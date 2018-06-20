Delphi'nin (Aptiv) İzmir'deki fabrikasının kapanış tarihi kesinleşti

2 yıldır kapanacağı söylenen Delphi'nin İzmir'deki fabrikasınının yıl sonuna kadar kapanacağı açıklandı.

Metehan UD

İzmir

İsmi Aptiv olarak değişen Delphi'nin İzmir'deki tesislerinde dün yapılan toplantıda işçilere fabrikanın yıl sonuna kadar kapatılacağı açıklandı. İşçiler, 2 yıllık süreçte işsiz kalma psikolojisine sokuldukları için tepki veremedikleri belirtirken, sendikaları Türk Metal için 'gürledi ama yağmadı' benzetmesinde bulundu.

İzmir Gaziemir'deki Ege Serbest Bölge'de kurulu bulunan ve otomobiller için elektirik aksamı üreten Amerikan firması Aptiv (eski adıyla Delphi) Fabrikası için bir süredir devam eden 'kapanacak' söylentileri kesinliğe kavuştu. Şirket, İstanbul'daki fabrikasından sonra İzmir'deki fabrikasını da kapatma kararı aldı. Şirket yöneticileri ve sendika tarafından 'gizli' tutulan karar açıklandı.

Karar, Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal ve şube yöneticilerinin de katılımıyla fabrikada yapılan toplantıda işçilere duyuruldu. Toplantı şirket yöneticileri kapanmaya gerekçe olarak ülkenin içindeki siyasi ve ekonomik krizi ve artan maliyetlerin rekabet ortamını engellemesini gerekçe gösterdiler. Fabrikanın elindeki dört sipariş bittikten sonra üretim tamamen duracak. İşlerin en geç Aralık ayında sonlanmış olması bekleniyor. Kademeli olarak siparişleri biten bölümlerdeki işçilerin çıkışları verilecek. Üretim şeklinin değiştirilerek fabrikanın yurt dışına çıkarılması bekleniyor.

ÇIKIŞLAR ZORUNLU OLDU

Kapanacak söylentilerinin başladığı iki yıllık süreçte fabrikada çalışan işçi sayısı ise 3 binlerden 600'lere kadar düştü. Şimdiye kadar gönüllü olarak tutulan çıkışlar ise artık zorunluya döndü. Toplantıda işçilerden 'gönüllü' olarak çıkış kağıtlarını imzalamaları istendi. İşçilere çıkışları kabul etmeleri durumunda kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra 14 maaş teşvik primi verilecek. 4 maaş ile başlayan teşvik primi 14 maaşa kadar yükselmiş oldu.

BURSA'YI DA AYNI SONUÇ BEKLİYOR

Gönüllü olarak çıkışlarını imzalamayan işçiler ise teşvik priminden faydalandırılmadan işten çıkarılacak. Daha önce dile getirilen dileyen işçilerin Bursa'daki fabrikada çalışmaya devam edebileceği şeklinde öneri ise bu toplantıda gündeme alınmadı. Üstelik işçilerin daha çıkışları yapılmadan kartları iptal edilmiş. İşçilerin üretim alanlarına girmesine izin verilmedi. Bursa'daki fabrikanın da bir kaç yıl içinde kapanması bekleniyor.

'SÖYLENTİLER BIKKINLIĞA SEBEP OLDU'

Gazetemize konuşan işçiler "İki yıldır kapandı, kapanacak söylentileri artık bizde de bıkkınlığa sebep oldu. Bunda gönüllü çıkışların açılması ve sendikanın tutumu da etkili oldu. Çok istikrarsız bir fabrika olduğu için artık üzülmeyi kestik. Sürekli bir dedikodu vardı. Kimsenin umurunda olmadı dersek yeridir. Son zamdan sonra tek tük 'keşke kapanmasa' diyen oldu. İşsiz kaldık ama daha o psikolojiye giremedik. Biz daha iş arayacağız, bulabilecek miyiz kesin değil. Ülkenin durumu ortada. İş bulsak bile asgari ücret seviyesinde olacak" dedi.

'SENDİKA GÜRLEDİ AMA YAĞMADI'

Sendikanın da tutumunu da değerlendiren işçiler şunları söyledi "Sendika çok 'direneceğiz, savaşacağız' dedi ama bir faaliyetlerini göremedik. Biliyorduk direnmeyeceklerini. Sendika daha önceki yönetime göre daha görünürdü ama bu da sonuç vermedi. Gürlediler ama yağmadılar diyebiliriz. Bırakın eylem yapmayı medyaya bile konuyu taşımadılar. Sonuçta Delphi en çok istihdam yaratan fabrikalardan biriydi. Medya üzerinden devlete ve bakanlıklara çağrı yapıp harekete geçmeleri istenebilirdi. Yapsalardı en azından uğraştılar derdik".

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 11:36

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