Collectif Medz Bazarâ€™dan Can: MÃ¼zik bizim iÃ§in bir iletiÅŸim aracÄ±

FransÄ±z, Ermeni, TÃ¼rk ve AmerikalÄ± 8 mÃ¼zisyenden oluÅŸan Collectif Medz Bazar grubu Ã¼yelerinden Ezgi Sevgi Canâ€™la ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k.

Ezgi GÖRGÜ

Ä°stanbul

Collectif Medz Bazar 2012 yÄ±lÄ±nda Fransa’da kuruldu. FransÄ±z, Ermeni, Türk ve AmerikalÄ± 8 müzisyenden oluÅŸan grup ilk albümünü 2014’te çÄ±kardÄ±. Üçüncü albümleri ise yolda.

Ermenice, Türkçe, Kürtçe, Lazca, Arapça gibi birçok dilde ÅŸarkÄ±lar seslendiren grup daha çok kendi bestelerini yorumluyor. Biz de grubun üyelerinden Ezgi Sevgi Can’la Collectif Medz Bazar’Ä±n 6 yÄ±llÄ±k serüvenini konuÅŸtuk.

Çok genç bir ekipten oluÅŸmanÄ±za karÅŸÄ±n uzun zamandÄ±r birlikte müzik yapÄ±yorsunuz, ilk baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z günden bugüne neler kaldÄ±, neler deÄŸiÅŸti?

YaklaÅŸÄ±k altÄ± yÄ±ldÄ±r birlikte müzik yapÄ±yoruz. BaÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zamandan bu yana birçok ÅŸey deÄŸiÅŸti, hem biz büyüdük hem müziÄŸimiz diyebiliriz. Ä°lk zamanlarda sevdiÄŸimiz halk türkülerini kendimizce yorumluyorduk, zamanla bestelere de aÄŸÄ±rlÄ±k vermeye baÅŸladÄ±k. Åžimdi repertuvarÄ±mÄ±zda her ikisi de var. Zamanla birbirimizi daha iyi tanÄ±dÄ±k tabii, aramÄ±zdaki dostluk, sevgi baÄŸÄ± kuvvetlendikçe daha çok keyif almaya baÅŸladÄ±k birlikte müzik yapmaktan. Bu da hem sahnemizi hem müziÄŸimizi güzelleÅŸtirdi. UmarÄ±z daha da güzele doÄŸru devam eder.

Türkiye’ye çok az gelmenize raÄŸmen ilgi toplayan bir müzik grubusunuz. Sizi sevmelerindeki sebep nedir?

Türkiye’de genel olarak sanata müziÄŸe karÅŸÄ± bir açlÄ±k olduÄŸunu düÅŸünüyoruz, özellikle son yÄ±llarda artan politik gerginlik toplumu müzikten sanattan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. O yüzden insanlar bu tarz projelere ilgiyle ve özlemle yaklaÅŸÄ±yorlar. Ama onun dÄ±ÅŸÄ±nda hem Ermenice hem Türkçe hem Anadolu’nun baÅŸka halklarÄ±nÄ±n dillerini müziÄŸimize taÅŸÄ±mamÄ±z da bu ilgiyi artÄ±rÄ±yor olmalÄ±. Ä°nsanlarÄ±n birlikteliÄŸe, barÄ±ÅŸa güzelliÄŸe olan özlemini biraz olsun müziÄŸimizle doyurabiliyorsak ne mutlu bize.

Müzikal anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± ÅŸimdi nasÄ±l tarif edersiniz?

MüziÄŸimizi ne tür ne dil ne de herhangi baÅŸka bir kategoriyle kendimizi kÄ±sÄ±tlamadan özgür ve kolektif bir biçimde yaratmaya gayret ediyoruz. DolayÄ±sÄ±yla Medz Bazar’Ä±n müziÄŸi hep sürprizlerle dolu, bazen kendimiz bile ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yoruz bu çeÅŸitliliÄŸe. AyrÄ±ca müzik bizim için dilin ötesinde çok önemli bir iletiÅŸim aracÄ±. AslÄ±nda müziÄŸimiz aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hayatta bizi dertlendiren, sevindiren kaygÄ±landÄ±ran kÄ±saca etkileyen ÅŸeyleri paylaÅŸÄ±yoruz.

FarklÄ± kültürlerden ve uluslardan gelen genç bir ekip olarak bundan sonrasÄ± için ne gibi planlarÄ±nÄ±z var?

Birlikte müzik yapmaya devam edeceÄŸiz bunun uzun ömürlü bir birliktelik olduÄŸunu hissediyoruz, umarÄ±z yÄ±llar boyunca devam eder. YakÄ±n gelecekte üçüncü bir albüm hayalimiz var. Muhtemelen 2019’da kaydedeceÄŸiz.

'TÜRKÄ°YE DÄ°NLEYÄ°CÄ°SÄ° DAHA COÅžKULU'

Fransa’daki dinleyicilerden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tepkilerle Türkiyeli dinleyicilerden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tepkiler nasÄ±l?

Bu aslÄ±nda devamlÄ± aramÄ±zda tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir konu. Fransa’da bir kÄ±smÄ± Ermeni, Türk ve Kürt diasporasÄ±ndan, bir kÄ±smÄ± da FransÄ±z ve AvrupalÄ±lardan oluÅŸan karÄ±ÅŸÄ±k bir dinleyici kitlemiz var. Diaspora dinleyicisi için müziÄŸimiz memleketlerini hatÄ±rlatÄ±yor o yüzden ilgililer, genel olarak olumlu tepkiler alÄ±yoruz. FransÄ±z dinleyiciler de doÄŸu kültürlerine olan meraklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sanÄ±rÄ±z daha çok estetik yönüyle ilgileniyorlar müziÄŸin, repertuvarÄ±mÄ±zÄ±n zenginliÄŸi, enstrümanlarÄ±n kullanÄ±mÄ±, düzenlemeler ilgilerini çekiyor. Türkiye dinleyicisinden Fransa’ya göre biraz daha coÅŸkulu tepkiler alÄ±yoruz, Türkiye’de yaÅŸayan Ermeniler çok duygulanÄ±yorlar mesela. Bu coÅŸkulu duygulu hal, insanlara müziÄŸimizle dokunabilmek bizi çok mutlu ediyor. Bu yüzden Türkiye’ye daha sÄ±k gelmeyi diliyoruz. Son turnemizde bunu daha da iyi anladÄ±k ve umarÄ±z yakÄ±nda tekrar bir Türkiye turnesi daha gerçekleÅŸtirebiliriz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 00:55

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