İzmir'de Yeşiller Sol ve Gelecek Partisi'nin HDP standına saldırı

HDP’nin seçim çalışmaları kapsamında Bayraklı’da seçim standı açan ve broşür dağıtan Yeşiller Sol ve Gelecek Partisi saldırıya uğradı.

Seçim standının ve broşürlerinin dağıtıldığı saldırıda, Yeşil Sol Parti İzmir Eş Sözcüsü ve HDP İl Seçim Komisyonu üyesi Atilla Kılıç saldırı şikayeti sırasında Cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile gözaltına alınırken ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Saldırı sonucunda bir partilinin de yaralandığı bilgisini veren Yeşiller Sol İzmir Yürütmesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Yeşil Sol olarak Bayraklı ilçesinde 21 Haziran Perşembe günü açtığımız seçim standına bu haydut faşist güruh önce 20-25 yaşlarında genç iki erkek ve 30-35 yaşlarında bir kadın aracılığıyla provokatif girişimde bulunmuş, stand çalışmamıza devam etme kararlılığımız karşısında esnafı da galeyana getirerek standa saldırmışlardır. Bir arkadaşımız darp sonucu yaralanmış, standımız parçalanmıştır. İktidarın İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ise parti örgütü gibi davranıp hem provoke durumlara yol vermiş hem de şikayet için gittiğimiz Bayraklı İlçe Polis Merkezi’nde, bizler mağdurken sanık konumuna getirilmeye çalışılmıştır. Asıl sanıklar polisin bilgisi dahilinde kaçırılmış, üstelik şikayet için parti üyelerimiz müşteki sanık sıfatıyla ifadeleri alınmıştır.

Bu açık AKP’nin seçim çalışmalarını kolluk kuvvetleriyle birlikte yapmasının göstergesidir. Saatlerce karakolda bekletilen parti üyelerimiz gece geç saatte bırakılırken İzmir İl Eşsözcümüz Cumhur Başkanına hakaretten gözaltına alınmıştır” denildi.

Açıklamada son olarak,”İki gün sonra sandıklara gidiyoruz. Yeşil Sol Parti olarak diyoruz ki, iktidarın bu savaş ve şiddet politikaları kaybedecek… gidecek… Umutlu yarınları bizler kuracağız” ifadeleri yer aldı (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 18:14

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