'Bedelli askerlikte yaş 26, ücret 20 bin TL'

İktidarın seçimden sonra ele alınacağını söylediği bedelli askerlik için yaş şartında 26, ücret bedelinde ise 20 bin TL'nin öne çıktığı belirtildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi bedelli askerlikle ilgili çalışmaların tamamlandığını, çalışmalarda 26 yaş ve 20 bin TL ücretin öne çıktığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi önce "Gündeme almak şehitlere saygısızlık olur" dediği, daha sonra ise seçimden sonra ele alınacağını duyurduğu bedelli askerlik konusunda yapılan çalışmanın tamamlandığı aktarıldı.

Kıymet Sezer'in haberine göre bedelli askerlik için yaş şartında 26, ücret bedelinde ise 20 bin TL öne çıktı.

Seçim sonrası AKP'den yapılan açıklamalarda ilgili yasal düzenlemenin 1 Ekim'de açılacak TBMM'nin ilk gündemlerinden olacağı bildirilmişti.

Yapılan çalışmaya göre bedelli askerlik için başvuranlar, bedeli peşin olarak ödeyecek. Ancak şimdiden bankalar bedelli kredileri üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Bedelli askerlik başvurularından elde edilecek gelirin 'savunma hizmetlerine harcanacağı' belirtildi.

Çalışmaya Genelkurmay Başkanlığı'nın da olumlu yaklaştığı ifade edildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 09:34

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