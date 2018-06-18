Menderes Ã‡Ä±nar: ErdoÄŸan artÄ±k kendisinin tÃ¼kettiÄŸi bir partinin lideri

'ErdoÄŸan, 7 Haziranâ€™Ä± hatÄ±rlatarak bir Ã§eÅŸit ÅŸantaj yapmaya giriÅŸmiÅŸ oluyor, ancak AKPâ€™nin artÄ±k seÃ§im tekrarlatma gÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum.'

Serpil Ä°LGÜN

Üç günlük bayram arasÄ± da kutuplaÅŸtÄ±ran ve hedef gösteren dilin insan hayatÄ±na mal olan gerilimli havasÄ±nÄ± daÄŸÄ±tmaya yetmedi.

Gerek ilan edilme biçimi, gerekse kurallarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi ve elbette OHAL ÅŸartlarÄ± nedeniyle, “adil, demokratik bir seçim” ortamÄ±ndan fersah fersah uzak bir halde karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seçime altÄ± gün kaldÄ±.

ArtÄ±k, birbiri ardÄ±na yayÄ±nlanan “24 Haziran’da kim, ne kadar oy alÄ±yor” konulu anketlere daha fazla bakÄ±lÄ±yor, aynÄ± soru ve tartÄ±ÅŸma iÅŸyerlerine, sokaÄŸa, evlere taÅŸÄ±nÄ±yor...

Uzmanlar, “sonucu kestirmenin en zor olduÄŸu seçim” vurgusu yapsa da, CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kan kaybÄ±, en iktidar yanlÄ±sÄ± anket ÅŸirketleri tarafÄ±ndan bile gizlenemiyor. Bu durum, muhalefetin “Bu defa olacak” duygusunu yükseltirken; aynÄ± aktörlerin “iktidarÄ± ne pahasÄ±na olursa olsun koruma” refleksini daha görünür kÄ±lÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.

AKP’yi yakÄ±ndan izleyen Siyaset Bilimci Prof. Dr. Menderes ÇÄ±nar’la iÅŸte bu refleksleri ve ErdoÄŸan-Cumhur Ä°ttifakÄ± cephesi üzerinden Türkiye’nin “kader seçimi”ni ele aldÄ±k.

Kandil operasyonundan kÄ±raathane “müjdesi”ne, mahalle temsilcilerine “seçimleri baÅŸlamadan bitirme” talimatÄ±ndan AKP-MHP arasÄ±ndaki krizin derinleÅŸmesine, seçim gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren ÇÄ±nar’Ä±n “Siyasal Bir Sorun Olarak Ä°slamcÄ±lÄ±k”, “Vesayetçi Demokrasiden ‘Milli’ Demokrasiye” kitaplarÄ± bulunuyor.

Türkiye’nin baskÄ±n erken seçiminde tercihlerin, kanaatlerin önemli ölçüde oluÅŸtuÄŸu son haftaya giriyoruz. Atmosfere baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Cumhur Ä°ttifakÄ± ve ErdoÄŸan açÄ±sÄ±ndan genel tabloyu nasÄ±l deÄŸerlendirirsiniz?

Cumhur Ä°ttifakÄ± defans pozisyonunda. HatÄ±rlayalÄ±m, bu ittifakÄ± haklÄ±laÅŸtÄ±ran husus beka problemiydi. Bu, özellikle 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda iktidarÄ±n topluma dayattÄ±ÄŸÄ± bir problemdi, ama ÅŸimdi önemli ölçüde zayÄ±fladÄ±. Nitekim, meydanlarda beka problemi üzerinden yapÄ±lan bir siyaset yok. Daha çok, “proje” vs diye konuÅŸuyor ErdoÄŸan. O projeler de ayrÄ± bir problem ama Cumhur Ä°ttifakÄ±, artÄ±k çok gereksiz bir ittifakmÄ±ÅŸ gibi duruyor. MHP’nin seçim barajÄ±nÄ± aÅŸmasÄ±, AKP’nin iddialarÄ±nÄ±, girdiÄŸi güvenlikçi hattÄ± MHP’den baÅŸka destekleyecek bir parti olmamasÄ± gerekçeleri de sÄ±ralanabilir; ancak bu gerekçeler de esas olarak beka problemi çerçevesinde haklÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. ArtÄ±k o yok.

