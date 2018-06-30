Haziran ayı basın ihlali raporu: 60 gazeteciye tehdit, 3 tutuklama

CHP İstanbul Eski Milletvekili ve CHP Medya Komisyonu Üyesi Barış Yarkadaş, 'Basına Yönelik Hak İhllalleri' raporu açıkladı.

CHP İstanbul Eski Milletvekili ve CHP Medya Komisyonu Üyesi Barış Yarkadaş, “Basına Yönelik Hak İhllalleri” raporunun Haziran ayına ilişkin verilerini açıkladı. Haziran ayında 60 gazetecinin tehdit edildiğini, 3 gazetecinin tutuklandığını, 8 gazeteciye dava açıldığını söyleyen Yarkadaş, “Yazmak, konuşmak, yorum yapmak suç sayılıyor. İktidarı savunduğu halde en küçük bir eleştiriyi dile getiren yazarlar ölümle tehdit ediliyor” dedi.

Haziran 2018'de gazetecilere yönelik hak ihlallerinin tablosu.

KANUN YOK KEYFİLİK VAR

Yarkadaş, gazetecilerin yargılandığı davalarda, kanunların açıkça ihlal edildiğini söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’i tutuklamaya götüren sürecin bunun en somut kanıtı olduğunu belirten Yarkadaş şöyle konuştu: “CHP PM Üyesi ve Milletvekili Eren Erdem’in Genel Yayın Yönetmenliği’ni üstlendiği Karşı Gazetesinde 2013 yılında yayınlanan haberler, üzerinden beş yıl geçmiş olmasına rağmen, suçlama konusu haline gelebiliyor. Oysa ki; Basın Kanunu, haber yayınlandıktan sonda üzerinden 120 gün geçtiyse ve o süre içinde herhangi bir soruşturma açılmadıysa, daha sonra bir kovuşturma yürütülemeyeceğinin altını çiziyor. Ancak ne yazık ki; bu hüküm ‘teröre yardım’ kılıfıyla ortadan kaldırılıyor. Ve bu yüzden onlarca gazeteci, cezaevine atılıyor.”

Eren Erdem’in 17-25 Aralık sürecinde yayınlanan haberlerden dolayı tutuklandığını ve buna “FETÖ” kılıfı uydurulduğunu belirten Yarkadaş, “FETÖ’yü eleştiren NURJUVAZİ adlı kitabı yazan ve terör örgütü lideriyle mahkemelik olan Eren Erdem mi FETÖ’ye yardım ediyor? Bu nasıl bir çelişki?” diye sordu.

GAZETECİLERE TEHDİT GÖSTERİYOR Kİ

Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti: “Meslektaşlarımızın, tutuklandıklarında canlarını kurtarabildikleri için sevinecekleri bir döneme girdiğimiz görülüyor... Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı yedi gazeteciyi açıkça ölümle tehdit ediyor. AKP’ye destek veren Karar Gazetesi çalışanlarının tehdit edilmesi olağan karşılanıyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerin isimlerini ‘kara liste’ haline getirerek yayınlıyor. Gazeteciler, karanlık bir dönemin içinden geçiyor. Gerçeği söylemenin, eleştirmenin, yorum yapmanın bedelinin ağır bir şekilde ödetileceği açıkça ilan ediliyor. Gazeteciler ise gerçeğin peşinde koşmaya devam ediyor.”

BASKILAR SEÇİM ÖNCESİ ARTTI

Medya çalışanlarının Haziran ayında da çok çeşitli baskılarla karşı karşıya kaldığını belirten Yarkadaş, “24 Haziran seçim süreci, baskıları daha da artırdı” dedi. Yarkadaş, Haziran ayında yaşanan baskıları ise şöyle özetledi:

60 gazeteci, Bahçeli ve Çakıcı tarafından tehdit edildi.

3 gazeteci gözaltına alındı; 4 gazeteciye soruşturma açıldı.

3 gazeteci tutuklandı. 8 gazeteciye dava açıldı.

1 gazeteci darbedildi.

1 köşe yazısına ve bir habere erişim yasağı getirildi; söz konusu haber 26 siteden silindi.

4 gazete ve 1 TV kanalı cezaevlerinde sansüre uğradı. 1 gazeteci öldürüldü. 1 filmin gösterimi yasaklandı.” (MEDYA SERVİSİ)

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'dan gazetecilere saldırı talimatı

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 13:19

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