CHP yönetimini istifaya çağırdılar

Aralarında eski CHP’li milletvekillerinin de bulunduğu 9 Eylül Platformu, Kemal Kılıçaroğlu ve merkez yöneticileri istifaya çağırdı.

Aralarında eski CHP’li milletvekillerinin de bulunduğu 9 Eylül Platformu, 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Platform, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve merkez yöneticileri istifaya davet etti.

Kemal Anadol, Ergün Aydoğan, Bülent Baratalı, Mehmet Boztaş, Ersu Hızır, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Şahin Mengü, Onur Öymen, Nur Serter, Dr. Merih Şan ve Enis Tütüncü imzası taşıyan açıklamada, “Fabrika ayarlarına dönmüş, yeni değil, yeniden CHP kimliği ve taze kanla yerel seçimlere girecek bir CHP’nin başarısına yürekten inanıyoruz” denildi.

Platform açıklamasında “24 Haziran 2018 günü yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde alınan sonuçlar ülkemiz demokratik yaşamını ağır biçimde zedelemiştir. Demokrasinin ‘olmazsa olmaz’ koşulu, güçler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı ortadan kalkmış, parlamenter sistem gücünü yitirmiştir” ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu’nun bu tabloyu ‘başarı’ olarak sunmasını inandırıcı bulmayan platform şöyle dedi:

"Alınan sonuçlar kesin bir yenilgiyi göstermektedir. AKP’nin oylarındaki düşüş, o oylar bize gelmedikçe bir anlam taşımaz. Herkesin bildiği bir özdeyişi yinelemekle yetiniyoruz: Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz! “Bu durumda, CHP’nin Sayın Genel Başkanı ve merkez yöneticileri görevlerini bırakmalıdırlar. Tüm çağdaş ülke partileriyle, Sosyalist Enternasyonal üyesi partilerde görülen uygulama budur. Sayın Genel Başkan ve yöneticileri partinin önünü açmaya davet ediyoruz." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 14:51

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