Kandil operasyonuyla beka problemi yeniden diriltilmeye, haklÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±yor mu?

Bence öyle deÄŸil. Kandil’e operasyon esas olarak bir baÅŸarÄ± hikayesi sunma ihtiyacÄ±nÄ±n ürünü gibi geliyor. AKP seçim kazanmaya yönelik hareket eden bir parti. Bunun için de fÄ±rsat yaratÄ±yor veya kolluyor. Kandil böyle bir giriÅŸim. AKP’nin bu özelliÄŸi artÄ±k biraz bilindiÄŸi için seçmende eskisi gibi büyük bir beklenti, coÅŸku uyandÄ±rmÄ±ÅŸ görünmüyor. Evet, tam da bugünlerde Adil Öksüz’ün yakÄ±nlarÄ±na ait görüntülerin servis edilmesi gibi giriÅŸimler de var. Ama bunlarÄ±n seçime yönelik hamleler olduÄŸu bilindiÄŸi için beklenen etkiyi göstermediÄŸini düÅŸünüyorum.

‘ErdoÄŸan en sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± seçimini yaÅŸÄ±yor, çünkü...’ devamÄ±nÄ± nasÄ±l getirirsiniz?

Çünkü, tükenmiÅŸ bir partinin lideri. Ve kendisinin tükettiÄŸi bir parti aslÄ±nda. En kÄ±sa yanÄ±tÄ± bu. Partiyi tamamÄ±yla tekeline alarak, lider merkezli bir parti haline getirdi. Ben “partiyi kendi örgütsel aracÄ± haline dönüÅŸtürdü” diyorum ona. Çok disiplinli ama bütünlüÄŸü olan bir parti deÄŸil. Yani bir fikir, bir ideal ekseninde birleÅŸilmiÅŸ deÄŸil. Aday vs anlamÄ±nda partiye ilgi yüksek ama bu, “milletvekili olacaksak en yüksek ÅŸansÄ±mÄ±z bu partide” diye bakÄ±lmasÄ±ndan kaynaklanÄ±yor. Bu açÄ±dan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda siyaset tüccarÄ± da diyebileceÄŸimiz, kariyerist siyasetçilerin partisi haline gelmeye baÅŸladÄ±. Bu halde bir süre yürüyebildi AKP, ama aslÄ±nda 7 Haziran’da kaybetmiÅŸti iktidarÄ±. Ondan sonraki kazanmalarÄ± ÅŸiddetin de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zorlamayla oldu. 7 Haziran’dan 1 KasÄ±m’a HDP’ye yönelik büyük tacizlerde veya Hürriyet gazetesi ve Ahmet Hakan’a yönelik saldÄ±rÄ±larda olduÄŸu gibi. Buradan geri dönebilecek bir kapasitesi yok artÄ±k AKP’nin. Parti, ErdoÄŸan karizmasÄ±na fazlaca yaslanmasÄ± nedeniyle kendini yenileme kapasitesini yitirmiÅŸ durumda. O nedenle, oyunun ya ÅŸartlarÄ±nÄ± zorluyor ya da kurallarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyor.

ErdoÄŸan’Ä±n siyasi geleceÄŸi ile Türkiye’nin geleceÄŸi arasÄ±nda kurulan özdeÅŸlikte de, ‘Türkiye içerde ve dÄ±ÅŸarÄ±da yüz yÄ±lÄ±n savaÅŸÄ±nÄ± veriyor’ söyleminde de anahtar bir kavram olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kan ‘milli ve yerli’ vurgusunun etkisi için nasÄ±l bir gözleminiz var?

