'Benim iÃ§in yeryÃ¼zÃ¼ne dÃ¶nmek sÃ¶zcÃ¼kleri gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±karmaktÄ±'

'YeryÃ¼zÃ¼ne DÃ¶nerken' adlÄ± ilk ÅŸiir kitabÄ± yayÄ±nlanan Åžair Zarife Bilizâ€™le ÅŸiir, zaman, hayatÄ±n anlamÄ± ve Ã¶lÃ¼m Ã¼zerine...

Nurgül ÖZLÜ

Zarife Biliz, 1970 yÄ±lÄ±nda Malatya’nÄ±n Hekimhan ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk yÄ±llarÄ±nÄ± burada arkasÄ±ndan Ä°zmir ve Ä°stanbul’da öÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nÄ± geçirdi. BoÄŸaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Tarihi, arkasÄ±ndan Ä°stanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi okudu. Åžiirleri ve yazÄ±larÄ± ilk olarak Hayalet Gemi dergisinde sonralarÄ± Yasak Meyve, Lacivert, Akköy, Sözcükler ve Roman KaramanlarÄ± gibi dergilerde yayÄ±mlandÄ±. AyrÄ±ca yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ pek çok çeviri kitaplarÄ± da bulunmaktadÄ±r. Ä°yi Kitap, Can Çocuk YayÄ±nlarÄ±, Tudem ve Beyaz Balina YayÄ±nlarÄ±’nda yürüttüÄŸü ve devam eden çalÄ±ÅŸmalarÄ± var. Bu kadar dolu ve yoÄŸun geçen bir sürecin beri tarafÄ±nda ise ÅŸairimizin Yeryüzüne Dönerken adlÄ± ilk ÅŸiir kitabÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda Ve YayÄ±nevi’nden çÄ±ktÄ±. Zarife Biliz’le ÅŸiir, zaman, hayatÄ±n anlamÄ± ve ölüm üzerine deÄŸindik biraz. Okurunun da gözünden kaçmayacak olan ÅŸiirindeki felsefi derinliÄŸin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± ve izlerini ÅŸairimizden de dinlemek isabetli olacaktÄ±r.

Annemizin bedeninden kopuÅŸumuzla birlikte yeryüzüne dönüyoruz. Güven dolu bir ortamdan kendimizi yabancÄ± hissettiÄŸimiz soÄŸuk ve eksikliklerimizle dolu bir ortama. Åžiirlerinizde kendinden emin, olaylarÄ± nesnel görebilen bir yetiÅŸkin ve onun içinde dünyayÄ± gizemli gören, hayret duygusu içinde olan bir çocuk kalbi var. Neden ‘Yeryüzüne Dönerken’ diye baÅŸlayalÄ±m mÄ± söze?

“Yeryüzüne Dönerken” ismi içime ilk doÄŸduÄŸunda bunun doÄŸru isim olduÄŸunu biliyor ama mana bahçesinin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± bir türlü çizemiyordum. Zihnimde iki anlam öne çÄ±kÄ±yordu: “yeryüzüne dönmek” benim için çok uzun yÄ±llardÄ±r bir madenci gibi karanlÄ±kta iÅŸlediÄŸim, yerin altÄ±nda tuttuÄŸum –en basit tabirle– sözcükleri gün Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na, yerin yüzüne çÄ±karmak demekti. Kendimi dünyaya koÅŸmak, insana soyunmaktÄ±. Ama aynÄ± zamanda insandan soyunmaktÄ± da. Bu ÅŸiirler insan kÄ±lÄ±fÄ±yla koptuÄŸum evrene, hayvan, bitki ya da taÅŸ, varlÄ±klardan bir varlÄ±k olarak geri dönme, evrenle göbek baÄŸÄ±mÄ± tekrar kurma çabasÄ±nÄ±n tanÄ±ÄŸÄ±ydÄ± zira. Ä°simde benim bilebildiklerim bunlardÄ± fakat bunlarla kalmadÄ±.

Bir anlamÄ± hayat iÅŸaret etti, birini de burada siz iÅŸaret ettiniz. Kitap yayÄ±na hazÄ±rlanÄ±rken elim bir olay yaÅŸadÄ±k, 19 yaÅŸÄ±ndaki yeÄŸenimi bir kazada kaybettik. Erkenden yeryüzüne dönen güzel yeÄŸenimin oldu kitap. Anlam kendini kÄ±yÄ±ya vurdu. YaÅŸam dediÄŸimiz süre tabii ki ölüme doÄŸru yürüyüÅŸümüz bir anlamda ve erken olanlarÄ± bizi tarifsiz bir acÄ±ya boÄŸsa da hepimiz eninde sonunda yeryüzüyle kucaklaÅŸÄ±yoruz. Bilirsiniz, Türkçe’de sonsuzluk için iki ayrÄ± kelime vardÄ±r: ezel ve ebet. Nitekim ölüm, sonsuzluk maceramÄ±zÄ±n ebet tarafÄ±. Fakat sizin de belirttiÄŸiniz üzere evrenin sonsuzluÄŸundaki maceramÄ±zÄ±n ezel tarafÄ± da var. Ezelden ebede, doÄŸumdan ölüme çember tamamlanÄ±yor.

