Doğan Haber Ajansı, Demirören Haber Ajansı oldu

Doğan Medya'nın Demirören Holdinge satışının ardından Doğan Haber Ajansının ismi Demirören Haber Ajansı olarak değiştirildi.

Doğan Haber Ajansının adı Demirören Haber Ajansı olarak değiştirildi.

Doğan Gazetecilik Anonim Şirketinin Demirören Holdinge satılmasının ardından firmanın unvanı Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olmuştu.

Doğan Haber Ajansının ismi de dün itibariyle değiştirildi.

Böylece DHA'nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının isimleri de "Demirören Medya Ajansı" oldu.

Demirören Holding, 2011'de Milliyet ve Vatan'ı satın almış ve bu gazeteleri iktidara yakın bir çizgiye çekmişti. Doğan Medya'nın bünyesindeki Hürriyet, CNN Türk, Posta, Doğan Haber Ajansı gibi medya organlarının akıbeti de bu şekilde oldu. (MEDYA SERVİSİ)

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