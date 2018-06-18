HDP Kocaeli mitingi: Demirtaş olacağız başlarına düşeceğiz

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Kocaeli mitinginde konuşan Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “HDP barajın altında kalırsa en az 80 vekil AKP’ye gidecek. Biz de diyoruz ki, faşizme karşı omuz omuza verenler bu barajı yıkacak. Taş olacağız, Demirtaş olacağız ve başlarına düşeceğiz” dedi.

Kocaeli’de sırasıyla Temel Karamollaoğlu, Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından 5 bine yakın vatandaşın katılımıyla miting gerçekleştiren HDP, seçimlere sayılı günler kala saldırı ve engellemelere rağmen çalışmalarını sürdürüyor. 14 Haziran günü Gölcük Değirmendere’de saldırıya uğrayan HDP Kocaeli İl Örgütü, İzmit Perşembe Pazarı alanında coşkulu bir miting gerçekleştirdi. Sık sık “Selo’ya özgürlük” sloganı atan yurttaşlar, Demirtaş’ın seslendirdiği ezgilere eşlik etti, tempo tuttu. Gölcük Değirmendere’de partinin seçim standına yapılan saldırı sonucu kırılan kalça kemiğinden ameliyat olan HDP İl Eş Başkanı Şehabettin Işık, miting alanına görüntülü bağlanarak selam gönderdi. Mitinge; Avrupa Birliği Eski Bakanı Ali Haydar Konca, Kocaeli Demokrasi Girişimi, EMEP, Halkevleri ve çeşitli yöre dernekleri de katıldı.

‘BARIŞ DEDİĞİMİZ İÇİN İHRAÇ EDİLDİK’

HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu (Fotoğraf: Evrensel)

Mitingde konuşan HDP Kocaeli 1. sıra Milletvekili Adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, seçimin erkene alınmasının iyi olduğunu ifade ederek "24 Haziran’da AKP ve Erdoğan’dan daha çabuk kurtulacağız. İnsan hakları savunucusu olarak bu kentte ayrımsız herkesin hakkını hukukunu savunduk. 28 yıllık hekimlik hayatımın 17 yılını Kocaeli halkına hizmet ederek geçirdim. Ancak barış dediğimiz için bizi de işimizden ettiler. Biz her zaman dediğimiz gibi hak, hukuk, insan hakları diyeceğiz. Bunlar sağlığa değil ticarete hizmet ediyorlar. Ben milletvekili olursam size söz veriyorum, Kocaeli’ye bir meslek hastalıkları hastanesi, bir de göğüs hastalıkları hastanesi kurulması için elimden ne gelirse yapacağım” diye konuştu.

‘BAY BAY TAYYİP, BAY BAY’

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü (Fotoğraf: Evrensel)

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, halkın yıllardır Erdoğan'ın ağzından hakaretten başka bir şey duymadığını ifade ederek “Bir hafta sonra bu saatlerde ümit ediyoruz ki Tayyip Erdoğan’ı sandıklara kapatacağız. Dile kolay 16 yıl oldu. Bu halk ona hak ettiğinden fazlasını sundu ancak yıllardır bu halk ondan hakaretten başka bir şey duymadı. O yüzden bizim de onu sandıklara gömmekten başka şansımız yok. Bay bay Tayyip, bay bay” dedi.

‘NEREDE GÖRÜLMÜŞ SİLAHLA SEÇİM ÇALIŞMASI?’

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Suruç’ta yaşanılanlara değinerek başladığı konuşmasında hakikatin saklanamayacağını vurguladı ve “Yine bir bayramı hüzünle geçirdik. Suruç’ta yaşanan katliam bu bayramı da üzgün geçirmemize sebep oldu. Her şey bilindiği halde bugün ülkenin Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı sürekli halka yalan söylüyor. 3 gün önce o esnafa gidiyorlar, arkadaşları tahrik ediyorlar. 3 gün sonra yine silahlı bir çeteyle o esnafa gidiyorlar. Nerede görülmüş seçim çalışmasının silahla yapıldığı? Orada yaşanan arbedede 3 insan hastaneye kaldırılıyor. 3 arkadaşımız da hastaneye yaralı kaldırılıyor. Bütün bunlar kayıtlarda var, biliniyor ve bu 3 insan o hastanede katlediliyor. Hangi yalanı söylerseniz söyleyin bu hakikati saklayamazsınız. Savcılar bizim 19 arkadaşımızı gözaltına aldı. Olayı çarpıtmaya devam ediyorlar. Provokasyonlara ve iktidarın bu politikalarına son vermek istiyorsak Suruç’a sahip çıkmalıyız. Bunu da başarabiliriz. 24 Haziran seçimi böyle bir seçimdir. Ancak yan yana durarak bu iktidarın yalan ve provokasyonlarından kurtulabiliriz. Buradan tüm parti liderleri ve Cumhurbaşkanı adaylarına sesleniyorum, Suruç’a sahip çıkın. Bakın İçişleri Bakanı diyor ki Suruç olayının arkasında Sayın Muharrem İnce’nin sevgili Selahattin Demirtaş’ı ziyareti varmış. Orada bir arbede yaşanmış. Orada direkt bir saldırı vardır. Yalanlarına devam ediyorlar. 24 Haziran onların bu yalanlarından kurtulmamız için bir fırsattır. 24’ünde Erdoğan iktidardan düşecektir. Çünkü artık her şey ortadadır. Artık kral çıplaktır. Tüm oyunlarınız ortada” dedi.

‘ASGARİ ÜCRET EN AZ 3 BİN LİRA OLMALI’

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli (Fotoğraf: Evrensel)

Asgari ücret ve emek alanına dair de konuşan Temelli, “Kocaeli’de yaşadığımız çevreye bakın. Bir emekçi kenti Kocaeli’de emekçinin hakkı çiğnenmiştir, sendikal haklar budanmıştır. Bugün asgari ücret 1600 lira, işçilerin yüzde 65’i asgari ücretle çalışıyor. O kadar zenginlik var, bu zenginlikten işçiye, emekçiye pay düşmüyor. AKP 16 yıl boyunca 20 binden fazla işçinin işçi cinayetlerinde katledilmesine neden oldu. Çünkü güvenceli bir iş ortamı sağlamak yerine taşeron sistemle işçilerin hayatını hiçe saydılar. 12 milyon emeklinin 8 milyonu hala çalışıyor. Biz de diyoruz ki, asgari ücret yoksulluk sınırının yarısına eşit olmalı, yani en az 3 bin lira olmalı” diye konuştu.

‘İNSANLARIN GÖZLERİNE BAKMAYA CESARETLERİ YOK’

Fotoğraf: Evrensel

Prompter tartışmalarına da değinen Temelli, “Erdoğan bugün demiş ki ‘Prompterla yaşıyorum.’ Kimsesi kalmamış artık, onunla yaşıyor. Bunlarda insanların gözlerine bakma cesareti kalmadığı için o camlara bakarak konuşuyorlar. 24 Haziran’da bu ülkenin kaderi değişecek. Bu ülkenin kaderi değişmesin diye HDP’yi barajın altında bırakmaya çalışıyorlar. Çünkü HDP barajın altında kalırsa HDP’ye gidecek en az 80 vekil AKP’ye gidecek. Biz de diyoruz ki, faşizme karşı omuz omuza verenler bu barajı yıkacak. Taş olacağız, Demirtaş olacağız ve başlarına düşeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

(Kocaeli/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 10:45

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