HDP'li sandık görevlilerine ev baskını: Çok sayıda gözaltı var

Erzurum, İzmir ve Bursa'da yapılan ev baskınlarında aralarında HDP'li sandık görevlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bir ay içerisinde 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı, HDP adaylarının çalışmalarının engellendiği Erzurum'da bugün yine ev baskınları yapıldı. Sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçelerde yapılan baskınlarda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclis (PM) Üyesi Zeynel Mat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Ev baskınlarının halen devam ettiği kentte, şu an itibariyle gözaltına alınların isimleri ise şöyle: DBP PM Üyesi Zeynel Mat, DBP İl Yöneticisi Abdurrahman İncekan, Osman Özbey, Esat Kabak, Sıdık Uğur, Kazım Erhan, Hafit Karagöz, Fudail Karagöz, Raşit Karagöz, Ayhan Kırtıl.

İZMİR

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) üyesi Arife Çınar da, dün akşam saatlerinde İzmir’in Menemen ilçesinde gözaltına alındı. Seçim çalışması yürüttükleri sırada polislerce durdurulan Çınar, hakkında “yakalama kararı” olduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. Gerekçe gösterilmeden gözaltına alınan Çınar, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubeye götürüldü.

BURSA

Bursa’da da bu sabah yapılan ev baskınlarında HDP’nin 4 sandık görevlisi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Ünal Güneş, Salih Gider, Bayram Öner ve Münacat Yalçıner’in Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

ŞIRNAK

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sabah saatlerinde HDP üyelerinin evlerine baskın düzenlendi. Baskınlarda, Özgür Ulaş, Dündar Cin, M. Ali Akdağ ve Jiyan Cin adlı kişiler gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen kişiler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 11:13

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