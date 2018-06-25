Muharrem İnce: Adaletsiz bir seçimdi, sonuçları kabul ediyorum

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk kez açıklama yaptı.

'BENİ KİMSE TEHDİT ETMEDİ'

CHP Genel Merkezinde yapılan açıklamada İnce öncelikli olarak tehdit edildiği iddialarına yanıt verdi: “Beni kimse tehdit etmedi. Tehdit edecek adam da yeryüzüne gelmedi. Eşimi kaçırmışlar beni tehdit etmişler, bunlar birkaç şizofrenin çıkardığı bir şey. 15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Hedefimiz bunu 30 milyon yapmak. Bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir. Bunun için uğraşacağım”

İnce Erdoğan'a da çağrıda bulunarak, "Bu gerginliğe son verin, kucaklayın milleti. Ben seçilseydim öyle yapacaktım. AK Partilileri kcuaklayacaktım. Sayın Erdoğan’dan bunu bekliyorum" dedi.

Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşme yapacağını belirtti.

'ADALETSİZ BİR SEÇİM OLMUŞTUR AMA SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDİYORUM'

İnce seçim sonuçlarına ilişkin de şunları söyledi: "Bu seçim ilan edilme biçiminden sonuçlarının açıklanmasına kadar adaletsiz bir seçim olmuştur. Her şeyden önce seçime kan bulaşmıştır. Seçim sonuçlarına dönük açıklanmaya muhtaç noktalar bulunmaktadır. 16 Nisan'daki Hayır blokunun oyundan daha az olması açıklanmaya muhtaçtır. Oylara seçim sürecinde müdahale edildiğini gördük. Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazandır. Bize ulaşan tutanaklarla YSK’nın açıkladığı oranlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum.”

"Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçilmiştir. Bugünden itibaren uygulamaya giren rejim Türkiye için tehlikelidir. Türkiye demokratik değerlerle bağını koparmıştır. Parlamenter sistemle bağını koparmıştır.Bir süre daha kurumlara ve kurullara dayalı toplum olmayacağımız ne yazık ki anlaşılmıştır. Aynı inançla aynı kararlılıkla bugünden itiibaren çalışmaya devam edeceğimi bütün milletime bildiyorum."

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA ATILAN MESAJ

İsmail Küçükkaya’ya attığı 'Adam kazandı' SMS ile ilgili olarak da, "Arkadaşça mesaj attım. Vatandaşlarımızın bunu tweetle değil benden öğrenmesi gerekirdi. Bir hatam oldu. Her şey netleşsin öyle açıklama yapacaktım. Demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Hata benim öyle bir şey yazmamam gerekiyormuş. Özür diliyorum bu konu için. Oy çalmışlardır. 10 milyon çalmışlar mıdır? Hayır. Seçim sonucunu kabul ediyorum. Arada 10 milyon fark var. Kaçtığımız yok, tehdit edildiğimiz yok. Tweetlerle öğrenilmesi şık olmamıştır, o konuda bir hata oldu" dedi.

NEDEN EKRAN KARŞISINA ÇIKMADI?

İnce, dün ekran karşısına çıkıp açıklama yapmamasıyla ilgili olarak da, "Dün akşam kesinleşmesini istedim, o yüzden çıkmadım ekran karşısına. Korktuğumdan değil. Dün akşam kesinleşmesini istedim, o yüzden çıkmadım ekran karşısına. Korktuğumdan değil" dedi.

İnce konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Türkiye’nin bir nefes alması lazım. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin nasıl daraldığını kuşatıldığını hep beraber göreceğiz.

"Sandıklara baktığınızda bütün kesimlerden oy almışız. CHP’lilerin oylarının tamamı, 30’un içinde ülkücüler, İYİ Partililer, HDP’liler var. Bunu büyütmemiz lazım."

(Yabancı bir gazetecinin İngilizce sorduğu soru üzerine) İnce: Tercümanımız var mı, 'One munite' İngilizcesiyle devam etmeyelim yoksa.

"Elinizde tutanaklar varsa, sonuçlar belliyse neyi kabul etmeyeceksiniz ki? Demokrasi bu değil. Aradaki fark ortada."

(Erdoğan ile konuştuğu iddiaları üzerine) İnce: Dün akşam Erdoğan ile uğraşacak halim yoktur. Dün akşam tutanaklarla uğraşıyordum.

(Bir gazetecinin 'Demirtaş'a özgürlük' söylemini sorması üzerine) İnce: CHP'nin Türkiye'ye özgürlük söylemi oldu ama CHP'nin özel bir şahsa yönelik söylemi olmadı. Ben hiç duymadım. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 12:43

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