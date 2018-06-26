ABD Başkanı Trump'tan, Erdoğan'a tebrik telefonu

ABD Başkanı Trump, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

ABD Başkanı V, Pazar günü yapılan seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayıp tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. ABD Başkanı Sayın Trump, 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza tebriklerini ve başarı dileklerini iletmiştir.” denildi.

Mınbiç konusunun da ele alındığı belirtilen açıklamanın devamında “İki lider, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, önümüzdeki dönemde başta savunma ve askeri ilişkiler olmak üzere ikili işbirliğinin her alanda geliştirilmesi hususunda ortak kararlılıklarını teyit etmişlerdir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Erdoğan ve Trump’ın, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesinde bir araya geleceği bilgisine yer verildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 19:10

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