BunlarÄ±n da etkisi artÄ±k o kadar yüksek deÄŸil galiba. ‘Yerli ve milli’yi ErdoÄŸan da, Cumhur Ä°ttifak’Ä± da daha az kullanÄ±yor mesela. Memleketin yarÄ±sÄ±nÄ± milli, yarÄ±sÄ±nÄ± gayri milli ilan etmek kadar faÅŸizan bir ÅŸey olamaz herhalde. Çünkü böyle diyerek memleketin yarÄ±sÄ±nÄ± potansiyel iç düÅŸman ilan etmiÅŸ oluyor. Bu partinin temsil ettiÄŸi toplum kesimlerinin yakÄ±n geçmiÅŸte iç düÅŸmanlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlarsak, bugün aynÄ±sÄ±nÄ± yapar hale gelmesi elbette tarihten doÄŸru bir ders çÄ±karmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren, adalet ve demokrasiyle alakasÄ± olmayan bir tutum.

Milli ve yerlilik, aynÄ± zamanda bir toplumsal mühendislik söylemi. O nedenle de kabul görmüyor bence. AKP’nin ÅŸöyle bir hatasÄ± var, sanÄ±yor ki Türkiye’de laiklik, Kemalist modernleÅŸme projesi sadece bir devlet ideolojisi olarak kaldÄ± ve toplum onu külliyen reddetti. Yerli ve milli argümanÄ± AKP’nin bu ÅŸablonuna uymayan muhalif veya mesafeli toplum kesimlerini yabancÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, düÅŸmanlaÅŸtÄ±rÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla oradan demokratik bir ÅŸey çÄ±kmaz. Bana göre bu, yüzde 50+1’in alÄ±nmasÄ± gereken böyle durumda kendisi açÄ±sÄ±ndan da bir açmaz yaratÄ±yor. Bir yandan kendi söylemiyle kendisini köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor, diÄŸer taraftan daha büyük bir oy oranÄ±na eriÅŸmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bunu aÅŸacak siyasi zeka görmüyorum AKP’de. O yüzden de rekabet ÅŸartlarÄ±nÄ±n eÅŸitsizliÄŸine, o da yetmediÄŸinde seçim yasasÄ±nÄ±n, kurallarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine oynuyor.

KIRAATHANELER, ‘YERLÄ° VE MÄ°LLÄ°’ DÄ°YEN AKLIN Ä°ÅžÄ°

ErdoÄŸan’Ä±n ‘kÄ±raathane açacaÄŸÄ±z, kekler, çaylar bedava olacak’ projesi, espri konusu olmayÄ± sürdürüyor. Muhalefet, kÄ±raathane projesinin, iktidarÄ±n artÄ±k cezbedeci bir vaat/proje üretememesinin doÄŸurduÄŸu sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±k içinde icat edildiÄŸini söylüyor ama mesele bundan mÄ± ibaret? Sözü edilen yeni Türkiye’de kÄ±raathanelerin nasÄ±l bir misyonu olabilir?

Bence kÄ±raathaneler Ä°slamcÄ± akÄ±ldan çÄ±kmÄ±ÅŸ bir proje. Bir çeÅŸit halk evi gibi düÅŸünüyorlar. Kitleleri endoktrine ve seferber etme aracÄ± olarak görüyorlar. “Ne tepki alÄ±rÄ±z” filan gibi üzerinde çok düÅŸünüldüÄŸünü sanmÄ±yorum ama kesinlikle ‘yerli ve milli’ diyen aklÄ±n iÅŸi bu. Türkiye’yi huzura, refaha ve rahata kavuÅŸturacak bir siyasi gündem üretme kapasitesi tükenince, devreye Ä°slamcÄ± refleksli kÄ±raathane gibi projeler giriyor.

