Dünya Kupası maç sonuçları (19 Haziran 2018)

2018 Dünya Kupası'nda Rusya, Mısır'ı da 3-1 mağlup etti.

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın A Grubu'nda Rusya, Mısır'ı da 3-1 mağlup etti. H Grubu ilk mücadelesinde Japonya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti. Dünya Kupası’nda H Grubu’nun ikinci maçında Polonya ile Senegal bir araya geldi. Grup aşamasında ilk maçların sonuncusu olan karşılaşmada gülen taraf 2-1’lik sonuçla Senegal oldu.

RUSYA-MISIR MAÇI

2018 Dünya Kupası A Grubu'nda ikinci maçlar başladı. Grupta ilk maçında Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup eden grup lideri Rusya, Mısır'ı da 3-1 mağlup etti. Rusya, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, Mısır henüz puanla tanışamadı. Rusya'nın golleri 47'nci dakikada Ahmed Fathy (K.K), 59'uncu dakikada Cheryshev ve 61'inci dakikada Dzyuba'dan geldi. Mısır'ın tek golünü ise Salah, 73'üncü dakikadan penaltıdan kaydetti.

6'ncı dakikada Rusya gole yaklaştı. Ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Golovin'in şutu auta çıktı.

19'uncu dakikada gelişen Rusya atağında Denis Cheryshev'in ceza sahasının hemen dışından çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

42'nci dakikada Mısır, Salah ile gole yaklaştı. Salah, sağ çaprazdan kaleyi yokladı ancak top az farkla oyun alanını terk etti.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

47'nci dakikada Rusya öne geçti. Rusya atağında Zobnin ceza sahası dışından kaleyi yokladı ve topu uzaklaştırmak isteyen Ahmed Fathy, topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

59'uncu akikada Rusya durumu 2-0'a getirdi. Mario Fernandes'in ceza sahası sağ çaprazından ceza sahası içerisine verdiği pası iyi değerlendiren Denis Cheryshev takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

62'nci dakikada Kutepov'un uzun pasında topu iyi kontrol eden Dzyuba takımının 3'üncü golünü attı. 3-0

73'üncü dakikada Mısır penaltı kazandı. Topun başına geçen Salah, farkı 2'ye indirdi. 3-1

Rusya, Mısır'ı 3-1 mağlup etti.

RUSYA SALAH’LI MISIR KARŞISINDA

2018 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi Rusya ile Mısır, tarihlerinde ilk kez bugün karşılaştı. İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da dahil olmak üzere hiç karşı karşıya gelmemişti.

Rusya ve Mısır’ın yer aldığı A grubunda Uruguay ve Suudi Arabistan da bulunuyor.

MISIR ÖNDE

FIFA dünya sıralamasında Afrika ekibi önde yer alıyor. Dünya sıralamasında Mısır 45’inci, Dünya Kupası’nın ev sahibi Rusya ise 70’inci basamakta bulunuyor.

RUSYA’NIN 11. DÜNYA KUPASI

Rusya, ev sahipliği yaptığı turnuva ile 11. kez bu büyük organizasyonda yer alıyor. Dünya Kupası’nda bugüne kadar 41 maça çıkan Ruslar, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

Rusya, 3’ü SSCB sonrası son 4 turnuvada grup aşamasını geçemedi.

JAPONYA-KOLOMBİYA MAÇI

Maçın henüz 3'üncü dakikasında Kagawa'nın vuruşunda Carlos Sanchez topa elle müdahale etti ve hakem penaltı noktasını işaret etti. Mücadelenin hakemi, bu pozisyonun ardından Sanchez'e kırmızı kart gösterdi. Böylece Sanchez, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören ilk isim oldu. 6'ncı dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kagawa, topu ağlara göndererek Japonya'yı 1-0 öne geçirdi.

39. dakikada sağ çaprazdan kazanılan frikikte topun başına geçen Quintero, barajın altından yaptığı vuruşla golü buldu. Yerden giden top, kaleci Kawashima'nın müdahalesine rağmen çizgiyi geçti ve Kolombiya 1-1'lik eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

73. dakikada Honda'nın sol kanattan kullandığı kornerde, Osako'nun kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti ve Japonya öne geçti.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Japonya, turnuvaya üç puanla başladı. Böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Asya ülkesi, Güney Amerika temsilcisini mağlup etti.

Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

SENEGAL-POLONYA MAÇI

Dünya Kupası’nda H Grubu’nun ikinci maçında Polonya ile Senegal bir araya geldi. Grup aşamasında ilk maçların sonuncusu olan karşılaşmada gülen taraf 2-1’lik sonuçla Senegal oldu.

Nefes kesen karşılaşmada Senegal, 37’de Thiago Cionek’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken galibiyeti Polonya savunmasının büyük hatasını affetmeyen M’Baye Niang 60’ta kaydetti.

Polonya’yı son bölümde umutlandıran tek gol ise 86’da Grzegorz Krychowiak kaydetti. Bu sonuçla Senegal grupta liderlik koltuğunu Japonya ile paylaştı. Grupta günün ilk maçında Japonya, Kolombiya’yı 2-1 yenmişti.

SENEGAL’DE TANIDIK YÜZLER

Senegal’in kadrosunda Türkiye’den iki isim bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor’un Defans Oyuncusu Lamine Gassama ile Bursaspor’un Golcü Forveti Moussa Sow, Senegal ile Rusya’da yer alacak. Gassama, Alanyaspor formasıyla 31 maçta forma giyerken, devre arasında Al-Ahli’den Bursaspor’a transfer olan Sow ise çıktığı 11 maçta 4 gole imza attı.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ TANIDIK BİR İSİM

Senegal’de takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi de geçen sezonun devre arasında Galatasaray’dan Stoke City’e transfer olan Badou N’diaye.

Sezon başında Osmanlıspor’dan Galatasaray’a transfer olan N’Diaye sarı-kırmızılı formayla ligin ilk yarısında 17 maça çıkarken, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Sezonun 2’nci devresinde Stoke City forması giyen N’Diaye, forma giydiği 13 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

SENEGAL’İN SÜPER STARI

Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımında gösterdiği performans ile 2014-15 sezonunda İngiltere’nin Southampton takımına transfer olan Mane burada gösterdiği performans ile yükselişini devam ettirdi. Mane, geçirdiği 2 başarılı sezonun ardından 2016-17 sezonunda Liverpool’un yolunu tuttu. Bu sezon Liverpool formasıyla 44 maçta forma giyen Mane; 20 gol atıp, 9 asist yapma başarısı gösterdi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu gösterdiği başarılı performansla Senegal Milli Takımının da vazgeçilmez isimleri arasında yerini aldı.

TARİHİNDE İKİNCİ KEZ DÜNYA KUPASI’NDA

Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3’üncü turunu mağlup olmadan tamamlayarak Rusya’ya gelen Senegal Milli Takımı tarihinde ikinci kez Dünya Kupasına katıldı. 2002 yılında boy gösterdiği ilk Dünya Kupası’nda son şampiyon Fransa’yı geçerek grubu 2’nci sırada tamamlayan Senegal, son 16 turunda ise İsveç’i turnuvanın dışına itmeyi başarmıştı. Çeyrek finalde Türkiye ile karşılaşan Senegal, uzatma dakikalarında İlhan Mansız’ın golüne engel olamayıp turnuvaya veda etmişti. Senegal’i daha önce takım kaptanlığını da yapmış olan Aliou Cisse çalıştırıyor.

POLONYA, LEWANDOWSKİ’YE GÜVENİYOR

Polonya için futbol resmi olarak 1919 yılında başlamış olsa da gerçek anlamda Almanya ile girilen savaşın sona ermesiyle 1946’da başladı. İlk şampiyonluğunu 1972 Münih Olimpiyatları’nda kazanan Polonya, 1974 FIFA Dünya Kupası ile 1982 FIFA Dünya Kupası’nı üçüncü olarak tamamladı.

Teknik Direktör Nawalka Adam önderliğinde yeni bir oluşum içine giren Polonya, 2018 Dünya Kupası eleme maçlarında Danimarka müsabakası hariç, her maçta en az 2 gol atma başarısını gösterdi. Eleme maçlarında 28 gol kaydeden Polonya, kendi filelerinde ise 16 gol gördü.

2018 Dünya Kupası’nda bugün ilk maçına çıkacak olan Polonya Milli Takımı, Senegal’e karşı mücadele verecek. Polonya Milli Takımı’nda en etkili isim ise bu sene 7’nci kez Yılın En İyi Futbolcusu seçilen Lewandowski. Uluslararası maçlarda 55 golü bulunan ve bu sezon Bayern Münih Kulübü’nde oynadığı 49 maçta 41 gol atan 29 yaşındaki Lewandowski, hava toplarındaki hakimiyeti ve tekniği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 00:50

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