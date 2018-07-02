Yeni sisteme geÃ§iÅŸ nasÄ±l olacak? Akademisyen Nihan YancÄ± Ã–zalp anlattÄ±

OlaÄŸan rejime geÃ§memiz halinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri olaÄŸan KHKâ€™lerin yerini alacak ve KHKâ€™lerde olduÄŸu gibi Meclisin onayÄ±na sunulmayacak.

Serpil Ä°LGÜN

Parlamenter sistemin, yerini ‘CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’ne bÄ±rakmasÄ± açÄ±sÄ±ndan sÄ±radan bir ‘yasama ve yürütmenin belirlenmesi’ seçimi olmayan 24 Haziran, bu nedenle aynÄ± zamanda bir anayasal oylama olarak da nitelenmiÅŸti.

Seçimler ErdoÄŸan’a baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± saÄŸladÄ±. Peki, 25 Haziran itibariyle resmileÅŸen ‘tek adam tek parti’ rejimine geçiÅŸ nasÄ±l olacak? ErdoÄŸan’Ä±n 8 Temmuz’daki yemin törenine kadar hangi düzenlemeler, nasÄ±l yapÄ±lacak? Pazartesi röportajÄ±nda bu hafta, “Åžimdi ne olacak?” sorusuna yanÄ±t aradÄ±k.

Türkiye toplumu, ittifaklar, adaylar, kim kazanÄ±r, kim kaybeder tartÄ±ÅŸmasÄ±na odaklanÄ±rken, Meclisten ‘Yetki Kanunu’ çÄ±karÄ±larak, tamamlanmayan uyum yasalarÄ±na iliÅŸkin düzenlemelerin Bakanlar Kurulunca yapÄ±lmasÄ±nÄ±n önü açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DolayÄ±sÄ±yla ilki bu hafta çÄ±kacaÄŸÄ± açÄ±klanan KHK’lerin dayandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yetki kanunlarÄ±, “geçiÅŸ nasÄ±l olacak” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda önemli bir iÅŸleve sahip.

Yetki kanununun sÄ±nÄ±rlarÄ± var mÄ±? Öncelikle hangi alanlarda düzenlemeler yapÄ±lacak? EtkisizleÅŸeceÄŸi belirtilen Mecliste çoÄŸunluÄŸu saÄŸlamak neden kritik? CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n OHAL’i kaldÄ±rma vaadinin gerçekleÅŸmesi halinde OHAL KHK’lerinin akÄ±beti ne olacak?

Anayasa Hukuku ve Ä°nsan HaklarÄ± alanÄ±nda çalÄ±ÅŸan AltÄ±nbaÅŸ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖÄŸretim Üyesi Nihan YancÄ± Özalp yanÄ±tladÄ±.

ÇOCUÄžA YANLIÅž AD KONULMUÅž!

Önce altÄ±nÄ± çizmek için soralÄ±m; artÄ±k resmen yürürlüÄŸe giren, Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n da ‘patenti bana ait’ dediÄŸi, ‘CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’nin en temel özelliÄŸi ne?

Bu sistem baÅŸkanlÄ±k ve yarÄ±-baÅŸkanlÄ±k sistemlerine benzemeyen, nevî ÅŸahsÄ±na münhasÄ±r bir sistem. Son derece güçlü bir CumhurbaÅŸkanÄ± ve yetkileri azaltÄ±lmÄ±ÅŸ bir Meclis modeli ile karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. BaÅŸkanlÄ±k sisteminde olduÄŸu gibi güçlü yürütme organÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda güçlü bir yasama organÄ± bulunmuyor.

Birçok anayasa uzmanÄ± ve siyaset bilimci, sistemin adÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi olarak tanÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ‘propaganda’ amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çünkü bu niteleme ile getirilen düzenlemenin birbirine uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Sizin deÄŸerlendirmeniz ne?

