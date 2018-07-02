LeBron James, Los Angeles Lakers'a imza attÄ±

NBA'de merakla beklenen transfer sezonu hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±. LeBron James, Los Angeles Lakers'la sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.

NBA'de sözleÅŸmesi sona eren oyuncular için transfer dönemi baÅŸladÄ±. Bu yazÄ±n en merakla beklenen kararÄ± LeBron James'in Cleveland Cavaliers'ta kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ±ydÄ±. SözleÅŸmesindeki 2018/19 opsiyonunu kullanmayan ve serbest kalan James, kariyerine Los Angeles Lakers'ta devam etme kararÄ± aldÄ±.

LeBron James, Los Angeles Lakers'la 4 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 153.3 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸtÄ±. James'in sözleÅŸmesinin 4. yÄ±lÄ±nÄ±n opsiyonlu olduÄŸu duyuruldu.

Kariyerinde 3 ÅŸampiyonluÄŸu, 4 normal sezon MVP ödülü bulunan James, Cleveland Cavaliers'a instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajla veda etti ve "4 harika sezon için teÅŸekkürler KuzeydoÄŸu Ohio. BurasÄ± her zaman evim olacak" dedi. 2003'te 1.tur 1. sÄ±rada Cleveland tarafÄ±ndan seçilen James, 15 yÄ±llÄ±k kariyerinin 11 senesini burada geçirdi. James, 2010 yÄ±lÄ±nda Cavs'i terk ederek Miami Heat'e geçmiÅŸ ve burada 2 ÅŸampiyonluk kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Los Angeles Lakers, James'in ardÄ±ndan Lance Stephenson ve Javale McGee ile de anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Kentavious Caldwell Pope'la da sözleÅŸme yenilendi. James transferi sonrasÄ± gözler Lakers'Ä±n Kawhi Leonard için yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± takasa geldi. Kadrosunda Julius Randle, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Lonzo Ball gibi genç yetenekleri barÄ±ndÄ±ran Lakers'Ä±n Leonard için bu isimlerden bazÄ±larÄ±ndan vazgeçmesi gerekecek.

33 yaÅŸÄ±na giren LeBron James hakkÄ±nda 33 madde

PAUL GEORGE OKC'DE KALDI

LeBron James'le birlikte Los Angeles yolcusu olabileceÄŸi iddia edilen isimlerden Paul George'un, Oklahoma City Thunder'la 4 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 137 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

OKC Thunder, Jerami Grant'le de 3 yÄ±llÄ±k bir kontrat imzalayacak. Grant, bu kontratÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 27 milyon dolar kazanacak.

George'un OKC Thunder'da kalmasÄ± sonrasÄ± Los Angeles Lakers, gözünü DeMarcus Cousins'a dikti. LeBron James'i ikna edebilmek için yÄ±ldÄ±z isimleri kadrosuna katmaya çalÄ±ÅŸan Lakers'la birlikte New Orleans Pelicans da Cousins'Ä± kadrosunda tutmak istiyor.

DURANT SÖZLEÅžME YENÄ°LÄ°YOR

Son 2 sezonun ÅŸampiyonu ve finaller MVP'si Kevin Durant'in Golden State Warriors'la 1+1 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalayacaÄŸÄ± duyuruldu. Durant bu sözleÅŸme karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± önümüzdeki sezon 30 milyon dolar, opsiyonlu yÄ±lÄ±ndaysa 31.5 milyon dolar kazanabilecek.

DENVER'DAN, JOKIC'E MAKSÄ°MUM KONTRAT

Denver Nuggets, genç pivotu Nikola Jokic'e maksimum kontrat önerdi. Jokic'in 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 148 milyon dolar kazanacaÄŸÄ± kontrata 'Tamam' dediÄŸi belirtildi.

Denver, Will Barton'la da 4 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 54 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sözleÅŸme yenileyecek.

PAUL, ROCKETS'LA ANLAÅžTI

Åžampiyonluk adaylarÄ±ndan Houston Rockets, 33 yaÅŸÄ±ndaki oyun kurucusu Chris Paul'le 4 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 160 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸtÄ±.

Rockets'Ä±n forveti Trevor Ariza'nÄ±n ise 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 15 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Phoenix Suns'la sözleÅŸme imzalayacaÄŸÄ± belirtildi.

DEANDRE JORDAN DALLAS'A DOÄžRU

Los Angeles Clippers'Ä±n pivotu DeAndre Jordan'Ä±n daha önce kapÄ±sÄ±ndan döndüÄŸü Dallas Mavericks'le anlaÅŸmaya yakÄ±n olduÄŸu duyuruldu. Mavs'le Jordan'Ä±n 1 yÄ±llÄ±k bir sözleÅŸme imzalayacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

ERSAN Ä°LYASOVA, BUCKS'A DÖNÜYOR

GeçtiÄŸimiz sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nÄ± Philadelphia 76'ers'ta geçiren Ersan Ä°lyasova, 7 yÄ±l formasÄ±nÄ± giydiÄŸi ilk takÄ±mÄ± Milwaukee Bucks'la 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 21 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

GAY, SAN ANTONIO'DA KALIYOR

San Antonio Spurs'un 31 yaÅŸÄ±ndaki Rudy Gay'le bir yÄ±llÄ±k sözleÅŸme yenileyeceÄŸi duyuruldu. Gay, bu kontratla önümüzdeki yÄ±l 10 milyon dolar kazanacak.

TIMBERWOLVES, BUTLER'A MAKSÄ°MUM KONTRAT ÖNERECEK

Minnesota Timberwolves'un Jimmy Butler'a 4 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 110 milyon dolar kazanabileceÄŸi maksimum kontrat önereceÄŸi duyuruldu.

Wolves'un Derrick Rose'la 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kariyeri sakatlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle düÅŸüÅŸe geçen Rose, geçtiÄŸimiz sezona Cleveland Cavaliers'ta baÅŸlamÄ±ÅŸ, Utah Jazz'a takas edildikten sonra serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ ve T-Wolves'la anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

MAAÅž SINIRI ARTIRILDI

Öte yandan NBA, takÄ±mlarÄ±n maaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± da 101.86 milyon dolara yükseltti. NBA kurallarÄ±na göre takÄ±mlar, kadrolarÄ±ndaki oyunculara ödediÄŸi maaÅŸlarÄ±n toplamÄ± 101.86 milyon dolarÄ± aÅŸarsa ceza ödemek zorunda. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 08:04

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