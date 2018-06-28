Soma’da katmerli adaletsizlik

Soma katliamı davası devam ederken madenci aileleri, 'Seçimlerde Soma’dan AK Parti’ye çok fazla oy çıktı' yönündeki yorumlara tepki gösteriyor.

Dilek OMAKLILAR

Manisa

Kimi savunmalara dayanamayıp hava almaya çıkıyor dışarı, kimi artık karar çıksın diye sabırsızca bekliyor. Madenci yakınını kaybeden bir kadın seçimlerden bahsediyor. Yorumları kısa kısa genelde kadınların. Artık söyleyecek söz bulamadıklarını yineliyorlar. Bir kadın, “Bu saatten sonra ne olacağı belli. Seçimlerde Soma’dan AK Partiye çok fazla oy çıktı. Şimdi yine bunun üzerinden insanlar yorum yapıp duruyor. Köylerden çıkıyor çoğunluğu zaten, ama bu bizim suçumuz mu? İnsanların sürekli bunları konuşması... Gelen yardımlar için haram olsun diyenler var, çok etkilendik. Hangi yardım bize ulaştı? Bunları nereden biliyorlar, bizzat eliyle verenlere ulaşmıştır belki de. Ama bu konuşmalar bizim davamızı etkiliyor” diyor.

KİMİ YARGILAYACAĞIZ?

Madende eşini kaybeden bir başka kadın, “Davayı kesinlikle etkiler. Adam ifade verirken, devletin müfettişleri geldi olur raporu verdi diyor. Vermeseydi o zaman. İyi değilse vermeseydi. Adam topu devletin üstüne atıyor, müfettişlere atıyor. Bu sefer müfettişler yargılansın deyince, hayır! Kimi yargılayacağız, o zaman bizi mi yargılayacaksınız? Niye gittiler, neden ekmek parası kazanmaya gittiler diye bizi yargılasınlar” diyor.

MADENCİ ÇOCUĞUNA ERDOĞAN’A HAKARETTEN CEZA

Naciye Kaya ile konuşuyoruz. Kaya, kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret iddiası ile ceza aldığını anlatıyor: “İhbar etmişler kızımı, bir gün gözaltında kaldı. Sen benim yaşadıklarımı görsen. 1 buçuk yıl oldu yaşayalı, cezasını 5 aydır ödüyorum işte. 8 bin lira para cezası verdiler. 15 Temmuz darbe gecesi sosyal medyada bir şeyler yazmış, kendi düşüncesini paylaşmış. Ertesi gün geldiler, gözaltına aldılar. Yazık. Kızımı almaya giderken, polislerden biri, ‘Şovunuzu gidin başa bir yerde yapın’ diyor. Böyle acıları yaşayanlara bunları nasıl söylüyorlar anlamıyorum. Mahkemede mağdur Recep Tayyip Erdoğan suçlu kızım.”

Gülten araya gidiyor: “Mağduriyete bak, 301 canın ardından saray yaptılar kendilerine ne mağduriyeti.”

“Bu ülkede sözünü söylemek bile yasak, artık daha da zorlaşacak bizim için her şey” diye ekliyor Naciye Kaya: “1 yıl adliyeye gitti benim kızım imza için, burada tutuksuz yargılanan, serbest bırakılanlarla imza attı, aynı gün. Olacak iş mi bu?”

Soma davası devam ediyor: Aileler adalet istiyor

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 11:23

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