŸizme karÅŸÄ± omuz omuza”; “KurtuluÅŸ yok tek baÅŸÄ±na ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. YürüyüÅŸ boyunca yol kenarlarÄ±na susayanlar için sular kondu.

Türkiye’de yaÅŸanan tüm katliamlar kÄ±nanÄ±rken acÄ±larÄ±n ortak olduÄŸu ve birlikte mücadele edilmesi gerektiÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±. YürüyüÅŸün önünde aileler kaybettiklerinin fotoÄŸraflarÄ± ile alana kadar en önde yer aldÄ±.

FotoÄŸraf: Burcu YÄ±ldÄ±rÄ±m/EVRENSEL

Alanda hayatÄ±nÄ± kaybeden insanlarÄ±n isimleri bir bir okunup semah dönüldü ve aileler MadÄ±mak Oteli'nin önüne karanfil bÄ±raktÄ±. SonrasÄ±nda ortak metni okuyan ABF Genel BaÅŸkanÄ± Hüseyin Güzelgül, “MadÄ±mak’Ä± yakanlar ne utandÄ±lar ne çekindiler. Dün Sivas'ta katliam yapanlar, Suruç'ta katliam yapanlarla aynÄ± siyasi odaklardÄ±r. Toplumu korku ve sindirme sistemiyle yönetmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceÄŸiz” dedi.

Güzelgül konuÅŸmasÄ±nda “MadÄ±mak Oteli utanç müzesi oluncaya dek mücadelemiz sürecek. Utanç müzesi yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sürece biz yanmaya devam edeceÄŸiz” dedi.

25 yÄ±ldÄ±r MadÄ±mak'Ä±n yarasÄ±nÄ±n sarÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Güzelgül, katillerin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapanlarÄ±n bugün milletvekili ve bakan olduÄŸunu belirtti. Bu düzenin böyle gitmeyeceÄŸini söyleyen Güzelgül, “Zalime karÅŸÄ± ülkenin tüm demokrat güçleriyle zülfikar olmalÄ±yÄ±z” dedi.

'25 YILDIR AYNI ÅžEYLERÄ° SÖYLÜYORUZ'

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± Hüseyin Mat ise devletin görevini yapmamasÄ±ndan kaynaklÄ± 25 yÄ±ldÄ±r aynÄ± ÅŸeyleri söylediklerini ifade etti:

“Aleviler katledilirken seyirci kalanlar müzenin yapÄ±lmasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Biz Paris'in ortasÄ±nda tüm Alevi katliamlarÄ±nÄ± sembolize eden bir anÄ±t yaptÄ±k ve bu devletleri bölmedi” diye konuÅŸtu.

‘KATÄ°LLERÄ°N Ä°SMÄ° DE MÜZEDE!’

PSDK Genel BaÅŸkanÄ± Gani Kaplan ise MadÄ±mak Oteli'nin önünde "Buraya hiç kimse giremiyor. YÄ±llardÄ±r lokanta olarak kullanÄ±ldÄ±. Sonra bilim kültür merkezi haline getirildi ancak içerde iki katilin de adÄ± yazÄ±yor. Bu yüzden kimse içeri girmiyor. Bu iki ismin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± devletten acil talep ediyoruz" dedi.

FotoÄŸraf: Burcu YÄ±ldÄ±rÄ±m/EVRENSEL

DEMÄ°RTAÅž: 2 TAMMUZ'DA AÇILAN YARA KAPANMADI

Selahattin DemirtaÅŸ cezaevinden Sivas KatliamÄ± ile ilgili gönderdiÄŸi mesajda 2 Temmuz’da açÄ±lan yaranÄ±n kapanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

2 Temmuz’da açÄ±lan yaranÄ±n kapanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çünkü aradan geçen 25 yÄ±la raÄŸmen bu yaraya tek bir merhem sürülmediÄŸini ifade eden DemirtaÅŸ: “Bu acÄ± 25 yÄ±ldÄ±r hiç azalmadÄ±, çünkü bu acÄ±yÄ± hafifletecek tek bir adÄ±m atÄ±lmadÄ±. FaÅŸizmin kurumsallaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bu günlerde, geçmiÅŸle yüzleÅŸmek ve hesaplaÅŸmak için tek bir adÄ±mÄ±n atÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. Ancak adalet için, eÅŸitlik ve özgürlük için mücadele etmekten vazgeçecek de deÄŸiliz. Ülkemizde zulme ve katliama uÄŸramÄ±ÅŸ herkesin, her kesimin hakkÄ±nÄ± ve hukukunu savunmaya devam edeceÄŸiz.

Birçok engelleme ve baskÄ±ya raÄŸmen, her 2 Temmuz’da Sivas’ta toplanan on binler, Sivas KatliamÄ±’nÄ±n hesabÄ±nÄ±n hukuk önünde adil bir ÅŸekilde bir gün sorulacaÄŸÄ±nÄ±n garantisidir. 2 Temmuz ÅŸehitlerinin ailelerini, dayanÄ±ÅŸma göstererek duyarlÄ±lÄ±kla hareket eden bütün dostlarÄ± selamlÄ±yor, hepinize sevgi ve saygÄ±larÄ±mÄ± gönderiyorum” dedi.

BÄ°LGEN: Ä°NSAN YAKAN ZÄ°HNÄ°YETLE HESAPLAÅžMAK GEREK

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 33 insanÄ±n göz göre göre yakÄ±lmasÄ±yla çeyrek asÄ±rdÄ±r yüzleÅŸilmediÄŸini dile getirerek, "Bu ülke için en büyük kayÄ±plardan biridir. EÄŸer biz bu vahÅŸetle yüzleÅŸebilseydik, etkin bir yargÄ±lama ciddi bir soruÅŸturma yapÄ±lsaydÄ± geçen 25 yÄ±lda baÅŸka karanlÄ±k olaylara tanÄ±klÄ±k etmezdi" dedi.

Ä°nsan yakan zihniyetle hesaplaÅŸmak gerektiÄŸini söyleyen Bilgen, bir daha böyle ÅŸeylerin yaÅŸanmamasÄ±nÄ±n biricik teminatÄ±nÄ±n demokrasi için mücadele etmek olduÄŸunu belirtti

CHP milletvekili Veli AÄŸbaba da, MadÄ±mak'ta acÄ±nÄ±n unutulmamasÄ±, insan haklarÄ± ve barÄ±ÅŸ için mücadele edeceklerini söyledi. (Sivas/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 17:02

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