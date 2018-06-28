YKS’ye 2.4 milyon öğrenci başvurdu

Üniversiteye giriş için yapılan Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına yaklaşık 2.4 milyon aday başvuru yaptı. Sınav bu hafta sonu gerçekleşecek.

Üniversiteli olma hayali kuran gençler için hafta sonu sınav zamanı. Üniversiteye giriş için yapılan Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına yaklaşık 2.4 milyon aday başvuru yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, YKS’nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde ÖSYM web sitesinden ulaşılabilecek.

TYT’ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday, AYT’ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday, YDT’ye ise 131 bin 453 aday başvuruda bulundu. YKS’nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00’dan sonra, YDT adayları saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. TYT’de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. AYT’de ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT’de ise 80 soru yer alacak. YKS sabah oturumları 10.15’te başlayacak. 1 Temmuz’da yapılacak olan YDT ise 15.45’te başlayacak.

AMAN UNUTMAYIN!

1) İlgili oturuma ait sınava giriş belgesi (SGB)

2) Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 15:19

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