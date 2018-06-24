Liderler geÃ§idi

FotoÄŸraf: Kaan BozdoÄŸan/AA

Liderler geÃ§idi

    • 24 Haziran 2018 04:18

    YÃ¼cel Sarpdere, 'dÃ¼nya liderlerini' Evrensel Pazar'a yazdÄ±: Bakar mÄ±sÄ±nÄ±z dÃ¼nya liderlerine!,,

    Yücel SARPDERE

    Trabzon mitingindeydi:

    “Trabzon’u Akdeniz’in incisi yapacaÄŸÄ±m” deyince Trabzon ahalisi ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ, sevinsinler mi, üzülsünler mi bilememiÅŸlerdi?

    Karadenizli bu kent nasÄ±l Akdeniz’in incisi olacaktÄ±?

    Trabzon mu Akdeniz’e götürülecek, Akdeniz mi Trabzon’a gelecekti?

    Akdeniz Trabzon’a gelirse Ruslar için iyi olabilirdi; boÄŸazlarÄ± aÅŸmadan Akdeniz’e inerlerdi

    Trabzon Akdeniz’e taÅŸÄ±nmaya kalkÄ±ÅŸÄ±lÄ±rsa fÄ±ndÄ±k bahçeleri ne olacaktÄ±?

    Hem Akdeniz AkÅŸamlarÄ±nÄ±n kemençe versiyonu da kulaÄŸa pek güzel gelmezdi.

    Yine mesela, kürsüden SivaslÄ±lara haykÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±:

    “Bu bacÄ±nÄ±z sizi il yapsÄ±n mÄ±?”

    SivaslÄ±lar, “Evet, yapsÄ±nnn”  diye baÄŸÄ±ramadÄ±lar, çünkü Sivas zaten ildi!

    Bu bakÄ±mdandÄ±r ki Tansu Çiller hanÄ±mefendiyi, YenikapÄ± miting alanÄ±nda görenler heyecanlandÄ±.

    Misal, kürsüye çÄ±kÄ±p diyebilirdi,

    “BurasÄ± eski kapÄ±ydÄ±, zamanÄ±nda çok paralar harcadÄ±k, onarttÄ±k, YenikapÄ± yaptÄ±k. Bu bacÄ±nÄ±z sizin eski kapÄ±larÄ± da YenikapÄ± yapsÄ±n mÄ±?”

    Ya da misal;

    BaÅŸbakanken, postacÄ±larÄ±, “Merhaba asker!” diye selamlamÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± olan birisi olarak bacÄ±mÄ±z iskeledeki deniz otobüslerinin çÄ±macÄ±larÄ±nÄ±;

    “Merhaba deniz kuvvetlerimizin kahraman amiralleri! Harekât Somaliye’mi?” diye selamlayabilirdi!

    ***

    Eh tabii, sosyalizm geri düÅŸüp, ortalÄ±kta tek kalÄ±nca kapitalizm de tozuttu, odun olsun istediklerimizi yapsÄ±n deyip ipten kazÄ±ktan kopmuÅŸ tapon mallarÄ± kürklere sarÄ±p dayamaya kalkÄ±ÅŸtÄ±.

    Bakar mÄ±sÄ±nÄ±z dünya liderlerine!

    Bir Bush vardÄ± mesela, babasÄ±ndan bile aptal deniyordu.

    Gerçi maharetli adamdÄ±! Beyaz saraydaki oturma odasÄ±nda Amerikan futbol maçÄ± seyrederken yediÄŸi patlamÄ±ÅŸ mÄ±sÄ±rlar boÄŸazÄ±na takÄ±lÄ±p boÄŸulma tehlikesi atlatmÄ±ÅŸ, aynÄ± anda da koltuktan düÅŸüp sakatlanmÄ±ÅŸtÄ±!

    Üstelik felsefi, derin derin düÅŸünen bir tarafÄ± da vardÄ±;

    “Kendime özgü fikirlerim var. Güçlü fikirler. Ama bu fikirlerle her zaman aynÄ± fikirde deÄŸilim”

    Kendi güçlü fikirleriyle aynÄ± fikirde olmayan bir adamdÄ± ve bu adam Amerikan baÅŸkanÄ±ydÄ±!

    Yine mesela Berlusconi diye Ä°talyan baÅŸbakanÄ± hatÄ±ralarda duruyor.

    Herif aklÄ± fikri uçkurunda, biraz sapÄ±tÄ±k bir bey oluyor!

    Soruyorlar kendisine, “Trump’an nesini beÄŸendiniz”

    Cevap veriyor: “KarÄ±sÄ±nÄ±”

    O zaman henüz baÅŸbakanken, Avrupa GÄ±da GüvenliÄŸi Kurumu’nun ülkesinde kurulmasÄ±nÄ± isteyen Finlandiya Devlet BaÅŸkanÄ± Tarja Halonen’i vazgeçirmek için nasÄ±l bir diplomasi izlediÄŸini ÅŸöyle anlatmÄ±ÅŸtÄ±:

    “Bütün çapkÄ±nlÄ±k taktiklerimi kullanmak zorunda kaldÄ±m.”

    Fransa’nÄ±n baÅŸÄ±na gelenler yine…

    Sarkozy ya da Macron, al birini vur ötekine!

    Ve ÅŸimdilerde Trump. Herif kendini hâlâ televizyon soytarÄ±sÄ± sanÄ±yor. Ä°ran ile Ä°srail meselesini karÄ±ÅŸtÄ±racak kadar embesil. BakÄ±n Ä°ran ile yapÄ±lan nükleer anlaÅŸmaya karÅŸÄ± çÄ±karken neler söylüyor:

    “Biliyorsunuz, orada bir madde var ki insanlar konuÅŸmuyor bile. EsasÄ±nda, Ä°ranlÄ±larÄ± savunmak zorunda kalacaÄŸÄ±z. Ä°srail saldÄ±rÄ±rsa, biz neredeyiz?”

    Ve bu herif “dünya lideri” oluyor!

    Gerçi haklarÄ±nÄ± vermek lazÄ±m, bizimkiler de liderlik yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± bÄ±rakmÄ±yor.

    Birisi, KarÅŸÄ±yakalÄ±larÄ±, “sinkaf sinkaf” diye tezahürat yaptÄ±rmaya kalkÄ±yor.

    DiÄŸeri çÄ±tayÄ± daha yukarda tutuyor:

    “Namuslu insanlar namussuzlar kadar ÅŸerefli olmadÄ±kça, cesur olmadÄ±kça baÅŸarÄ±lÄ± olamayÄ±z”

    NamuslularÄ± anladÄ±k da, ÅŸerefli namussuzlar nasÄ±l bir ÅŸey oluyor, orasÄ± anlaÅŸÄ±lamÄ±yor!

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 20:25
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