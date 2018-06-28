Müdür Ayhan Kökmen'i vuran çocuklardan birinin babası azmettiriciymiş

İzmir Ödemiş'te Okul Müdürü Ayhan Kökmen'i pompalı tüfekle vurarak öldüren öğrencilerden birinin babasının azmettirici olduğu ortaya çıktı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Okul Müdürü Ayhan Kökmen'in (47) vurularak öldürülmesi olayıyla alakalı olarak, 16 yaşındaki iki çocuk öğrenci İ.P, U.Y. ve U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca iki öğrenci de yardım ve yataklıkla suçlandı. İddianamede, azmettirici olmakla suçlanan B.Y'nin, olaydan önce İ.P'ye ve oğlu U.Y'ye, "Canınızı sıkan varsa vurun gitsin. Ben size içeride bakarım. Kafanızı boş yere yormayın, vurun öldürün. Size çatan olursa sıkın, silahlar arabada" dediği yer aldı.

15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda Ayhan Kökmen, üç yıldır okul müdürü olarak görev yaptığı Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde, öğrencilerinden İ.P'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitiren Kökmen'e iki el ateş edilen tüfekteki fişeklerden birinin domuz kurşunu olduğu ve göğsünden girip, sırtından çıktığı belirlendi.

Jandarma, haklarında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan U.Y'nin babası B.Y'yi azmettirici olarak gözaltına aldı. Kızılcaavlu Mahallesi'ndeki evde yakalandıkları sırada çocuklardan U.Y'nin yanlarında bulunan B.Y'ye, "Baba vurduk" diye bağırdığı, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerince duyuldu. Sevk edildikleri adliyede tutuklanan öğrencilerden İ.P. hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü, Okul Müdürü Ayhan Kökmen tarafından okulun dışında U.Y. ile birlikte sigara içtikleri ve saçları uzun olduğu için uyarıldığı da ortaya çıktı.

OLAYA AİT KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Ayhan Kökmen'in, silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili ortaya çıkan detaylardan birisi de olaya dair görüntüler oldu. Okul binasının giriş kapısındaki kamera kayıtları jandarma tarafından incelendi. Görüntüleri izleyen Milli Eğitim yöneticilerinin aktardığına ve savcılık kayıtlarına göre, kendisine kızdığı ve tokat attığı iddiasıyla okul müdürünü öldüren İ.P. ile arkadaşının, cinayeti 17 saniyede gerçekleştirdiği saptandı. Okul müdürünün de saldırı anındaki son sözlerinin "Ne olur oğlum" olduğu anlaşıldı.

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN BABASI AZMETTİRMİŞ: VURUN GİTSİN

Fotoğraf: DHA

Olaydan sonra tanıkların verdiği bilgiler ile eldeki delilleri inceleyen savcılık, iddianameyi hazırladı. Öğrenciler İ.P, arkadaşı U.Y. ve babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayla ilgili olarak başka iki öğrenci hakkında ise yardım ve yataklık suçlarından dava açıldı. Toplam 5 sanığın, 13 Temmuz 2018 Cuma günü hakim karşısına çıkacakları öğrenildi. Bu arada iddianamede olayın tanıklarının yanı sıra "Gökkuşağı" adlı gizli tanığın anlattıkları, cinayetin planlı işlendiğini ortaya koydu. Gökkuşağı ve diğer tanıkların ifadelerinde, azmettirici durumundaki B.Y'nin, olaydan önce uyuşturucu ile birlikte ağır psikiyatri ilaçları alan İ.P. ve oğlu U.Y'ye "Canınızı sıkan varsa vurun gitsin. Ben size içeride bakarım. Ne olacak size, ben arkanızdayım. Kafanızı boş yere yormayın, vurun öldürün. Size çatan olursa sıkın, silahlar arabada" dediği öne sürüldü. B.Y'nin, yine oğlunun okuldan uzaklaştırılmasından sonra yanına gittiği Müdür Kökmen'e, "Benim oğlum yanlış yapmaz, ne yapmışsa doğru yapmıştır. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Silahla tehdit şeklinde bir olay yok. Silah da yok, tüfek de yok" dediği ifade edildi. Olaydan sonra yapılan testte sanıkların kanlarında uyuşturucu maddeye rastlandığı da belirtildi. (DHA)

Okul Müdürü Ayhan Kökmen'in öldürülmesi protesto edildi

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 12:52

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