AkkapÄ± halkÄ±, Suriye politikasÄ±ndan rahatsÄ±z

Adana'nÄ±n AkkapÄ± Mahallesi'nde seÃ§imleri konuÅŸtuÄŸumuz yurttaÅŸlar, TÃ¼rkiye'nin Suriye politikasÄ±na tepkili.

Seren ELATAÅž

AydÄ±n YÄ°ÄžÄ°T

Adana

Adana’da Arap Alevi halkÄ±nÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± AkkapÄ± Mahallesi’ndeyiz. Hükümetin Suriye politikalarÄ±nÄ± konuÅŸtuÄŸumuz mahalleliler, Türkiye’nin savaÅŸ politikalarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu, komÅŸularla iyi geçinilmesi gerektiÄŸini söylüyorlar. Büyük çoÄŸunluÄŸun CHP seçmeni olduÄŸu mahallede, her aileden bir kiÅŸinin barajÄ± aÅŸmasÄ± için HDP’ye oy vereceÄŸi söyleniyor.

Berberlik yapan Ali ÇakarcÄ±, Suriye politikasÄ± ile ilgili 4 milyona yakÄ±n Suriyeli mültecinin Türkiye’de yÄ±ÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n kötü olduÄŸunu savunarak “Ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar arttÄ±, düzen bozuldu. Yeni seçilecek hükümetin komÅŸusuyla iyi iliÅŸkiler geliÅŸtirmesi gerekir” dedi. ÇakarcÄ± ÅŸöyle devam etti: “Bu hükümetin Türkiye ekonomisine çok zararÄ± oldu. Ä°ÅŸsizlik çok.”

‘BARIÅž Ä°ÇÄ°NDE YAÅžAMAK Ä°STÄ°YORUZ’

46 yaÅŸÄ±ndaki Güldemin Beslen terzi. Oyunu HDP’ye ve Muharem Ä°nce’ye vereceÄŸini ifade eden Beslen, “Mahallede gençlerin çoÄŸu HDP’ye oy verecek” dedi. Suriye politikasÄ±nÄ±n büyük bir yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade eden Beslen, “Suriye’de kaos hakim. IÅžÄ°D, dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen güçler kÄ±ÅŸkÄ±rtmalar yaptÄ±lar. Suriyelileri daÄŸÄ±ttÄ±lar. Böyle devam ederse ErdoÄŸan gelirse tekrar sonumuz Suriye gibi olacak” diye konuÅŸtu.

Suriyeli mültecilerin Türkiye’de iÅŸsizliÄŸe neden olduÄŸunu düÅŸünen Beslen’e politikalarÄ±n belirleyicisinin Suriye halkÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda “Suriyelilerde suç yok. SavaÅŸtan kaçÄ±p geldiler. Büyük ülkeler halkÄ± ezmek için anlaÅŸmalar yaptÄ±. Halk ortada kaldÄ±” dedi. Ä°ÅŸsizlikten yakÄ±nan Beslen, “Üniversiteliler iÅŸsiz, yandaÅŸlar rahat yaÅŸÄ±yor. OHAL de halkÄ±n taleplerini bastÄ±rmak için var” dedi.

‘GEZÄ°’DEKÄ° GÄ°BÄ° BÄ°RLÄ°K OLURSAK’

Hükümetin Alevilere yönelik vaatlerine inanmayan Beslen, “Çok ÅŸey söyleniyor ama çözüm yok. BarÄ±ÅŸ içinde yaÅŸamak istiyoruz, savaÅŸÄ± biz çÄ±kartmadÄ±k. Bu topraklarda herkesin hakkÄ± var” dedi. Birlik çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Beslen, “Gezi’deki ilk 3 gün gibi bileÅŸilirse bunu baÅŸarabiliriz” dedi.

Ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ±n tercihinde etkili olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden ismini vermek istemeyen bir çiftçi, borçlarÄ±nÄ± ödeyemez hale geldiklerini söyledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 21:45

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