Sistemin kendisiyle adÄ±nÄ±n uyuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±k. Çünkü ortada ne bir hükümet, ne de yönetimde söz sahibi olacak bir kurul var. Bu sistemle hükümet ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸken adÄ±nda hükümet sözcüÄŸünün kullanÄ±lmasÄ± çeliÅŸkili bir durum. Yani çocuÄŸa yanlÄ±ÅŸ ad konulmuÅŸ!

Yeni sistemin en sorunlu ve çeliÅŸkili yanlarÄ± neler?

Sistem iki ihtimalde de sorun yaratacak bir nitelikte. Ä°lk ihtimal olarak CumhurbaÅŸkanÄ± ve Meclis çoÄŸunluÄŸunun aynÄ± siyasal parti mensuplarÄ±ndan oluÅŸmasÄ± hali deÄŸerlendirilebilir ki, ÅŸu an mevcut olan durum bu. Her ne kadar CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n lideri olduÄŸu parti tek baÅŸÄ±na çoÄŸunluÄŸu elde edememiÅŸ olsa da, Cumhur Ä°ttifakÄ± Mecliste çoÄŸunluÄŸu saÄŸlamÄ±ÅŸ bulunuyor. Bu ihtimalde demokrasinin en temel prensiplerinden olan kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tamamen ortadan kalkmasÄ± ve yasama ile yürütme yetkilerinin fiilen CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ± tehlikesi mevcut. Bu durumda Meclis tamamen etkisiz hale gelir. Ancak eÄŸer CumhurbaÅŸkanÄ± yasama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na müdahale etmez ve Meclis de yetkilerine sonuna kadar sahip çÄ±karsa bu tehlike ortadan kalkar. Ülkemizdeki parti disiplini olgusu ve parti içi demokrasisizlik ise bu tehlikenin bertaraf edilmesine pek elveriÅŸli gözükmüyor.

Ä°kinci ihtimalde ise, ittifakta çözülme olabilir ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n mensup olduÄŸu siyasal parti azÄ±nlÄ±ÄŸa düÅŸebilir -ki bu daha düÅŸük bir ihtimal- bu durumda da birlikte yönetme sorunu daha doÄŸrusu yönetememe sorunu ortaya çÄ±kabilir. Zira CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n münhasÄ±r yetki alanÄ± var, münhasÄ±ran kanunla düzenlenebilecek alanlar var ve hem kanun, hem de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle düzenlenebilecek alanlar var ve bu ortak alanda öncelik kanunlarda. 2017 Anayasa deÄŸiÅŸiklikleri uyarÄ±nca Meclis çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± bir kanunla, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesini etkisiz hale getirebilir. Bu da yetki çatÄ±ÅŸmalarÄ±na neden olacaktÄ±r. Tabii burada yeni sistemde Anayasa Mahkemesi’nin yeni bir rolü ortaya çÄ±kacak, o da yetki hakemliÄŸi. Yani aslÄ±nda yasama ile yürütme arasÄ±ndaki yetki uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ± AYM çözecek. Ama burada da 15 üyesinden 12’si, partili bir cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan dolaylÄ± ve doÄŸrudan seçilip atanan bir AYM devreye girecek.

DolayÄ±sÄ±yla yeni sistemde Meclis etkisizleÅŸiyor olmakla birlikte, sÄ±nÄ±rlÄ± da olsa Mecliste muhalefetin çoÄŸunlukta olmasÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ± yaratacaÄŸÄ± alanlar var?

Evet. BelirttiÄŸim gibi, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kararname ile düzenleyemeyeceÄŸi konular var, münhasÄ±ran kanunla düzenlenecek alanlar var. Üstelik Anayasa uyarÄ±nca Meclisin aynÄ± konuda kanun çÄ±karmasÄ± durumunda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümsüz hale gelecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin kanunla ortadan kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± için ve ayrÄ±ca CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri ile kanunlarda farklÄ± hükümler bulunmasÄ± halinde kanun hükümleri uygulanacaÄŸÄ± için, yasa yapacak ve diÄŸer anlamda da Meclisin geri kalanÄ±na yasa yaptÄ±rmayacak yasama çoÄŸunluÄŸunun elde edilmesi önemli.

MHP desteÄŸi de bu nedenle kritik?

