Tutuklu Gazeteci Zehra Doğan’ın resimleri Fransa’da sergilenecek

Haberleri ve resimleri gerekçe gösterilerek tutuklanan Gazeteci ve Ressam Zehra Doğan'ın resimleri Fransa’da Başka Dünyalar Festivali'nde sergilenecek

Mardin’in Nusaybin ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecine ilişkin haberleri ve yaptığı resimler gerekçe gösterilerek tutuklanan KHK ile kapatılan JINHA'nın Editörü ve Ressam Zehra Doğan’ın çizdiği resimler Fransa’da yapılacak Başka Dünyalar Festivali’nde sergilenecek. Eylül ve ekim aylarında Fransa’nın Bretanya bölgesinde düzenlenecek festival kapsamında Doğan’ın tanıklığıyla bağlantılı farklı konularda, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve hak savunucularının katılacağı 8 panel de yapılacak.

“Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasının onaylanması ardından 12 Haziran 2017 tarihinde yeniden tutuklanan Doğan’a Diyarbakır E Tipi Cezaevi idaresi tarafından resim malzemeleri verilmemişti. Meyve, sebzelerle birlikte zerdeçal ve kahve gibi maddeleri renklendirici olarak kullanan Doğan, gazeteleri ise tuvale dönüştürerek resimlerini yapıyor. (MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 17:04

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