Kocaeli’de HDP'li adayın evine silahlı saldırı

HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Necmettin Doğrul'un evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Adayı Necmettin Doğrul’un Gebze Arapçeşme mahallesinde bulunan evine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Evin önünden geçen 2 araçtan açılan ateş nedeniyle evin belli yerlerine kurşun isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

'SALDIRGANLARIN ARACINDA AKP BAYRAKLARI ASILIYDI'

Gece geç saatlerde saldırının gerçekleştiğini aktaran Doğrul, “Gece geç saatler de evin önünden silah sesleri geldi. Ben aldırış etmedim. Daha sonra ikinci kez evin önünde silah sesleri geldi. Balkonda baktığımda eve doğru arabanın içinden ateş eden birilerini gördüm. Aracın arkasında AKP bayrakları asılıydı. Ateş edenler daha sonra bozkurt işareti yaparak hızla uzaklaştı. Sabah olduğunda evin önünde ve duvarlarda kurşun izleri gördük" dedi.

Saldırının kendi şahsında HDP'ye yapıldığını söyleyen Doğrul, seçimlere saatler kala bu tarz provokasyonlara gelmeyeceklerini belirterek,"Bu saldırılar asla bize boyun eğdiremez. Onların kurşunlarına karşı bizler barajları yıkacağız" dedi.

Doğrul, konuya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

HDP’DEN TEPKİ

HDP Kocaeli İl Örgütü yaptığı yazılı açıklama ile adayımız HDP Kocaeli Adayı Necmettin Doğrul’un evine yapılan saldırıya tepki gösterdi.

HDP Kocaeli Örgütü tarafından yapılan açıklamada AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın mahalle başkanları toplantısında HDP’yi hedef alan sözlerinin ardından HDP’ye yönelik saldırıların arttığı ifade edilerek; “Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere’de önce standımıza saldırdılar daha sonra il binası önünde ki bayraklarımızın yakılması ile saldırılar devam etti. Son olarak dün gece 12 sularında Gebze ilçesi İnönü mahallesinde siyah renkte olduğu öğrenilen bir araçtan milletvekili adayımız Necmettin Doğrul’un evine kimliği belirlenemeyen kişilerce yakın mesafeden ateş açıldı. Şans eseri kimse yaralanmazken olay ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Olay inceleme ekibi suç mahalline gelerek gerekli inceleme yaparak soruşturma başlattı” denildi.

Ateş eden kişilerin içinde bulunduğu araçta AKP bayraklarının olduğu ve kişilerin bozkurt işareti yaptığı belirtilen açıklamada şöyle denildi; “Bu saldırılar bizi asla yıldıramayacaktır. Sandık başına gitmemizin ve oylarımıza sahip çıkmamızı hiçbir güç engelleyemez. HDP’yi barajlar altında bırakmak isteyenlere sözümüz olsun barajlara da kurşunlara da, saraylara da 24 Haziran’da son vereceğiz.” (Kocaeli/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 17:47

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