Yeni sistemin iÅŸleyiÅŸine iliÅŸkin düzenlemelerde de MHP’nin desteÄŸi gerekecek evet, çünkü AKP tek baÅŸÄ±na parlamentoda çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayamÄ±yor ve geçiÅŸ döneminde yoÄŸun bir yasama çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ä°htiyaç duyulan bütün yasalarÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± için de sayÄ±sal desteÄŸe ihtiyacÄ± var. Parlamento aritmetiÄŸi bakÄ±mÄ±ndan ÅŸöyle açÄ±klayayÄ±m: Özel karar yetersayÄ±sÄ± gerektiren iÅŸler dÄ±ÅŸÄ±nda kanunlarÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ±nda gerekli genel karar yetersayÄ±sÄ± AnayasanÄ±n 96. maddesinde düzenleniyor. O da, toplantÄ±ya katÄ±lanlarÄ±n salt çoÄŸunluÄŸu. (Her halükarda karar yetersayÄ±sÄ± Meclis üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n dörtte birinin bir fazlasÄ±nÄ±n altÄ±na düÅŸemez.) Yani Meclis fire vermeden toplandÄ±ÄŸÄ±nda bir kanunu geçirmek için 301 milletvekilinin oyuna ihtiyaç bulunmakta.

UYUM YASALARINI MECLÄ°S DE ÇIKARABÄ°LÄ°R

ErdoÄŸan’Ä±n yemin edeceÄŸi 8 Temmuz’a kadar ne olacak? Öncelikle hangi alanlarda düzenleme yapÄ±lacak?

Öncelik uyum yasalarÄ± ve KHK’lerde. AslÄ±nda uyum yasalarÄ± çÄ±karÄ±lmadan seçime gidilmemeliydi ancak erken seçim kararÄ± alÄ±nÄ±nca uyum yasalarÄ± konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±. Bu nedenle de bir yetki kanunuyla uyum KHK’lerinin çÄ±karÄ±lmasÄ± konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verildi. DolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± göreve baÅŸlayana kadar, bu yetki kanunu çerçevesinde çÄ±karÄ±lacak KHK’ler ve bunun yanÄ± sÄ±ra Meclis tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lacak uyum yasalarÄ±yla yönetim ve iÅŸleyiÅŸe iliÅŸkin kurallar düzenlenebilecek.

Meclis de uyum yasalarÄ± çÄ±karabilir mi?

Yetki kanunuyla Bakanlar Kuruluna yetki verilmiÅŸ olmasÄ± Meclis tarafÄ±ndan uyum yasalarÄ±nÄ±n çÄ±karÄ±lamayacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor. Zira Meclis yetkisini devretmiÅŸ deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± yemin edip göreve baÅŸlayana kadar yaÅŸanacak geçiÅŸ sürecinde iki temel düzenleme kaynaÄŸÄ±mÄ±z var: Meclis tarafÄ±ndan yapÄ±lacak yasalar ve yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklere uyum saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla çeÅŸitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ± için mayÄ±s ayÄ±nda kabul edilen Yetki Kanununa dayanarak çÄ±karÄ±lacak KHK’ler. Tabi bunlar olaÄŸanüstü deÄŸil, olaÄŸan KHK’ler.

DiÄŸer yandan, CumhurbaÅŸkanÄ± göreve baÅŸladÄ±ktan sonra yeni bir sorun var. EÄŸer uyum mevzuatÄ± tamamlanamazsa ve bu uyum mevzuatÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ± konusunda yasa ile deÄŸil de, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile düzenleme yapÄ±lmasÄ± yoluna gidilirse, o zaman parlamenter rejimin yasalarÄ±nÄ±n önceliÄŸi söz konusu olacak. Zira AnayasanÄ±n 104. Maddesinde, “Kanunda açÄ±kça düzenlenen konularda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi çÄ±karÄ±lamaz. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile kanunlarda farklÄ± hükümler bulunmasÄ± halinde, kanun hükümleri uygulanÄ±r” denmekte.

