DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turunda gÃ¼nÃ¼n sonuÃ§larÄ± (2 Temmuz Pazartesi)

DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turu maÃ§larÄ±nda Japonya karÅŸÄ±sÄ±nda geriden gelerek 3-2 kazanan BelÃ§ika ve Meksika'yÄ± 2-0 maÄŸlup eden Brezilya Ã§eyrek finale Ã§Ä±ktÄ±.

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya KupasÄ±'nda son 16 turu mücadelelerinde Belçika, 0-2 geriye düÅŸtüÄŸü maçta Japonya'yÄ± son uzatma dakikasÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± golle 3-2 maÄŸlup etti ve adÄ±nÄ± çeyrek finale yazdÄ±rdÄ±. Brezilya ise Meksika'yÄ± 2-0 maÄŸlup ederek çeyrek finale yükseldi. Brezilya ve Belçika çeyrek finalde karÅŸÄ±laÅŸacak.

GERÄ°DEN GELEN BELÇÄ°KA SON ANDA GÜLDÜ

FotoÄŸraf: Åžebnem CoÅŸkun/AA

Saat 21:00'de baÅŸlayan günün son eleme maçÄ±nda Belçika, özellikle ilk yarÄ±m saatteki baskÄ±lÄ± oyununa raÄŸmen Japonya savunmasÄ±nÄ± geçemeyince ilk yarÄ± golsüz sonuçlandÄ±.

- 48. dakikada ani geliÅŸen Japonya ataÄŸÄ±nda, Shibasaki'nin ara pasÄ±yla Belçika savunmasÄ±nÄ±n arkasÄ±na sarkan Haraguchi, uzak direÄŸe yaptÄ±ÄŸÄ± düzgün vuruÅŸla takÄ±mÄ±nÄ± 1-0 öne geçirdi.

- Bir dakika sonra ise Eden Hazard, saÄŸ kanattan yapÄ±lan yerden ortaya geliÅŸine vurdu ancak top direkten döndü.

- Japonya, 52. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Inui'nin ceza sahasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndan çektiÄŸi ÅŸutta top, direÄŸin yanÄ±ndan aÄŸlarla buluÅŸtu.

- AtaklarÄ±nÄ± artÄ±ran Belçika, aradÄ±ÄŸÄ± golü 69. dakikada buldu. Korner sonrasÄ± Japonya savunmasÄ± topu havalandÄ±rdÄ±. Vertonghen, gelen topa yaptÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rtma kafa vuruÅŸuyla önde olan kaleci Kawashima'yÄ± avladÄ±: 1-2.

- Eden Hazard'Ä±n 74. dakikada sol kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya iyi yükselen Fellaini, kafa vuruÅŸuyla Belçika'nÄ±n durumu 2-2'ye getirmesini saÄŸladÄ±.

- KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n uzatmalara gitmesi beklenirken Belçika 3. golü attÄ±. Belçika, 90+4'üncü dakikada ani geliÅŸen atakta Japonya'yÄ± az adamla yakaladÄ±. SaÄŸ kanattaki Meunier'nin yerden ortasÄ±nda Lukaku, topu yanÄ±ndaki Chadli'ye bÄ±raktÄ±. Chadli de topu boÅŸ aÄŸlara gönderdi: 3-2

BREZÄ°LYA 2-0 MEKSÄ°KA

Günün ilk maçÄ±nda ise Almanya'yÄ± maÄŸlup ederek dikkatleri üzerine toplayan Meksika, turnuvanÄ±n favorilerinden Brezilya ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: Fatih AktaÅŸ/AA

- 25. dakikada Brezilya gole yaklaÅŸtÄ±. Sol kanatta topla buluÅŸan Neymar, ceza sahasÄ± içinde ÅŸÄ±k bir çalÄ±mla iki rakibinden kurtuldu. Neymar, sol çaprazda dar açÄ±dan vuruÅŸunu yaparken kaleci Ochao'nun elinden dönen topu savunma uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

- 33. dakikada Jesus, Meksika ceza sahasÄ±na girip sol çaprazdan sert bir vuruÅŸ yaptÄ±, top kaleci Ochoa'dan döndü. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 0-0 beraberlikle tamamlandÄ±.

- 51. dakikada Brezilya öne geçti. Willian, Neymar'dan aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸÄ±k pasla ceza sahasÄ±na girdi. Bu oyuncunun altÄ±pas içine yerden sert gönderdiÄŸi topa arka direkte Neymar kayarak dokundu ve meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturdu: 1-0

- 63. dakikada Brezilya ikinci golüne yaklaÅŸtÄ±. Sol kanatta topu kontrol eden Willian, rakibinden kurtulup ceza sahasÄ±na girdi. Willian'Ä±n sert ÅŸutunda kaleci Ochoa parmaklarÄ±nÄ±n ucuyla topu kornere çeldi.

- 88. dakikada Brezilya farkÄ± 2'ye çÄ±kardÄ±. Fernandinho'nun pasÄ±yla Neymar sol taraftan ceza sahasÄ±na girdi. Bu oyuncunun saÄŸ ayaÄŸÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±yla attÄ±ÄŸÄ± ÅŸut, kaleci Ochoa'nÄ±n ayaÄŸÄ±ndan arka direÄŸe açÄ±ldÄ±. Müsait durumdaki Firmino topu aÄŸlara gönderdi ve karÅŸÄ±laÅŸma 2-0 Brezilya'nÄ±n üstünlüÄŸüyle sonuçlandÄ±.

Brezilya ile Belçika arasÄ±ndaki çeyrek final maçÄ±, 6 Temmuz Cuma günü Kazan Arena'da oynanacak.

FotoÄŸraf: Fatih AktaÅŸ/AA

YARININ PROGRAMI

3 Temmuz SalÄ±

17.00 Ä°sveç-Ä°sviçre (Saint Petersburg StadÄ±)

21.00 Kolombiya-Ä°ngiltere (Spartak StadÄ±). (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Rusya ve HÄ±rvatistan Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi, Ä°spanya veda etti

DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turunda ilk gÃ¼n sonuÃ§larÄ± (30 Haziran Cumartesi)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 23:22

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