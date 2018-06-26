AKP Sözcüsü Ünal: Muharrem İnce, CHP'nin doğal lideri oldu

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Muharrem İnce'nin 'yüzde 30 psikolojik barajını aşarak' CHP'nin doğal lideri haline geldiğini söyledi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran seçimleri sonrası değerlendirmelerde bulundu. CHP'de Muharrem İnce'nin aldığı yüzde 30.6'lık oyu değerlendiren Ünal, "İnce'nin kendi partisinin çok üstünde bir oy alması, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğini tartışmalı hale getirmiştir" dedi. Ünal, 'İnce, CHP'nin doğal lideri oldu' ifadesini kullandı.

YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?

TRT Haber'de konuşan Mahir Ünal, yeni kabinenin nasıl şekilleneceğine dair de "(Yeni kabine) İş dünyasından, kültür ve spor dünyasından, yurt dışında yaşamış kişilerden de olabilir" vurgusu yaptı.

"5 Temmuz'da kesin sonuçlar yayınlanacak. Yayınlandıktan sonraki 3'üncü gün vekiller toplanacak. Cumhurbaşkanı yemin edecek. Meclis Başkanlığı adaylık başvuru süreci başlayacak" hatırlatması yapan Ünal, "Kabinede MHP'den isimler olabilir mi" sorusuna "Cumhur İttifakı hiçbir zaman seçim ittifakı olmadı. Millet aklının ittifakı oldu. Seçim bitti, Cumhur İttifakı bitti yok. Devam ediyor. Bu milletin ortak mutabakatının ortak sonucunu konuşuyoruz" yanıtını verdi.

Ünal, kabineye ilişkin şöyle konuştu: "Yeni sistem son derece esnek ve net. Sorun çözme ve karar verme mekanizmaları çok iyi bir sisteme geçiyoruz. Geçmişte bir Bakan belirlenirken siyasal dengeler gözetiliyordu. İl dengesi bile gözetiliyordu. Ama Bakanlık dediğiniz şey çok yüksek bir yönetim becerisi, risk alma, riski yönetmeyi gerektiriyor. Siyasi ve il dengelerinden ziyade o bakanlığı 2023, 2053, 2071 hedefleri önemli. Yeni sistemde bürokrasi risk alıyor. Gelecek cumhurbaşkanı ile gidecek çünkü. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri, trendleri bilenler daha çok bakan olacak. Bir CEO gibi. Şimdi ben grup başkanvekilliği, Turizm Bakanlığı yaptım. Ama ben bir siyasetçiyim. Spordan olabilir, yurtdışından olabilir. İşin güzel tarafı şu; siyasal dengelerin ve il dengelerinin dışında yönetim organizasyonu şeklinde oluşacak. Diğer partilerden de olabilir mi? Cumhurbaşkanımızın takdiri."

'İNCE, CHP'NİN DOĞAL LİDERİ OLDU'

Muharrem İnce'nin aldığı yüzde 30.6'lık oya değinen Ünal, "Muharrem İnce 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir. İnce'nin kendi partisinin çok üstünde bir oy alması, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğini tartışmalı hale getirmiştir" dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 12:15

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