YETKÄ° KANUNUYLA ÇIKARILACAK KHK’LERÄ°N SINIRLARININ BELÄ°RLENMEMESÄ° ANAYASAYA AYKIRI

Peki, yetki kanunlarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±, düzenleme yapÄ±lacak alanlarla ilgili bir çerçevesi söz konusu mu?

AslÄ±nda bu yetki son derece geniÅŸ bir alanÄ± içeriyor. Bu kanun ile Bakanlar Kuruluna tüm teÅŸkilat yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirme ve idari iÅŸleyiÅŸi düzenleme konusunda çok geniÅŸ yetkiler veriliyor. Söz konusu düzenlemeyle, uyum yasalarÄ±nÄ± yapmak konusunda yetkili ve görevli olan Meclis, bakanlÄ±klarÄ±n teÅŸkilatlanmasÄ± gibi çok önemli bir alanda düzenleme yapma yetkisini Bakanlar Kuruluna vermiÅŸ oluyor.

TeÅŸkilat yapÄ±sÄ±nÄ±n kanunla düzenlenmesi gereÄŸi yönündeki tartÄ±ÅŸmalarÄ± bir tarafa bÄ±rakacak olsak dahi sorun ÅŸurada: KHK çÄ±karma yetkisi istisnai bir yetkidir ve asÄ±l olan kanunla düzenlemedir. Bu nedenle de yetki kanununda, çÄ±karÄ±lacak KHK’nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n belirlenmesi çok önemli. Ä°stisnai bir yetki olmasÄ± nedeniyle yetki kanununda bulunmasÄ± gereken birtakÄ±m unsurlar vardÄ±r. Anayasa uyarÄ±nca yetki kanununda çÄ±karÄ±lacak KHK’nin amacÄ±, kapsamÄ±, ilkeleri, yetki kanunu ile verilen yetkinin süresi ve süresi içerisinde birden fazla KHK çÄ±karÄ±labilip çÄ±karÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi gerekmekte. Konu unsuru açÄ±kça Anayasada yer almasa da iÅŸin doÄŸasÄ± gereÄŸi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n çizilmesi gerekli. DolayÄ±sÄ±yla Bakanlar Kuruluna çok geniÅŸ bir kapsam ve konuda düzenleme yetkisi tanÄ±yan bir yetki kanunu Anayasaya aykÄ±rÄ± olur.

AYM’nin konuyla ilgili tutumu ne?

AYM de 1990’lÄ± yÄ±llarda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve 2011 yÄ±lÄ±na kadar sürdürdüÄŸü içtihatlarÄ±nda -yerinde bir biçimde- yetki kanununda konunun belirlenmesi kadar, Bakanlar Kuruluna yetki verilen konularÄ±n kapsamÄ±nÄ±n çok geniÅŸ tutulmamasÄ± ve sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± gereÄŸi üzerinde duruyordu. Ancak 2011 yÄ±lÄ±ndaki içtihat deÄŸiÅŸikliÄŸiyle konunun kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸ olmasÄ±nÄ±n yetki kanununu sakatlamayacaÄŸÄ± sonucuna vardÄ±.

CUMHURBAÅžKANLIÄžI KARARNAMELERÄ° MECLÄ°S ONAYINA SUNULMAYACAK

SÄ±k sorulan sorulardan biri ÅŸu: Yeni sistemde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri OHAL KHK’lerinin yerini mi alacak?

HayÄ±r, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri OHAL KHK’lerinin yerini almÄ±yor. OlaÄŸan rejime geçmemiz halinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri olaÄŸan KHK’lerin yerini alacak, tabii önemli farklÄ±lÄ±klarla. EÄŸer olaÄŸanüstü rejim, yeni dönemde de devam ederse, çÄ±karÄ±lacak “olaÄŸanüstü dönem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri” OHAL KHK’lerinin yerini alacak. OlaÄŸan rejime geçmemiz varsayÄ±mÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± olaÄŸan dönem kararnameleri çÄ±karabilecek. OlaÄŸan dönemde çÄ±karÄ±lacak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri, Anayasada olaÄŸan KHK’lerle paralel bir ÅŸekilde düzenleniyor ama arada çok önemli bir fark var. 1982 AnayasasÄ±nÄ±n yürütme organÄ±, olaÄŸanüstü rejimde sahip olduÄŸu asli ve ilkel düzenleme yetkisini 2017 deÄŸiÅŸiklikleriyle olaÄŸan dönemde de kazanmÄ±ÅŸ oluyor.

