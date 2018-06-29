Aydın'da MHP'nin seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

Aydın'da 24 Haziran seçim sonuçlarına itiraz eden MHP'nin talebini değerlendiren İl Seçim Kurulu ret kararı verdi.

MHP Aydın İl Örgütü tarafından 24 Haziran parlamento seçimlerine yapılan itiraz İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Aydın'da ittifaktan doğan hak kapsamında AKP'ye giden bir milletvekilinin hatalı hesaplamadan kaynaklandığını savunan MHP, kendi adaylarının milletvekili olarak Meclise gitmesi gerektiğini savunuyordu. Talebin reddedilmesi üzerine açıklama yapan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunacaklarını söyledi.



AKP'nin 4, CHP'nin 3 ve İYİ Parti'nin 1 milletvekili çıkardığı kentte HDP de geçersiz sayılan 16 bin oyun yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuştu.



HDP'nin başvurusu önce kabul edilmiş, sayım için inilen mahzende sayım başladığı sırada iki kurul üyesinin kararlarını değiştirmesi üzerine sayım iptal edilmişti. Sayımın iptal edilmesi üzerine HDP İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu.



HDP'nin itirazının da yarın değerlendirileceği öğrenildi. (Aydın/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 23:29

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