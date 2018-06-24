Liderler geÃ§idi

YÃ¼cel Sarpdere, 'dÃ¼nya liderlerini' Evrensel Pazar'a yazdÄ±: Bakar mÄ±sÄ±nÄ±z dÃ¼nya liderlerine!,,

Yücel SARPDERE

Trabzon mitingindeydi:

“Trabzon’u Akdeniz’in incisi yapacaÄŸÄ±m” deyince Trabzon ahalisi ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ, sevinsinler mi, üzülsünler mi bilememiÅŸlerdi?

Karadenizli bu kent nasÄ±l Akdeniz’in incisi olacaktÄ±?

Trabzon mu Akdeniz’e götürülecek, Akdeniz mi Trabzon’a gelecekti?

Akdeniz Trabzon’a gelirse Ruslar için iyi olabilirdi; boÄŸazlarÄ± aÅŸmadan Akdeniz’e inerlerdi

Trabzon Akdeniz’e taÅŸÄ±nmaya kalkÄ±ÅŸÄ±lÄ±rsa fÄ±ndÄ±k bahçeleri ne olacaktÄ±?

Hem Akdeniz AkÅŸamlarÄ±nÄ±n kemençe versiyonu da kulaÄŸa pek güzel gelmezdi.

Yine mesela, kürsüden SivaslÄ±lara haykÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±:

“Bu bacÄ±nÄ±z sizi il yapsÄ±n mÄ±?”

SivaslÄ±lar, “Evet, yapsÄ±nnn” diye baÄŸÄ±ramadÄ±lar, çünkü Sivas zaten ildi!

Bu bakÄ±mdandÄ±r ki Tansu Çiller hanÄ±mefendiyi, YenikapÄ± miting alanÄ±nda görenler heyecanlandÄ±.

Misal, kürsüye çÄ±kÄ±p diyebilirdi,

“BurasÄ± eski kapÄ±ydÄ±, zamanÄ±nda çok paralar harcadÄ±k, onarttÄ±k, YenikapÄ± yaptÄ±k. Bu bacÄ±nÄ±z sizin eski kapÄ±larÄ± da YenikapÄ± yapsÄ±n mÄ±?”

Ya da misal;

BaÅŸbakanken, postacÄ±larÄ±, “Merhaba asker!” diye selamlamÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± olan birisi olarak bacÄ±mÄ±z iskeledeki deniz otobüslerinin çÄ±macÄ±larÄ±nÄ±;

“Merhaba deniz kuvvetlerimizin kahraman amiralleri! Harekât Somaliye’mi?” diye selamlayabilirdi!

***

Eh tabii, sosyalizm geri düÅŸüp, ortalÄ±kta tek kalÄ±nca kapitalizm de tozuttu, odun olsun istediklerimizi yapsÄ±n deyip ipten kazÄ±ktan kopmuÅŸ tapon mallarÄ± kürklere sarÄ±p dayamaya kalkÄ±ÅŸtÄ±.

Bakar mÄ±sÄ±nÄ±z dünya liderlerine!

Bir Bush vardÄ± mesela, babasÄ±ndan bile aptal deniyordu.

Gerçi maharetli adamdÄ±! Beyaz saraydaki oturma odasÄ±nda Amerikan futbol maçÄ± seyrederken yediÄŸi patlamÄ±ÅŸ mÄ±sÄ±rlar boÄŸazÄ±na takÄ±lÄ±p boÄŸulma tehlikesi atlatmÄ±ÅŸ, aynÄ± anda da koltuktan düÅŸüp sakatlanmÄ±ÅŸtÄ±!

Üstelik felsefi, derin derin düÅŸünen bir tarafÄ± da vardÄ±;

“Kendime özgü fikirlerim var. Güçlü fikirler. Ama bu fikirlerle her zaman aynÄ± fikirde deÄŸilim”

Kendi güçlü fikirleriyle aynÄ± fikirde olmayan bir adamdÄ± ve bu adam Amerikan baÅŸkanÄ±ydÄ±!

Yine mesela Berlusconi diye Ä°talyan baÅŸbakanÄ± hatÄ±ralarda duruyor.

Herif aklÄ± fikri uçkurunda, biraz sapÄ±tÄ±k bir bey oluyor!

Soruyorlar kendisine, “Trump’an nesini beÄŸendiniz”

Cevap veriyor: “KarÄ±sÄ±nÄ±”

O zaman henüz baÅŸbakanken, Avrupa GÄ±da GüvenliÄŸi Kurumu’nun ülkesinde kurulmasÄ±nÄ± isteyen Finlandiya Devlet BaÅŸkanÄ± Tarja Halonen’i vazgeçirmek için nasÄ±l bir diplomasi izlediÄŸini ÅŸöyle anlatmÄ±ÅŸtÄ±:

“Bütün çapkÄ±nlÄ±k taktiklerimi kullanmak zorunda kaldÄ±m.”

Fransa’nÄ±n baÅŸÄ±na gelenler yine…

Sarkozy ya da Macron, al birini vur ötekine!

Ve ÅŸimdilerde Trump. Herif kendini hâlâ televizyon soytarÄ±sÄ± sanÄ±yor. Ä°ran ile Ä°srail meselesini karÄ±ÅŸtÄ±racak kadar embesil. BakÄ±n Ä°ran ile yapÄ±lan nükleer anlaÅŸmaya karÅŸÄ± çÄ±karken neler söylüyor:

“Biliyorsunuz, orada bir madde var ki insanlar konuÅŸmuyor bile. EsasÄ±nda, Ä°ranlÄ±larÄ± savunmak zorunda kalacaÄŸÄ±z. Ä°srail saldÄ±rÄ±rsa, biz neredeyiz?”

Ve bu herif “dünya lideri” oluyor!

Gerçi haklarÄ±nÄ± vermek lazÄ±m, bizimkiler de liderlik yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± bÄ±rakmÄ±yor.

Birisi, KarÅŸÄ±yakalÄ±larÄ±, “sinkaf sinkaf” diye tezahürat yaptÄ±rmaya kalkÄ±yor.

DiÄŸeri çÄ±tayÄ± daha yukarda tutuyor:

“Namuslu insanlar namussuzlar kadar ÅŸerefli olmadÄ±kça, cesur olmadÄ±kça baÅŸarÄ±lÄ± olamayÄ±z”

NamuslularÄ± anladÄ±k da, ÅŸerefli namussuzlar nasÄ±l bir ÅŸey oluyor, orasÄ± anlaÅŸÄ±lamÄ±yor!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 20:25

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