Proje meselesi, AKP’nin en avantajlÄ± olduÄŸunu iddia ettiÄŸi alanlardan biriydi ama orada da bir tükenmiÅŸlik görüyorum. AsÄ±l sorun ÅŸu; AKP kendi içinde merkezileÅŸip yukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ±ya ya da halkÄ±n gerçek talep ve ihtiyaçlarÄ±ndan kopuk bir parti haline geldiÄŸi ve bu nedenle bir gelecek vizyonu sunamadÄ±ÄŸÄ± ölçüde, seçmeni cezbedecek mega inÅŸaat projelerini gelecek vizyonu olarak sundu. Åžehir hastaneleri, 3. köprü, Kanal Ä°stanbul gibi projelerle bir modernleÅŸme, geliÅŸme hissi yaratmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Fakat buralarÄ±n kime, kaça ve nasÄ±l yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir problem. Ama bence daha da büyük problem, kimin için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±. Kimsenin üstünden geçmediÄŸi, köprüler yapÄ±yorsunuz bunun faturasÄ±nÄ±n da hepimize çÄ±karÄ±yorsunuz. Yani, bu projeler, diyelim köprü, memleketin hangi sorununu çözmüÅŸ? Bu sorunun tek çözüm yolu bu köprü müymüÅŸ? Öyleyse bu ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± doÄŸru muymuÅŸ? Veya sÄ±nav sistemini deÄŸiÅŸtirince memleketin eÄŸitim sorunu mu çözülmüÅŸ? Bu sorular artÄ±k sorulmaya baÅŸlandÄ±. AKP bu konularda güvenilirliÄŸini yitirmiÅŸ bir parti gibi görünüyor. DolayÄ±sÄ±yla kÄ±raathanenin de çok karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yok ve biraz da bu nedenle espri, alay konusu oluyor. Zaten ErdoÄŸan, orada da defansta. AKP, “memleketin sosyolojisini biz biliyoruz” filan diyor ve bu konuda çok iddialÄ± ama öyle bir durum yok. Ä°nsanlar huzur, refah, güvenlik istiyor, siz kÄ±raathane yapacaÄŸÄ±z diyorsunuz!

‘OHAL’Ä° KALDIRACAÄžIM’ DEMEK HEYECANLA KARÅžILANACAK BÄ°R VAAT DEÄžÄ°L

Arka arkaya yayÄ±nlanan anketlere bakÄ±lÄ±rsa, baÅŸkanlÄ±k seçiminde ErdoÄŸan’la rakipleri arasÄ±ndaki fark çok yüksek olmamakla birlikte ErdoÄŸan lehine. BelirttiÄŸiniz olgulara raÄŸmen seçmenin ErdoÄŸan’Ä± tercihinde beklenenin altÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olmasÄ±nÄ±n izahÄ± ne?

Seçmen acaba ErdoÄŸan’Ä± deÄŸiÅŸtirmeyecek mi? Ondan çok emin deÄŸiliz. Sadece Türkiye’de deÄŸil, bütün dünyada anket mekanizmasÄ±nÄ±n iÅŸlerliÄŸi sarsÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Hele OHAL’deki Türkiye’de herkesin istediÄŸi gibi konuÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlarsak, anketlere çok fazla güvenmemek lazÄ±m. Ama ErdoÄŸan hâlâ yüksek bir teveccüh görüyor ise eÄŸer bu, karizmasÄ± nispeten az yÄ±pranmÄ±ÅŸ anlamÄ±na geliyor. Bu da hep kendi ÅŸartlarÄ±nda oynayabildiÄŸi için mümkün oluyor. Yani süreç demokratik ÅŸartlarda, eÅŸit rekabete açÄ±k ÅŸekilde cereyan etmiyor. Mesela, televizyona çÄ±kÄ±p soru sorabilen üç gazeteciye konuÅŸuyor veya muhalefetle yan yana gelerek tartÄ±ÅŸabiliyor olsa veya parti içinde hâlâ var olduÄŸunu bildiÄŸimiz farklÄ±/eleÅŸtirel sesleri duyabilsek, durum aynÄ± olur muydu? Bana göre, ErdoÄŸan’Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ± hikaye artÄ±k daha az karÅŸÄ±lÄ±k bulacak bir hikaye. Çünkü, 16 yÄ±l iktidarda kaldÄ±ktan sonra vaat ettikleriniz, aslÄ±nda bir çeÅŸit özeleÅŸtiri gibi, fakat ortada bir özeleÅŸtiriniz de yok. O halde sizi destekleyecekler sadece size inananlardÄ±r. Ä°nananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n yeterli olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum.

