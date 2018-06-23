'Başka semtin çocukları'ndan başarı öyküsü

Gazi Mahallesi Spor Kulübü, U19 Gençler Kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda 2. oldu. Teknik Direktör Abbas Yaşar ile bu başarının sırrını konuştuk.

Cem GÜL

İstanbul

Süper Amatör Küme 7. grupta yer alan ve son sezonda başarılı grafiği ile dikkat çeken Gazi Mahallesi Spor Kulübü, U19 Gençler Kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. İmkansızlıklara rağmen doğru sportif adımlar, tesisleşme ve ‘mahalleli olma’ inancı başarı öyküsünde önemli rol oynadı. Kulüp, şampiyonluğa ramak kala maddi açıdan kendilerinden daha üstün olan Bursa ekibi Hürriyetspor ile finale kalmış ve finalde 3-1 yenilerek ikinci olmuştu.

Son dönemde İstanbul ilçelerinde ‘hayatta kalma’ mücadelesi veren pek çok amatör futbol kulübü bulunuyor. Endüstrileşme dayatmasına maddi yetersizlikler ve devlet ödeneklerinden yoksunluk da eklenince bu kulüpler, sportif başarıyı arar hale geliyor. İstanbul’un Sultangazi ilçesi takımlarından Gazi Mahallesi Spor, yaşadığı sıkıntılara rağmen arkasına mahallenin desteğini alarak başarılara imza attı. Bu başarıda elbette futbolcular kadar yönetim ve teknik heyetin de payı var. Teknik Direktör Abbas Yaşar ise “başarma azmi” ile ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Aynı zamanda Galatasaray’ın eski futbolcularından olan Yaşar ile Gazi Mahallesi Spor Kulübünü ve başarının arkasındaki sırrı konuştuk.

‘AMACIMIZ GENÇLERİ YOZLUKTAN KURTARMAK’

Fotoğraf: Evrensel

Futbola ‘Gençleri spora kazandırmak’ mottosuyla yaklaşan Gazi Mahallesi Teknik Direktörü Abbas Yaşar, “Kulübümüzün kuruluş amacı, geride kalmış gençleri spora kazandırmak, sporun içerisinde tutmak. Futbolla başlayıp daha sonra diğer branşları hayata geçiririz diye düşündük. Bu sezon da bu konuda başarılı olduk” dedi ve ekledi:

“Birinci maksadımız gençleri sosyalleştirmek, spora kazandırmak ve kötü alışkanlıklardan, yozluktan kurtarmak. Ayrıca burada futbolu kendine meslek olarak edinmek isteyen gençleri de yetenekleri dahilinde üst takımlara yönlendirmek. Scout (Oyuncu izleme) ekiplerimiz var. Onlar bu gençlere yardımcı oluyor. 2007 yılında, burada antrenörlüğe ilk başladığımda hemen hiçbir şeye sahip değildik. Yönetimde ‘Kurumsallık adına ne yapabiliriz?’i konuştuk. Üç yıl boyunca uğraştık; futbol okulundan, malzeme alımına otobüsünden formalarına kadar birçok şeyi alarak. U11 kategorisinden A takıma kadar 9 grupta lige girmeye başladık”

‘KULÜP TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞARISI’

Başarı sonrası dikkat çekmeye başladıklarını belirten Yaşar, elde ettikleri Türkiye ikinciliğinin de takdirle karşılandığını belirtti. Yaşar bu öyküyü şu cümlelerle aktardı:

“İlk dönemlerimizde pek çok mağlubiyet yaşasak da daha sonra taşlar yerine oturmaya başladı. Gazi Mahallesi Spor Kulübü olarak galibiyetler almaya, dikkat çekmeye başladık. Hatta bazı kulüplerden de merak edilerek yöntemlerimiz sorgulanmaya başladı. (Gülerek)

Bir süre sonra bazı gruplarımızda şampiyonlar çıkarmaya başlamıştık. Bu yıl da hedefimizi U19 kategorisinde Türkiye şampiyonu olma yönünde belirledik. Ancak bu doğrultuda Türkiye 2’incisi olduk. Finalde de Bursa Hürriyetspor takımına 3-1 kaybettik. Bu da Gazi Mahallesi tarihindeki en büyük başarıdır. Bütün İstanbul’un takdirle karşıladığı bir durum oldu.”

‘MAHALLELİ, KUPA DOLAŞINCA BAŞARIYI GÖRDÜ’

Gazi Mahallesi’nde kupa eşliğinde yaptıkları şölene mahallenin ilgi gösterdiğini aktaran Yaşar, “150-200 bin nüfuslu yere göre epey güzel bir ilgiydi bu. Ama süreç yine de Gazi Mahallesi’nin tamamına yansımadı. Biraz bizim eksiğimiz olsa da biraz da basın, yereldeki dernek ve esnafı arkamıza alamadık. Bu haliyle semt geneline yayılamadık. Ama ikinci olduktan sonraki atmosfer çok güzeldi. Tüm mahalleyi kupamızla ve konvoylarla dolaştık. İnsanlar geç de olsa farkına vardı. Mahallede başarı inancı da artmıştı. Bundan sonrası çok daha güzel olacak. Kulüpte biz oluruz, başkası olur ama çok daha iyisi olacak. Bu tür sportif başarılar beraberinde aileleri ve çocukları kulübe çekiyor. Zaten birinci hedefimiz yozlaşmaya karşı gençleri korumak. Başarılar da bunun için var olmalı” diye konuştu.