Bu ne demek?

Åžöyle, CumhurbaÅŸkanÄ± doÄŸrudan Anayasadan aldÄ±ÄŸÄ± yetkiye dayanarak, Meclisten bir yetki kanunu çÄ±karÄ±lmasÄ±na ihtiyaç duymaksÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi çÄ±karabilecek. Üstelik bu kararname olaÄŸan KHK’lerde olduÄŸu gibi Meclisin onayÄ±na da sunulmayacak.

Bunun OHAL KHK’lerinden ne farkÄ± var?

Åžu, OHAL KHK’leri ile OHAL’in süresi, yeri ve kapsamÄ± ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak ÅŸartÄ±yla her konuda düzenleme yapÄ±labilir; çekirdek haklara dokunmamak, milletlerarasÄ± hukuktan doÄŸan yükümlülüklere uymak ve ölçülü olmak ÅŸartÄ±yla temel hak ve özgürlükler sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±labilir ve hatta durdurulabilir. Oysa olaÄŸan KHK’ler ve onun yerini alacak olaÄŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri ile sadece ekonomik, sosyal ve kültürel haklar alanÄ±nda düzenlemeler yapÄ±labilir. Temel hak ve özgürlüklerin sÄ±nÄ±rlanmasÄ± ise ancak kanunla yapÄ±labilir. Bu nedenle de olaÄŸan rejimde ekonomik, sosyal ve kültürel haklar CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile sÄ±nÄ±rlamaya varmayan düzenlemelerin konusu olabilir. KiÅŸi haklarÄ± ve siyasal haklar ise olaÄŸan KHK’ler veya onun yerini alacak olan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri ile düzenlenemez bile.

OHAL DÜZENLEMELERÄ° ANAYASAYA AYKIRI OLMASINA RAÄžMEN KALICILAÅžTI

Seçimin son düzlüÄŸüne girilirken OHAL’in kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan ErdoÄŸan’Ä±n OHAL’i kaldÄ±rÄ±p kaldÄ±rmayacaÄŸÄ± ya da ne zaman kaldÄ±racaÄŸÄ± netleÅŸmiÅŸ deÄŸil. Ancak genel deÄŸerlendirme, yeni sistemin zaten OHAL rejimini aratmayacaÄŸÄ±, bu nedenle de kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n bir önemi olmadÄ±ÄŸÄ± yönünde. Sizin görüÅŸünüz ne?

Fark olacak. Her ne kadar deÄŸiÅŸikliklerle CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n eli olaÄŸan dönemde de yasa niteliÄŸinde düzenleyici iÅŸlem yapma konusunda bir hayli geniÅŸlemiÅŸ olsa da, bunun da az önce belirttiÄŸim sÄ±nÄ±rlarÄ± var. OlaÄŸanüstü rejimde ise, olaÄŸan dönemde AnayasanÄ±n 104. maddesinde yer alan olaÄŸan kararnamelerin tabi olduÄŸu konu sÄ±nÄ±rlamasÄ±na baÄŸlÄ± olmaksÄ±zÄ±n kararname çÄ±karÄ±labilir.

Åžu sorunun da yanÄ±tÄ±nÄ± merak ediyoruz; OHAL kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, KHK’ler devreden çÄ±kacak mÄ±? ÖrneÄŸin açÄ±ÄŸa alÄ±nan, ihraç edilen akademisyenler göreve dönebilecek mi?