Seçim sürecinin baÅŸÄ±ndan bu yana ve beyannamesinde de ‘OHAL sürecek’ diyen ErdoÄŸan’Ä±n, 24 Haziran’a 10 gün kala ‘Seçimden sonra ilk iÅŸ kaldÄ±racaÄŸÄ±z’ demesini nasÄ±l deÄŸerlendirirsiniz?

TÄ±pkÄ± bedelli askerliÄŸi reddetmenin olduÄŸu gibi OHAL’de Ä±srar etmenin de ÅŸu seçim sürecinde bir maliyet ürettiÄŸinin farkÄ±na varÄ±lmasÄ±nÄ±n sonucu olduÄŸu düÅŸünülebilir. Fakat ÅŸuna da dikkatinizi çekmek isterim: BaÅŸkan seçildikten sonra kullanacaÄŸÄ± yetkiler zaten aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± OHAL yetkileri. O zaman zaten sürekli OHAL altÄ±nda yönetileceÄŸiz. O nedenle bu, heyecanla karÅŸÄ±lanacak bir vaat deÄŸil bence. DolayÄ±sÄ±yla böyle bir beyan seçilince zaten OHAL’e ihtiyacÄ±n kalmayacaÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlanmasÄ±nÄ±n sonucu da olabilir.

DURUMU EN ZOR OLAN MHP

Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ± deÄŸerlendirirken, ‘Ä°ttifakÄ± haklÄ±laÅŸtÄ±ran gerekçeler ortadan kalktÄ± veya zayÄ±fladÄ±’ dediniz. Analiziniz, seçime sayÄ±lÄ± günler kala ortaklar arasÄ±nda yaÅŸanan krizin gizlenemez/örtülemez hale gelmesini açÄ±klÄ±yor elbette ama bunda Meclis çoÄŸunluÄŸunu kaybediyor olmanÄ±n da payÄ± var mÄ±?

Etkisi olabilir ama oradaki temel sorun yapÄ±sal, yani bizzat ittifakÄ±n kendisi. Özellikle de MHP açÄ±sÄ±ndan. MHP’nin pozisyonu nedir? MHP bir seçim beyannamesi açÄ±kladÄ± ama iktidara, yani yürütmeye talip deÄŸil. Bu, açÄ±klamasÄ± ve yönetilmesi zor bir durum. “Cumhur Ä°ttifakÄ± barajÄ± aÅŸmak için” dense, belki biraz daha kolay olur açÄ±klamak ama “beka” denmiÅŸ. DolayÄ±sÄ±yla durumu en zor olan MHP. ErdoÄŸan, MHP’yi küstürmemek için çok ihtimam gösterdi. Çünkü belirttiÄŸim gibi tüm bu OHAL, güvenlik, beka gibi meselelerde MHP ile ittifak çok kritikti. Ama seçim süreci baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana kampanyasÄ±nÄ± ayrÄ± bir parti olarak yürütüyor, ittifak ortaÄŸÄ± olarak deÄŸil. Krizi bu da büyütmüÅŸ olabilir.

HDP YOÄžUN KRÄ°MÄ°NALÄ°ZE EDÄ°LMESÄ°NE RAÄžMEN STRATEJÄ°K OY KULLANMA EÄžÄ°LÄ°MÄ° YÜKSELÄ°YOR

Selahattin DemirtaÅŸ’Ä± ve HDP’yi düÅŸmanlaÅŸtÄ±ran söylem doz artÄ±rÄ±larak sürdürülüyor. ErdoÄŸan son olarak, DemirtaÅŸ’Ä±n aday olmamasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Bu propaganda, batÄ±daki stratejik oy kullanÄ±mÄ±nÄ±n önünü kesebilir mi?