‘HEDEF BÜYÜTTÜK...’

Bundan sonraki süreçte hedeflerini bir üst çıtaya çıkardıklarını ifade eden Yaşar, “Bundan sonra mahallelinin maddi-manevi desteği dahilinde çok daha büyük başarılar elde edilir. Benim de ümidim çok. Biz çalıştırıcılık anlamında, çocukları kulübe kazandırmak anlamında her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu başarı da önümüzdeki hedeflerde bize yardımcı olacaktır. Hedefimiz daha da iyi bir hava yakalayıp Türkiye şampiyonluklarını birkaç kategoride elde etmek. Benim ahdımdır; bu olacak bir gün” ifadelerini kullandı.

‘BELEDİYEDEN FİNANSAL İLGİ GÖRMÜYORUZ’

Son olarak belediyelerin spor kulüplerine eşit yaklaşması gerektiğinin altını çizen Yaşar, kendi kulüplerinin göz ardı edildiğine dikkat çekti:

“AKP’li Sultangazi Belediyesi, Gazi Mahallesi Spor Kulübü ile Sultangazi Spor’a aynı ölçüde bakmıyor. Burada sosyal açıdan da bir dengesizlik var. Ya eşit bir şekilde hizmet vermesi ya da hiç hizmet verilmemesi gerekiyor. Devlet belediyelere spor kulüpleri için bütçe ayırıyor. Ancak belediyelerden hem finansal anlamda hem de teknik anlamda ilgiyi göremiyoruz. Belediyeler spor kulüplerine tesisleşme açısından yardımcı olsa kulüplerin birçoğunun ayakta kalma imkanı olacak. Belediye yönetimleri spor kulüplerine ‘Balık tutmayı değil, balık yemeyi öğretiyor’ aslında. Kulüplerin olmazsa olmazı tesisleşmedir.”

ALİ AKYOL’A ÖZEL TEŞEKKÜR

Teknik Direktör Abbas Yaşar ve Kulüp Yöneticisi Hakkı Korkmaz, bu başarıda pay sahibi olan Futbol Şube Sorumlusu ve Kulübün Sağlıkçısı Ali Akyol’a da değinmeden geçemediler:

“Ali Akyol hakkı kesinlikle ödenemez, Gazi Mahallesi Spor Kulübünün önemli emektarlarındandır. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.”

TESİSLEŞMEME YOK OLMANIN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Gazi Mahallesi Spor Kulübü logosu

Tesisleşme gayreti olmayan amatör kulüplerin şimdilerde esamesinin okunmadığının altını çizen Yaşar; “Daha önce Yeşikdirek Spor Kulübünde antrenörlük yaptım. Profesyonel liglerde yer almış bir kulüp. Ama şimdi esamesi bile okunmuyor. Çünkü tesisleşme adına bir şey yapılmamış. Sadece maçlarını oynayıp günü bitirmişler. Bunun gibi kulüplerin sayısı ülkemizde giderek artıyor. Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan gibi ilçe takımlarında da bu durum sık görülmeye başlandı. Sonuç olarak Gazi Mahallesi Spor Kulübü olarak biz de tesisimize sahip çıkamazsak aynı kadere mahkum olabiliriz. Dolayısıyla tüm mahallelinin tesisimize sahip çıkmasını bekliyoruz. İki küçük ve bir büyük sahamız var. Bu sahaları kiraya vererek topladığımız gelirle belediyeye kiramızı ve faturalarımızı karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

AKP’Lİ BELEDİYE ‘MİTİNG VAR’ DİYEREK OTOBÜS VERMİYOR

Kulübün Mali işlerden sorumlu Yöneticisi ve Saymanı Hakkı Korkmaz, yerel yöneticilere sitem ederek maddi destek göremediklerini ifade ediyor. Korkmaz, deplasman yolculuklarında dahi otobüs tahsis edilmediğini vurguluyor:

“Bizim başarımız elde ettiğimiz reklam gelirleriyle değil futbolcularımızın ve mahallelimizin inancı ve desteği sayesinde oldu. Bu desteğin önümüzdeki sezonlarda da sürmesini ve taşın altına elini koyacak insanları görmek istiyoruz. Bartın’a deplasmana gideceğiz, gitmeye otobüsümüz yok. Kalmaya otelimiz yok. AKP’li Sultangazi Blediyesinden bu konuda hiçbir destek göremiyoruz. Deplasman takımları ile evimizde oynuyoruz; bakıyorsunuz takımlara üçer beşer tane otobüs tahsis edilmiş, yüzlerce kişi geliyorlar. Biz ise maksimum 40 kişiyle gidiyoruz. Müracaat ettiğimizde ise ‘Mitingimiz var, eğlenceler var’ gibi sebeplerden bizi geri çeviriyorlar. Sultangazi Belediyesi bizi takım olarak görmüyor, ötekileştiriyorlar. Mahallelimizden desteklerinin artmasını istiyoruz. Yeni sezon içerisinde esnaf ziyaretleri yaparak takımlarına destek vermelerini bekleyeceğiz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 07:26

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