Ä°negÃ¶l'de buÄŸday silosuna dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

TÃ¼rkiye genelinde iÅŸ cinayetleri sÃ¼rÃ¼yor. Bursa'nÄ±n Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde buÄŸday silosuna dÃ¼ÅŸen un fabrikasÄ± iÅŸÃ§isi Nedim HÃ¼seyinoÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesinde, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± un fabrikasÄ±nda buÄŸday silosuna düÅŸen Nedim HüseyinoÄŸlu (42), yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Ä°negöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'deki bir un fabrikasÄ±nda meydana geldi. BuÄŸday karÄ±ÅŸtÄ±rmak için 15 metre yüksekliÄŸindeki silonun üzerine çÄ±kan Nedim HüseyinoÄŸlu, dengesini kaybedip düÅŸtü. Nedim HüseyinoÄŸlu buÄŸday yÄ±ÄŸÄ±nÄ±n içerisinde kaybolurken, mesai arkadaÅŸlarÄ±, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmayla HüseyinoÄŸlu'nu silodan çÄ±kardÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrollerde Nedim HüseyinoÄŸlu'nun öldüÄŸü tespit edildi.

Nedim HüseyinoÄŸlu'nun cesedi, yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (Bursa/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 13:10

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