OHAL döneminde yapÄ±lan düzenlemeler ve iÅŸlemlerin özelliÄŸi, geçici nitelik taÅŸÄ±malarÄ±dÄ±r. Yani OHAL KHK’leri sadece olaÄŸanüstü dönemde uygulanmak üzere çÄ±karÄ±lÄ±rlar ve OHAL sona erince de kendiliÄŸinden yürürlükten kalkarlar. OlmasÄ± gereken budur. OHAL KHK’lerinin geçicilik niteliÄŸinin bir sonucu da, olaÄŸan dönemin kanunlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapamamalarÄ± ve kalÄ±cÄ± durumlar yaratamamalarÄ±dÄ±r. EÄŸer olaÄŸanüstü KHK bir kanun hükmünde deÄŸiÅŸiklik getiriyorsa bu, kanun metninde bir deÄŸiÅŸiklik olamaz sadece ilgili kanunun OHAL dönemiyle sÄ±nÄ±rlÄ± ve geçici olarak deÄŸiÅŸik uygulanmasÄ±na neden olur. OHAL sona erince kanun yine orijinal metni nasÄ±lsa o ÅŸekilde uygulanÄ±r.

Peki, olaÄŸanüstü KHK, Meclis tarafÄ±ndan onaylanarak kanun haline gelirse ne olur?

Bu durumda sadece olaÄŸanüstü dönemlerde uygulanmak üzere OHAL kanununun bir parçasÄ± haline gelir. Ancak uygulamada OHAL KHK’leriyle birçok kanunda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ± ve Meclis tarafÄ±ndan onaylanarak kanun haline getirildikten sonra da kanunlarÄ±n metinlerine iÅŸlendiler. Böylece Anayasaya aykÄ±rÄ± olarak OHAL rejiminin düzenlemeleri, olaÄŸan dönemin birer parçasÄ± haline getirilmiÅŸ oldu, kanunlarda deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±lar ve süreklilik kazandÄ±lar. Önümüzde böyle örnekler olunca açÄ±kçasÄ± KHK ile ihraçlar konusunda olaÄŸan döneme geçildiÄŸinde yapÄ±lacak uygulamanÄ±n ne yönde olacaÄŸÄ±nÄ± öngöremiyorum.

AYM’NÄ°N YAPISI DAHA DA SORUNLU HALE GELDÄ°

Tablo böyleyken, ErdoÄŸan “Yeni sistem, güçler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± asla zayÄ±flatmÄ±yor tam tersine, daha da güçlendiriyor” propagandasÄ±na neden ihtiyaç duyuyor?

Bu soruya net cevap verebilmem mümkün deÄŸil ama bu yeni sistemle ilgili bir tür yatÄ±ÅŸtÄ±rma ve güven verme çabasÄ± olarak deÄŸerlendirilebilir.

AynÄ± ÅŸekilde, “Meclisimizi güçlendiriyoruz; milletvekilleri ve meclis tarihimizde ilk defa kendi iradeleriyle yasama çalÄ±ÅŸmasÄ± yapma imkanÄ±na kavuÅŸuyor. YargÄ± da bu denge içinde çok daha saÄŸlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸma imkanÄ±nÄ± bulacak” savunusu için ne söylersiniz?

Konuya kanun teklifi açÄ±sÄ±ndan bakarsak ÅŸu tespiti yapmamÄ±z mümkün; zaten son yasama yÄ±llarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Meclise gelen önerilerin büyük bir çoÄŸunluÄŸunu, önceki dönemlerin aksine, yasa tasarÄ±larÄ± deÄŸil, yasa tekliflerinin oluÅŸturduÄŸunu görüyoruz. Ancak bunlar aslÄ±nda altyapÄ±sÄ± yürütme organÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ancak teklif ÅŸeklinde milletvekilleri eliyle Meclise sunulan öneriler. DolayÄ±sÄ±yla aslÄ±nda deÄŸiÅŸiklikle deÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok, yürütme organÄ±, daha doÄŸrusu artÄ±k CumhurbaÅŸkanÄ±, sahip olduÄŸu çoÄŸunluk aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yasama iÅŸlemine dolaylÄ± yoldan katÄ±lma imkanÄ±na sahip. Yüksek yargÄ± organlarÄ±na üye seçimi konusunda ise deÄŸiÅŸen tek ÅŸey, seçim ve atamanÄ±n partili bir CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor olmasÄ±. Yani yüksek yargÄ± organlarÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan seçilip atanacak üye sayÄ±sÄ± deÄŸiÅŸmedi (AYM’den Askeri yargÄ±dan gelen iki üyenin çÄ±karÄ±lmasÄ± haricinde) ama seçme ve atamayÄ± yapacak makamÄ±n niteliÄŸi deÄŸiÅŸti. YargÄ±daki, özellikle AYM’deki yapÄ±lanma yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan eskiden de sorunluydu ancak deÄŸiÅŸiklikle daha sorunlu hale geldi. Çünkü Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle artÄ±k seçim ve atama tarafsÄ±z bir CB tarafÄ±ndan deÄŸil, partili bir CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor.

