Tutuklu Gazeteci Hacıoğlu'dan mektup: Gerçeği yazmanın bedeli 7 kapı

Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin tutuklu bulunan editörü Reyhan Hacıoğlu, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden mektup gönderdi.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin tutuklu editörlerinden Reyhan Hacıoğlu, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden mektup gönderdi. Hacıoğlu, gönderdiği mektupta, “Gerçekleri yazmanın ve herkes için güzel bir dünya istemenin bedeli 7 kapı. Koridor, kapılar, kapılar, kapılar… Tam 7 kapı var aramızda” diye yazdı.

Jinnews’te yer alan habere göre “Hakikatin bizi aşan çok güçlü bir yanı var” diyen Hacıoğlu, “Biliyorum, biz olmasak da dile gelmeye devam edecek, ediyor da” dedi. Koğuşta 30 kadın olduklarını ve 1 buçuk yaşında Umut adında bir çocukla da birlikte kaldıklarını anlatan Reyhan, “Dünyayı güzellik kurtaracak diyorlar ya, dünyayı kadınlar kurtaracak” ifadelerini kullandı.

Hacıoğlu, mektubunun devamında, “Biz gazeteciyiz, nerede bir haksızlık varsa onu dile getirmeliyiz. Ancak hasta tutsakların durumu çok daha acil. Bizim için günler yavaş geçiyor ancak onlar için bir gün bile çok önemli. Siyasiler şimdi ‘af’ diyor ama kimsenin aklına hasta tutsaklar gelmiyor. Kimse hasta tutsakları hatırlamıyor. Siyasilerin aklına neden hasta tutsaklar gelmiyor?” diye sordu. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 16:42

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