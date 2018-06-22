Flormar’da direniş sürüyor, dayanışma büyüyor

Petrol-İş sendikasında örgütlendikleri için işten atılan Flormar işçilerinin direnişi sürüyor. Patronun tüm baskısına ve daha önce direnişteki işçilere destek verenleri işten atmasına karşın, çalışan işçilerle kapı önünde direnen işçiler arasındaki dayanışma büyüyor. Çalışan işçiler dün sabah alkışlarla direnişteki arkadaşlarının yanına geldi. İşçiler birbirlerine sarılırken verilen destek, direnişteki işçiler tarafından coşkuyla karşılandı. İşçiler sık sık “Birleşe birleşe kazanacağız”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganlarını attı. (Gebze/EVRENSEL)

Bu kavga para babaları patronlara karşı, işçi sınıfının kavgası

Flormar işçileri direnişlerinin 38. gününde Gebze OSB'de yürüdü

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 13:11

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