Ben ters etki yaratacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. DemirtaÅŸ ve HDP, baÅŸÄ±ndan beri yoÄŸun bir ÅŸekilde kriminalize edilmesine raÄŸmen stratejik oy kullanma eÄŸilimi yükseliyor. Normal ÅŸartlarda oy vereceÄŸini düÅŸünmediÄŸimiz insanlar var HDP’ye oy vermeyi planlayan. Aday olamamasÄ± fikri, ErdoÄŸan’Ä±n yeni fikri olabilir. Önceki bir fikri olsaydÄ± bir ÅŸekilde engelleme kapasitesi vardÄ± bence. HDP beklediÄŸi gibi çökmüÅŸ, ezilmiÅŸ, kaybolmuÅŸ, teslim olmuÅŸ bir parti gibi görünmüyor. AynÄ± ÅŸekilde DemirtaÅŸ da cezaevinde olmasÄ±na raÄŸmen baÅŸarÄ±lÄ± bir liderlik yapÄ±yor ve bu sadece 24 Haziran sürecinde yaptÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey deÄŸil, yaratÄ±cÄ± iÅŸlerle kendisini var ediyor, gösteriyor, seçmeniyle veya toplumla iliÅŸki kuruyor. Bununla baÅŸa çÄ±kamamÄ±ÅŸ olmak da ErdoÄŸan’Ä±n konuÅŸmalarÄ±na yansÄ±yor olabilir.

ErdoÄŸan’Ä±n, ‘HDP’yi markaja alma, böylece Ä°stanbul’u baÅŸlamadan bitirme’ konulu bir konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± videoyu da soralÄ±m. TalimatlarÄ±n bu kadar açÄ±ktan verilmesini nasÄ±l deÄŸerlendirdiniz?

Evet, “baÅŸlamadan bitiririz” falan... Bunlar eÄŸer sürçülisan deÄŸilse, ciddi endiÅŸe doÄŸuracak sözler. Mahalle temsilcilerine verilen talimatlar, bu bakÄ±mdan genel olarak sandÄ±k güvenliÄŸi endiÅŸesi taÅŸÄ±yanlarÄ±n, özel olarak da HDP’nin argümanÄ±nÄ± güçlendirmiÅŸ oldu. Türkiye hiçbir zaman tam anlamÄ±yla demokrasi olmadÄ± ama en önemli özelliÄŸi doÄŸru düzgün seçim yapabilmesiydi. Biz onu zaten son seçim ve referandumda epeyce zedeledik. Son yasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile beraber seçim güvenliÄŸi için artÄ±k ekstra bir çaba sarfetmek gerekiyor. Bu da o yerli milli demokrasi anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±ndan biri olsa gerek.

TOPLUMUN BÄ°R KESÄ°MÄ° AKP Ä°KTÄ°DARDA OLMAZSA GÜVENDE OLMAYACAÄžINDAN KORKUYOR. ERDOÄžAN O KORKUYA SESLENÄ°YOR

ErdoÄŸan’Ä±n “bunlar kazanÄ±rsa köprüleri satacak, Saray’Ä± yÄ±kacak” söylemini de içeren, “komünistler köprüyü satacaktÄ±, Özal sattÄ±rmadÄ±” veya “tek parti döneminin 75 kiÅŸilik sÄ±nÄ±flarÄ±nda okudum” yine, 98’de açÄ±lan Urfa havaalanÄ± için “biz yaptÄ±k” ÅŸeklindeki beyanlarÄ± da tartÄ±ÅŸma konusu. ErdoÄŸan’Ä±n doÄŸru olmayan olay ve olgularÄ± doÄŸruymuÅŸ gibi sunmasÄ±ndaki maksat ne?

Ä°ki ÅŸey söyleyebilirim bu konuda. Birincisi; refahÄ±nÄ±, güvenliÄŸini AKP’ye borçlu olan bir toplum kesimi elbette var. Bu toplum kesimi, AKP iktidarda olmazsa geleceÄŸinin güvende olmayacaÄŸÄ±ndan korkuyor. AKP’nin en büyük mahareti dindar, muhafazakar, Ä°slamcÄ± kesimlerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, refahÄ±nÄ±n garantisinin bir tek kendisi olduÄŸu algÄ±sÄ±nÄ± yaratmasÄ±ydÄ±. Ä°slamcÄ± kesim de, “hayÄ±r, garanti senin iktidarda olman deÄŸil, hukuktur, demokrasidir” gibi bir dil üretmedi. DolayÄ±sÄ±yla bu korkunun, özellikle 28 Åžubat sürecini yaÅŸamÄ±ÅŸ toplum kesimleri üzerinde etkisi daha fazla. Bu nedenle, “Biz iktidarÄ± kaybedersek sizin de durumunuz kötü olur” söylemi, iktidar baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± durumunu yeniden üretmesi açÄ±sÄ±ndan iÅŸlevsel. ErdoÄŸan, bu korkuya sesleniyor olabilir.

