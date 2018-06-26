Sivas Katliamı yargılaması 1 dakika sürdü!

Zaman aşımına uğrayan Sivas Katliamı davasında dosyası ayrılan 3 firari sanığın yargılandığı duruşma yalnızca 1 dakika sürdü.

Aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 33 yurttaşın yaşamını yitirdiği Sivas Katliamı'na ilişkin davada daha önce dosyası ayrılan üç firari sanığın yargılanmasına devam edildi. Zaman aşımına uğrayan ana dava dosyasından ayrılan üç firari sanık Murat Karataş, Eren Ceylan ve Murat Sonkur hakkındaki duruşma yalnızca 1 dakika sürdü. Kırmızı bültenle aranan sanıkların aranmasına devam edilmesine karar veren mahkeme başkanı, duruşmayı 28 Kasım Çarşamba gününe erteledi.

BirGün'de yer alan habere göre 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’taki Madımak Otelinde 33 yurttaşın yakılarak öldürülmesine ilişkin davada daha önce dosyası ayrılan üç firari sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katliamda öldü denilerek morga kaldırılan ancak daha sonra ölmediği anlaşılan Serdar Doğan ile birlikte çok sayıda mağdur yakını, Alevi kurum temsilcisi ve avukat katıldı.

28 KASIM'A ERTELENDİ

Zaman aşımına uğrayan dosyadan ayrılan üç firari sanık Murat Karataş, Eren Ceylan ve Murat Sonkur hakkındaki dava yalnızca 1 dakika sürdü. Kırmızı bültenle aranan sanıkların aranmasına devam edilmesine karar veren mahkeme başkanı, duruşmayı 28 Kasım Çarşamba gününe erteledi.

'MAHKEME AĞIR HAREKET EDİYOR'

Duruşmayı yerinde takip eden CHP eski milletvekili ve avukat Şenal Sarıhan, mahkemenin ağır hareket etmesini eleştirdi. Davanın artık rutin bir işlem haline geldiğine dikkati çeken Sarıhan, “Bu insanlar katildir ve yakalamak için gayret göstermek gerekiyor. Bu konuda daha etkili şeylerin yapılması lazım. Kırmızı bülten yetmez” dedi.

'İLGİLİLER ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIYOR'

Firari üç sanığın 1993 yılında tutuklandığını ve ertesi sene serbest kaldığnı hatırlatan Sarıhan, “1994 yılında yurt dışına kaçan sanıkların bir an önce geri getirilmesi gerekiyor. Bu insanlar, davanın ilk aşamasına katılmış, 1994 yılında tahliye edilmiş ve ardından yurt dışına kaçmış kişiler. Bu insanların getirtilmesi ve adil yargılanma mücadelesi veriyoruz. Ne yazık ki ilgililer, üzerine düşeni yeterince yapmıyor. Bunlar insanları katletmiş sanıklardır. Korunması söz konusu olamaz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 16:18

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