Yeryüzüne Dönerken-Kapak

DoÄŸadaki dengelerin bozulmasÄ±na baÅŸkaldÄ±ran, sadece “Ä°nsan denen tamahkâr hayvan hariç” diyerek insanÄ±n kötülüÄŸünden korkup, hayvanlara ve doÄŸaya sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor ÅŸiir özneniz.

BaÅŸka türlüsü nasÄ±l mümkün olur bu zamanda hiç bilemiyorum. Ä°nsana muhtaçlÄ±ÄŸÄ±m ölçüsünde nefretim de var sanÄ±rÄ±m. DoÄŸaya ise hayvan varlÄ±ÄŸÄ±mla geri dönebilme yönünde derin bir özlemim. BaÅŸka türlü bir “olmayÄ±” hiç tecrübe etmedim ama en temelde insanÄ± da, insan olmayÄ± da sevmiyorum. DoÄŸada ise varlÄ±ÄŸÄ±yla huzur bulduÄŸum canlÄ± cansÄ±z o kadar kardeÅŸim var ki! DoÄŸanÄ±n kendiliÄŸini seviyorum, insanÄ±n yapaylÄ±ÄŸÄ± ise en basit tabiriyle yavan ve sÄ±kÄ±cÄ±.

Zaman, soyut bir mekân algÄ±sÄ± oluÅŸturuyor ÅŸiirinizde; çocukluk günlerinizden hafÄ±zanÄ±zda kalan izler esas mekânÄ±nÄ±z denebilir mi? . Çocukluk günlerimizin hazlarÄ± birer sürpriz olarak çÄ±kÄ±yor karÅŸÄ±mÄ±za. Nesneler dünyasÄ± üzerine kurulu olmayan, fantastik ve gizemli bir aura seziliyor kitapta. Bu kurgusal bir tercihiniz midir yoksa yazarak rahatlamanÄ±n olmazsa olmazÄ± bir eÄŸilim midir?

Zaman soyut bir mekânÄ±nÄ±z derken çok doÄŸru bir ÅŸey söylediniz. KaynaÄŸÄ±nÄ± artÄ±k olmayan bir zamandan alan, varla yok arasÄ± bir bellek zamanÄ±nÄ±n içine oturup yazÄ±yorum ÅŸiirleri, var olduÄŸu kesin bir hiç-zaman, zamanÄ± aÅŸkÄ±nlaÅŸtÄ±rarak, ileri geri giderek ve ân’a dönerek dokuyorum. Bana bu kaçÄ±nÄ±lmaz geliyor, çünkü hepsi içimde aynÄ± anda yaÅŸÄ±yor, karmakarÄ±ÅŸÄ±k bir örümcek aÄŸÄ± gibi, ben aradan birkaç deseni alÄ±p bu kargacÄ±k burgacÄ±k, bu zavallÄ± dile tercüme etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum ancak. Nesneler varsa eÄŸer ÅŸiirde, o hiç-zamanÄ±n belleÄŸinden çÄ±kÄ±p geliyordur kesin, orada bir yerleri olduÄŸu için buradalar.

Bu dünyada olmadÄ±ÄŸÄ±m zaman çok, fakat her an ÅŸiirin sarayÄ±nda da deÄŸilim elbet, uzun zaman hiç uÄŸrayamadÄ±ÄŸÄ±m da olur oraya. Dönüp durursunuz; hayvanlar, aÄŸaçlar, kurtlar, atlar, taÅŸlar sonra ÅŸiire tercüme olur, karanlÄ±kta gölgeler kÄ±pÄ±rdar sadece ve gözler iÅŸe yaramaz… Kurgusal tercih ve haz dediniz. Hazla aram pek hoÅŸ deÄŸildir. Tercih ve irade konusunda da biraz karÄ±ÅŸÄ±k düÅŸüncelerim var. Sahici olan hiçbir ÅŸey tercih deÄŸildir belki de, zorunluluktur aslÄ±nda ama bazen biz onu tercih sanÄ±rÄ±z.

‘KARÅžILIKLI BÄ°R KEÅžÄ°F’

YazÄ± iÅŸleri müdürlüÄŸü, editörlük ve çevirmenlik yaptÄ±nÄ±z. Çeviri ve editörlük çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±z hâlâ devam etmekte. YazdÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z içsel yolculuklardan doÄŸaçlama mÄ± yazÄ±yorsunuz yoksa öncesinde tasarlayÄ±p temayÄ± belirleyerek mi?

Ben ÅŸiiri bulmuyorum, aramÄ±yorum da, o gelip beni buluyor. Otuz yÄ±ldÄ±r yerin altÄ±nda yazmayÄ± sürdürmemin baÅŸka bir açÄ±klamasÄ± olamaz zaten. Bazen bir ÅŸiirin kendini tamamlamasÄ± çok uzun zaman alabiliyor. Hiç bitmeyen, yarÄ±m kalmaya yazgÄ±lÄ± görünenler de yok deÄŸil. Bazen hangi dizenin hangi dizeyle hasbÄ±hal edeceÄŸini önceden ben de bilmiyorum. Uzun süre tek baÅŸÄ±na avare dolanan dizeler, ikilik, üçlük, dörtlükler oluyor. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir keÅŸif bu, hiç ÅŸüphesiz ki ÅŸiir benden fazlasÄ±nÄ± biliyor. Bunu asla inkâr etmem.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 18:15

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