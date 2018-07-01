DÃ¼ÄŸÃ¼n sezonunda yeni gÃ¶zde â€˜Ã§eyrek altÄ±nâ€™

DÃ¼ÄŸÃ¼n sezonunda, fiyatÄ± 45 lira olan â€˜0.25 Ã§eyrek gram altÄ±nâ€™ ile fiyatÄ± 95 lira olan â€˜0.5 yarÄ±m gram altÄ±nâ€™a talebin arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Timur Ay, altÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n her geçen gün yükselmesi nedeniyle düÄŸün sezonunda, fiyatÄ± 45 lira olan ‘0.25 çeyrek gram altÄ±n’ ile fiyatÄ± 95 lira olan ‘0.5 yarÄ±m gram altÄ±n’a talebin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Timur Ay, küresel piyasalarda altÄ±n fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini söyledi. Bunun jeopolitik, ekonomik ve sosyolojik olmak üzere çeÅŸitli nedenleri olduÄŸunu belirten Sarraflar ve Kuyumcular DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Timur Ay, sözlerine ÅŸöyle devam etti: “Ancak ÅŸu anda dünya üzerindeki altÄ±nÄ±n çok yüksek fiyatlarda seyretmesinin altÄ±nda yatan gerekçelerin birkaç tanesinin baÅŸÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z dolarÄ±n ciddi derecede dünyada rahatsÄ±zlÄ±k verici olmasÄ±dÄ±r. Bunu istinaden de güçlü ekonomilerin, Amerikan ve Çin ekonomilerinin ekonomik savaÅŸlarÄ± yüzünden, netice itibarÄ±yla bu da deÄŸerli madenlere olan altÄ±nÄ±n güvenli liman olmasÄ±na istinaden yatÄ±rÄ±mcÄ±yÄ± daha çok oraya çekiyor. Bu da doÄŸal olarak altÄ±n fiyatÄ±nÄ± devamlÄ± yukarÄ±da tutuyor. Neticede TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman dolarÄ±n özellikle seçim öncesindeki artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n paralelinde altÄ±n fiyatlarÄ± da TL bazÄ±nda ciddi yükseliÅŸ verdi.”

ÇEYREK 300 TL’NÄ°N ÜZERÄ°NDE

AltÄ±nda bu yÄ±lki fiyatlarÄ±n geçen yÄ±la göre yüksek pozisyonda olduÄŸunu kaydeden Timur Ay, “DoÄŸal olarak tüketici de düÄŸün sezonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dönemlerde zamanÄ±nda çeyrek altÄ±n, yarÄ±m altÄ±n, tam altÄ±n alÄ±rken, ÅŸu anda gram altÄ±n, yarÄ±m gram altÄ±n ve çeyrek gram altÄ±na olan talebi arttÄ±. Gram altÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 185-190 lira, yarÄ±m gram altÄ±nÄ±n olarak 90-95 lira, çeyrek gram altÄ±nÄ±n da 40-45 lira bandÄ±nda olmasÄ± tüketicinin düÄŸünlerdeki ilgisini karÅŸÄ±layabiliyor. Bu yüzden sektörümüz içerisindeki bizler gibi sektör temsilcileri de düÄŸün sezonunda altÄ±n açÄ±klarÄ±nÄ± gram altÄ±nla tamamlÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

Öte yandan Cumhuriyet altÄ±nÄ± 1227 TL, tam altÄ±nÄ± 1200 TL, yarÄ±m altÄ±n 602 TL ve çeyrek altÄ±n ise 301 TL’den satÄ±lÄ±yor.

ALTIN SEÇÄ°MÄ°N ARDINDAN YÜZDE 3 ERÄ°DÄ°

Gram altÄ±n seçim sonuçlarÄ±nÄ±n adÄ±ndan gerileyen dolar kurunun etkisiyle geçen hafta yüzde 3.3 deÄŸer kaybetti.

Bu yÄ±la 158 lira seviyesinden baÅŸlay, yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda rekor üstüne rekor kÄ±ran ve seçim öncesindeki haftayÄ± 191 liranÄ±n üzerinde tamamlayan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, seçim sonrasÄ± gerileyen dolar kurunun etkisiyle düÅŸüÅŸ eÄŸiliminde hareket etti. Åžimdi 6 haftanÄ±n en düÅŸük seviyesi olan 183.30 liraya kadar geriledi. (ÇANAKKALE)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 15:55

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