YARDIMCILARIN YA DA BAKANLARIN KAÇ KÄ°ÅžÄ°DEN OLUÅžACAÄžININ BÄ°R ÖNEMÄ° YOK

ErdoÄŸan, seçimin son günlerinde güneÅŸ sistemine benzetilen bir ÅŸemayla baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tanÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±. YardÄ±mcÄ±lar, sayÄ±larÄ± azlatÄ±lan bakanlÄ±klar, uydu gibi konumlandÄ±rÄ±lan ofis ve baÅŸkanlÄ±klarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸemayÄ± genel hatlarÄ±yla nasÄ±l deÄŸerlendirirsiniz?

BakanlÄ±klarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± ya da artÄ±rÄ±lmasÄ± çok fazla anlam taÅŸÄ±mÄ±yor. Önemli olan bu ÅŸema içerisinde yeralanlarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanmasÄ± ve bunlarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na karÅŸÄ± sorumlu olmasÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminde, Amerika’daki BaÅŸkanlÄ±k sisteminde olduÄŸu gibi, CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanan BakanlarÄ±n yasama organÄ± tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± da sözkonusu deÄŸil. Yani tamamen CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kararlarÄ±nÄ±n önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tek kiÅŸilik bir yürütme sistemi.

Bu tek kiÅŸilik yürütme sistemi, parti devleti; çoÄŸulculuk-çoÄŸunlukçuluk üzerinden bize ne söylüyor?

Sistem bütün bu belirttiÄŸiniz alanlarda sorunlu. BaÅŸta erkler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± noktasÄ±nda sorunlu. Erkler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± noktasÄ±ndaki sorun parti-devlet kaynaÅŸmasÄ±na neden olacak nitelikte ve çoÄŸulcu deÄŸil çoÄŸunlukçu bir yapÄ±ya iÅŸaret ediyor. Ä°kinci olarak yürütme organÄ± içerisinde tek kiÅŸinin sözünün geçmesi noktasÄ±nda da aynÄ± problemler sözkonusu. AyrÄ±ca sistem bizdeki parti disiplini olgusu ile de kaynaÅŸÄ±nca çoÄŸulcu yapÄ± iyice sÄ±fÄ±rlanmÄ±ÅŸ oluyor.

PARLAMENTER SÄ°STEME DÖNÜÅž ZOR OLMAZ

Devletin, kurumlarÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor oluÅŸu, parlamenter sisteme dönüÅŸü nasÄ±l etkileyecek? ÖrneÄŸin iki yÄ±l sonra yapÄ±lacak bir erken seçimi parlamenter sisteme dönüÅŸü savunan muhalefet kazandÄ±ÄŸÄ±nda, bu dönüÅŸ daha mÄ± zorlaÅŸacak?

HayÄ±r, bence zor olmayacak. 1961’den beri, hatta kÄ±smen 1924 AnayasasÄ±’ndan beri biz parlamenter rejim deneyimine sahibiz. DolayÄ±sÄ±yla bunca yÄ±llÄ±k parlamenter rejim deneyimimiz tekrar dönüÅŸ konusunda bizi zorlamayacaktÄ±r. Elbette parlamenter rejim içerisinde sistemdeki sorunlarÄ± giderecek araçlarla.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 11:59

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