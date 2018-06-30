TRT, kadının gölgesini de sansürleyerek tarihe geçti

'Terminator: Genisys' adlı filmi yayınlayan TRT 1, Sarah Connor adlı karakterin duvara düşen gölgesini sansürledi.

TRT, sansür tarihine geçecek yeni bir müdahaleye imza attı ve kadın oyuncunun duvara düşen gölgesini sansürledi.

TRT 1'de yayınlanan ve Alan Taylor’ın yönettiği ‘Terminator: Genisys’ adlı filmin bir sahnesinde, Sarah Cannor’un duvara düşen gölgesi TRT tarafından flulaştırıldı. Söz konusu sansür, izleyenleri şaşkınlığa uğratırken sosyal medyada da büyük tepki gördü.

Kadın gölgesi sakıncalı bulundu! || 29 Haziran akşamı TRT 1’de yayınlanan "Terminatör: Genesis" filminde bir sahnede, Sarah Connor isimli kadın karakterin duvara yansıyan gölgesi sansürlendi. pic.twitter.com/lXwxHLjHPb — Demir Leblebi (@leblebi_demir) 30 Haziran 2018

TRT 1’de Terminator Genisys filminde sansurlenen sahne ve sansursuz hali. Golgeden tahrik olan bir anlayisiniz var @trt pic.twitter.com/FSNZb18QKN — Ali İlhan (@hissederinlik) 30 Haziran 2018

TRT 1'de yayınlanan Terminatör- Genesis filminin bir sahnesinde duvara yansıyan kadın silüeti sansürlendi...

TRT'ye çağrımdır tamamı erkeklerden oluşan filmler yapsın ve yayınlasın artık. pic.twitter.com/V4Unyz3aoi — hayritunc (@hayriituncc) 30 Haziran 2018

(MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 15:30

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