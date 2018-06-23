Seçimde İstanbul'da 38 bin 480 polis görevli

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 24 Haziran seçimlerinde il genelinde 38 bin 480 polisin görevli olacağını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 24 Haziran seçimlerinde kentte 38 bin 480 polisin görevli olacağını açıkladı.

39 ilçede 1670 okul ve 28 bin 357 sandıkta oy kullanılacağı belirtilen açıklamada il genelinde 38 bin 480 polis görevli olacağı kaydedildi.

Ayrıca 4 helikopter, 8 polis botu, 85 TOMA, 90 zırhlı araç, 137 gözaltı aracı ve 3 drone'un da kullanılacağı bildirildi. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (23 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 11:28

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