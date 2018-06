Yeni Akit yine LGBTİ’leri hedef aldı

Yeni Akit gazetesi, trans kimlikleri ‘ruhsal hastalıklar’ kategorisinden çıkaran Dünya Sağlık Örgütü için 'sapıttı' ifadesini kullandı.

Yeni Akit gazetesi, internet sitesinde “Dünya Sağlık Örgütü sapıttı” başlıklı bir haber yayınladı. 22 Haziran Cuma günü yayınlanan haber, trans kimlikleri ‘ruhsal hastalıklar’ kategorisinden çıkaran Dünya Sağlık Örgütü (WHO) için “sapıttı” ifadesini kullandı.

Yeni Akit, “Dünya üzerinde her geçen gün artarak toplumsal huzurun ve ahlakın bozulmasında büyük bir etkiye sahip olan LGBTİ meşrulaştırılıyor” dedi ve trans kimlikleri sapkınlık olarak niteledi.

Haberde, konu ile kesişecek psikiyatri, sosyal hizmet ya da tıp gibi alanlarda hiçbir yeterliliği olmayan gazeteci-yazar olarak nitelendirilen Kemal Özer’den de görüş alındı. Özer, Akit’in translara yönelik nefret söylemini sürdürdü ve Dünya Sağlık Örgütü’nün amacının 'iffetsizliği yaymak' olduğunu ileri sürdü.

KAOS GL’nin haberine göre, WHO, Uluslararası Hastalık Sınıflaması ICD-11’i (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) yeniledi. Yenilenen sınıflamada trans kimlikler “ruhsal bozukluk” kategorisinden çıkartıldı.

Trans kimliklerin “hastalık” ve “ruhsal bozukluk” tanımından çıkarılması gerekliliğini savunan uluslararası kampanya Stop Trans Pathologization (STP), bu gelişmeyi şöyle değerlendirdi: Translarla ilgili tüm kategoriler ICD’nin “Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar” bölümünden çıkartıldı. Böylece Dünya Sağlık Örgütü, trans ya da gender diverse kişilerin bir ruhsal bozukluktan mustarip olmadıklarına karar vermiş oldu. Bugün patolojizasyon, ‘onarım’ ve kısırlaştırmanın utanç verici tarihi sonlanıyor.

ICD’nin yeni versiyonu Mayıs 2019’daki Dünya Sağlık Meclisi’nde sunulacak. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 16:20

