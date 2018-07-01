GÃ¶beklitepe, UNESCO DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± Listesi'ne girdi

Urfa'da yer alan ve dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bilinen en eski anÄ±tsal tapÄ±nak olan GÃ¶beklitepe, UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± KalÄ±cÄ± Listesiâ€™ne girdi.

DünyanÄ±n en eski tapÄ±nak merkezi olarak nitelendirilen Urfa'daki Göbeklitepe, Bahreyn’de düzenlenen 42'nci Dünya MirasÄ± Komita ToplantÄ±sÄ±'nda UNESCO Dünya Kültür MirasÄ± Listesi'ne kabul edildi.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Örencik Mahallesi yakÄ±nlarÄ±ndaki, Neolitik ÇaÄŸ’a ait ve dünyanÄ±n bilinen en eski tapÄ±nak merkezi olarak kabul gören Göbeklitepe BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Bilim, EÄŸitim ve Kültür TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (UNESCO), 'Dünya MirasÄ± Geçici Listesi’nden, asil listeye geçti. Basra Körfezi'nde yer alan Bahreyn’de düzenlenen 42'nci Dünya MirasÄ± Komite ToplantÄ±sÄ±nda Göbeklitepe, 'UNESCO Dünya MirasÄ± Listesi'nde yerini aldÄ±. Bahreyn'de düzenlenen toplantÄ±ya Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸi'ni temsilen ÅžanlÄ±urfa Müze Müdürü ve Göbeklitepe KazÄ± BaÅŸkanÄ± Celal UludaÄŸ katÄ±ldÄ±. Göbeklitepe’nin UNESCO asil listesine kabul edilmesi sevinçle karÅŸÄ±landÄ±. Her gün yerli ve yabancÄ± turistlerin ziyaret ettiÄŸi, 1995'ten beri yürütülen kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda, neolitik döneme ait boylarÄ± 3-6 metre, aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ± da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taÅŸlarÄ± ve 8-30 metre çapÄ±nda dairesel ve dikdörtgen ÅŸekilli dünyanÄ±n en eski tapÄ±nak kalÄ±ntÄ±larÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 12 bin yÄ±l öncesine ait olduÄŸu belirtilen 65 santimetre uzunluÄŸunda insan heykeli gibi çeÅŸitli tarihi eserler görmek isteyenler, bölgeye akÄ±n ediyor.

FotoÄŸraf: DHA

TÜRKÄ°YE'DE YER ALAN 'DÜNYA MÄ°RASI LÄ°STESÄ°'

♦ Ä°stanbul [1985]

♦ DivriÄŸi Ulu Camii ve DarüÅŸÅŸifasÄ± (Sivas) [1985]

♦ HattuÅŸa (BoÄŸazköy) - Hitit BaÅŸkenti (Çorum) [1986]

♦ Nemrut DaÄŸÄ± (AdÄ±yaman - Kahta) [1987]

♦ Xanthos-Letoon (Antalya - MuÄŸla) [1988]

♦ Safranbolu Åžehri (Karabük) [1994]

♦ Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]

♦ Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]

♦ Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]

♦ Bergama Çok KatmanlÄ± Kültürel Peyzaj AlanÄ± (Ä°zmir) [2014]

♦ Bursa ve CumalÄ±kÄ±zÄ±k: OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸunun DoÄŸuÅŸu (Bursa) [2014]

♦ DiyarbakÄ±r Kalesi ve Hevsel Bahçeleri [2015]

♦Efes (Ä°zmir) [2015]

♦ Ani Arkeolojik AlanÄ± (Kars) [2016]

♦ Afrodisias (AydÄ±n) [2017]

KÜLTÜREL OLARAK;



♦ Göreme Milli ParkÄ± ve Kapadokya (NevÅŸehir) [1985]

♦ Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988]

â€˜DÃ¼nyanÄ±n ilk tapÄ±naÄŸÄ± GÃ¶beklitepe'ye beton dÃ¶kÃ¼ldÃ¼â€™

GÖBEKLÄ°TEPE

KazÄ±larÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1995 yÄ±lÄ±ndan itibaren uygarlÄ±ÄŸÄ±n kökeni hakkÄ±ndaki görüÅŸleri deÄŸiÅŸtiren Göbekli Tepe, belki de tüm insanlÄ±ÄŸÄ±n tarihini baÅŸtan yazabilecek bir öneme sahip. Hayvan figürleriyle yontulmuÅŸ taÅŸlarÄ± ve T biçimli sütunlarÄ±yla 12.000 yÄ±llÄ±k dairesel yapÄ±lar, tarÄ±m devriminden ve hatta çanak çömlek yapÄ±mÄ±nÄ±n icadÄ±ndan bile daha eski.

Arkeolofi'den aktarÄ±lana göre, uzmanlar daha önce, avcÄ±-toplayÄ±cÄ±larÄ±n yerleÅŸik düzene geçip tarÄ±m yapmasÄ± sonucu anÄ±tsal alanlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorlardÄ±. Fakat tarÄ±ma geçilmeden önce avcÄ± toplayÄ±cÄ± insanlar tarafÄ±ndan inÅŸa edilen Göbekli Tepe, tüm bu düÅŸünce sistemini altüst etti.

Göbekli Ttepe’deki T biçimli dikilitaÅŸlarÄ±n en büyüÄŸünün aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 16 tonu aÅŸÄ±yor. Bu taÅŸlarÄ± yontmak ve yakÄ±ndaki taÅŸ ocaÄŸÄ±ndan taÅŸÄ±mak, çok sayÄ±da insan ve hepsini doyuracak miktarda yiyecek gerektiren zorlu bir organizasyon gerektiriyor.

Burada ÅŸimdiye kadar yapÄ±lan kazÄ±larda bu insanlarÄ±n yerleÅŸik bir hayat sürdüÄŸüne dair bir kanÄ±t bulunamadÄ±. Bu yüzden Göbekli Tepe’nin dönemsel bir toplanma ve ÅŸölen yeri olduÄŸu düÅŸünülüyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 17:31

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