TRT, kadının gölgesini de sansürleyerek tarihe geçti

TRT 1 ekran alıntısı

TRT, kadının gölgesini de sansürleyerek tarihe geçti

    • 30 Haziran 2018 15:17

    'Terminator: Genisys' adlı filmi yayınlayan TRT 1, Sarah Connor adlı karakterin duvara düşen gölgesini sansürledi.

    TRT, sansür tarihine geçecek yeni bir müdahaleye imza attı ve kadın oyuncunun duvara düşen gölgesini sansürledi.

    TRT 1'de yayınlanan ve Alan Taylor’ın yönettiği ‘Terminator: Genisys’ adlı filmin bir sahnesinde, Sarah Cannor’un duvara düşen gölgesi TRT tarafından flulaştırıldı. Söz konusu sansür, izleyenleri şaşkınlığa uğratırken sosyal medyada da büyük tepki gördü.

    (MEDYA SERVİSİ)

    Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 15:30
    www.evrensel.net
    ETİKETLER TRT