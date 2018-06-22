EMEP açıklamasını yayımlayan gazeteciler yargılanıyor

Emek Partisinin Afrin operasyonuna ilişkin basın açıklamasını haberleştirdikleri için yargılanan gazeteciler hakim karşısına çıktı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Emek Partisinin (EMEP) basın açıklamasını haberleştiren gazetecilere açılan davanın duruşması görüldü.

Afrin operasyonuna karşı çıkan EMEP’in açıklamasını haberleştirdikleri için yargılanan gazeteciler, Didim 1. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktılar. Emek Partisi il ve ilçe yöneticileri, Didim Demokrasi Platformu bileşenleri, Eğitim Sen, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Akbük Şube Başkanı Haydar Kocaoğlu, Didim Belediyesi Eski Başkanı ve Didim Derneği Başkanı Mehmet Soysalan, Didim Özgür Ses Gazetesi Karikatüristi Mehmet Tevlim ile Meandros Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Başak Kamacı adliyeye gelerek duruşmayı takip etti.

‘BU YARGILAMA SANSÜR NİTELİĞİNDE’

Didim Özgür Ses Gazetesinden Mustafa Öge, hukuki terimleri gerektiği kadar bilmediğini belirterek vekil tutmak istediğini söyledi.

Mavi Didim Gazetesi muhabiri Erdem Özden de mahkemedeki ifadesinde, iddianamede söz konusu edilen Emek Partisine ait bildirinin gazetede kendisi tarafından yayınlandığını belirterek, bildirinin Türkiye’nin her tarafında yayınlandığını, sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldığını hatırlattı. Özden “Gazetecilik mesleği gereği düşüncenin özgürce açıklanması ilkesini savunmaktayım. Bildiri parti tarafından gönderilen mailin aynısıdır, benim tarafımdan herhangi bir ekleme yapılmamıştır, bildiride bir suç unsuru yoktur, suçsuzum, beraatimi talep ederim” dedi.

Mavi Didim Gazetesi Muhabiri Ergün Korkmaz, “Ben Mavi Didim isimli yerel gazetenin muhabiriyim. Gazetemize gönderilen maili birebir basarak yayınlamıştık. Bu şekilde çeşitli partilerden tarafımıza mail bildirileri gelmektedir, suç unsuru bulunmamaktadır, söz konusu bildiri sosyal medya ortamında defalarca paylaşılmıştır ancak yalnızca Didim’de işlem yapılmıştır. Yapılan basın özgürlüğüne sansür niteliğindedir, suçsuzum, beraatimi isterim” dedi.

Emek Partisi Didim İlçe Başkanı Kazım Temiz ise “Bildiri benim gönderdiğim haliyle yayınlanmış olup herhangi bir değişiklik yoktur, bildiri içeriğinde suç unsuru yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim” dedi.

Kazım Temiz’in Avukatı Nihat Toktaş "Emek Partisi Anayasanın 68 maddesine göre bir siyasi partidir. Bir siyasi parti olarak görüşlerini paylaşmıştır. Bir partinin görüşü diğer partilere tezat gelip dava açılıyorsa bu ülkede demokrasiden bahsetmek söz konusu değildir. Bildiri Emek Partisine ait olup müvekkilim Emek Partisi İlçe Başkanıdır. Söz konusu bildiri de suç unsuru yoktur, müvekkilim yalnızca parti tarafından yayınlanan bildiriyi yerel gazetelere göndererek paylaşmıştır. Söz konusu bildiri içeriği itibariyle düşünce özgürlüğü kapsamındadır. Müvekkilim suçsuzdur, beraatini talep ederiz” dedi.

Mahkeme bir sonraki duruşmayı 16 Ekim 2018 günü saat 09.55’e erteledi.

'SEÇİME GİDERKEN KORKU VE SİNDİRME OPERASYONU YAPILIYOR'

Duruşma sonrası gazetemize konuşan Didim Özgür Ses Gazetesi Karikatüristi Mehmet Tevlim, “Artık karikatür çizmekten korkar oldum, başka söze gerek varmı?” dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Akbük Şube Başkanı Haydar Kocaoğlu ise seçimlere giderken korku ve sindirme operasyonları yapıldığını ifade ederek, 24 Haziran günü verilen oyların, ülkede herkesin düşüncesini özgürce söyleyebildiği demokratik ortamın sağlanmasına katkı sunmasını istediğini belirtti. (Aydın/EVRENSEL)

EMEP'in basın açıklamasını haberleştiren gazetecilere dava açıldı

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 15:52

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