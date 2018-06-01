EMEP'in basın açıklamasını haberleştiren gazetecilere dava açıldı

Aydın Didim'de Emek Partisinin Afrin operasyonuna ilişkin basın açıklamasını haberleştiren gazetecilere dava açıldı. Duruşma 22 Haziran’da görülecek.

Adnan GÜRKAN

Aydın

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin operasyonuna karşı çıkan EMEP’in açıklamasını haberleştirdikleri için Aydın’ın Didim ilçesinde gazetecilere dava açıldı. Gazeteciler 22 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.

EMEP Didim İlçe Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlattığı operasyona karşı çıkan açıklamasını haber yapan Didim Özgürses Gazetesinin Sahibi Mustafa Öge, Mavi Didim gazetesinde çalışan Erdem Özden ile, Mavi Didim Gazetesinin Sahibi Ergün Korkmaz ile EMEP İlçe Başkanı Kazım Temiz hakkında başlatılan soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. Didim Cumhuriyet Başsavcısı “Halkı kışkırtmak” suçlamasıyla hazırladığı iddianame Didim Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Soruşturmanın ilk duruşması 22 Haziran’da görülecek.

‘BASIN AÇIKLAMASINI YAYIMLAMAK GAZETECİLİK’

Mustafa Öge gazetemize yaptığı açıklamada, haberin çıktığı gün iki sivil polisin gelerek, gazeteyi istediklerini ve arşivdeki gazeteye polislere verdiğini söyledi. Sonrasında karakolu ifade için çağrıldığını anlatan Öge, karakolda “Emek Partisinin basın açıklamasını neden yayınladın” sorusunun sorulduğunu belirtti. Öge, Emek Partisinin yasalara göre kurulan bir parti olduğu hatırlatarak, partinin yaptığı açıklamayı yayımlayacağını ifade etti. Kendisine devletin savaş halinde olduğunu, suç ve suçluyu övmekten suçlandığını anlatan Öge, “Yaptığım basın açıklamasını yayımlamak, gazetecilik yapmak. Ben gazetecilik yaparım, haber veririm, benim işim bu. Açıklamada suç var mı yok mu diye karar vermek gazetecinin işi değil” diye konuştu. Öge, Afrin’le ilgili haberden sonra gazeteye yönelik baskıların da artığına dikkat çekti. Basın üzerindeki baskıların iktidar tarafından yerel basını da susturmak istediğini belirten Öge, tek adam rejimine işaret ederek “İktidarı sürdürmek için itaatkar bir toplum istiyorlar. Toplum doğru bilgilensin istemiyorlar” dedi. Polisin ifade alırken “Ailende terörist var mı?” sorusun da sorulduğunu anlatan Öge, “Keyfi suç ve suçlu yaratmaya çalışıyorlar” dedi. Her düşüncenin özgürce ifade edilebilmesinin, gazetecinin özgürce yazabilmesi ve tartışmaya açabilmesinin ülkenin ve toplumun gelişimi açısından önemli olduğunu belirten Öge: “Fikrini söylemek suç olursa doğruyu nasıl bulur toplum?” diye sordu.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Ergün Korkmaz, ülkede korku iklimi yaratıldığını belirterek, “Gazetecilik yargılanıyor, diye gazetecilik yapmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi. Erdem Özden “Ulusal basını havuz medyasına dahil ettiler, sıra yerel basını susturmaya geldi” dedi. Açılan dava ile sadece gazetecilerin yargılanmadığını belirten Özden şunları ifade etti: “Burada yargılanan gazeteciliktir, halkın doğru haber alma hakkıdır. Meslektaşlarımızı ve doğru haber alma hakkının elinden alınmasını istemeyen yurttaşlarımızı dayanışmaya çağırıyorum.”

‘GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR’

Kazım Temiz, “AKP iktidarı savaş istiyor diye, barış isteyenleri suçlayamazsınız. Savaşa karşı olmak, barış istemek suç değildir. Mesleklerini yaptıkları, gazetecilik yaptıkları için gazetecileri yargılayamazsınız. Gazetecilik suç değildir. Hukuku, adaleti, demokrasiyi, halkın doğru haber alma hakkını ayaklar altına alan ‘tek adam tek parti’ iktidarına, 24 Haziran’da son vermeye çağırıyoruz” diye konuştu

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 02:04

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