Birinciye baÄŸlÄ± olarak ikinci husus da ÅŸu; aynÄ± kesimlerdeki CHP veya Ä°slamcÄ± olmayan laik kesime yönelik önyargÄ±dan yararlanarak, bütün Cumhuriyet dönemi ile kendi dönemini karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±yor. “Bunlar memlekete hiçbir ÅŸey yapmadÄ±lar, bir çivi bile çakmadÄ±lar” diyerek, bir avuç “dertsiz” mutlu azÄ±nlÄ±k önyargÄ±sÄ±nÄ± yeniden üretiyor. Memlekette yapÄ±lmÄ±ÅŸ tüm iyi iÅŸlerin kendileri tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia ederek, özellikle CHP konusunda kendi önyargÄ±sÄ±nÄ± ifade etmiÅŸ oluyor. Bunu yaparken, seçmene “size bir fayda saÄŸlanacaksa ben saÄŸlarÄ±m, onlar saÄŸlayamaz” demek istiyor. AKP elbette bütün cumhuriyet hükümetleri gibi bir takÄ±m hizmetler yaptÄ±, yapmadÄ± deÄŸil ama CHP’nin yaptÄ±ÄŸÄ± fabrikalarÄ± satÄ±p, “hiçbir ÅŸey yapmadÄ±lar, yapmazlar” demek biraz absürd kaçÄ±yor! AKP tarafÄ±ndan efsunlanmÄ±ÅŸ olmak gerekiyor bunu kabul etmek için.

ARTIK SEÇÄ°MÄ° TEKRARLATMA GÜCÜ OLDUÄžUNU DÜÅžÜNMÜYORUM

ErdoÄŸan’Ä±n baÅŸkan olmasÄ± ama AKP’nin Mecliste çoÄŸunluÄŸu kaybetmesi halinde sistemin kilitleneceÄŸi, bunun da seçimleri yenilemeyi zorunlu kÄ±lacaÄŸÄ±, iktidar cephesinde daha sÄ±k dillendiriliyor. Zaten ErdoÄŸan da 7 Haziran’Ä± anÄ±msatarak, buna izin verilmemesi gerektiÄŸini söylüyor. 7 Haziran hatÄ±rlatmasÄ±ndaki maksat ne? Ä°kincisi, bu sonuç sistem krizini nereye taÅŸÄ±r?

Bir kere getirilen baÅŸkanlÄ±k sistemi Meclisi epeyce zayÄ±flatan bir sistem. Yine de Meclis önemli bir platform. BaÅŸkanÄ± bloke edemez, engelleyemez ama önemli bir ses çÄ±karabilir ve bunun bir etkisi olur toplum nezdinde. DolayÄ±sÄ±yla, etkide bulunacak bir güç odaÄŸÄ±nÄ± kaybetmek istemiyor olabilir. Gerçekte bu bir kriz nedeni deÄŸil, seçmenin kabullenilmesi gereken tercihidir. Ancak gündeminiz bütün iktidar alanlarÄ±na hakim olmak olunca, bir kriz nedeni haline gelebilir.

Hala çÄ±kacak uyum yasalarÄ± olmasÄ± ve daha da önemlisi Meclis çoÄŸunluÄŸunu elde eden tarafÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ikinci turu için önemli bir momentum yakalayacak olmasÄ± açÄ±sÄ±ndan önemli Meclis seçimleri.

Böyle söyleyerek seçmeni korkutmaya ve hatta ona bir çeÅŸit ÅŸantaj yapmaya giriÅŸmiÅŸ oluyor, ancak AKP’nin artÄ±k seçim tekrarlatma gücü olduÄŸunu düÅŸünmüyorum.

AKP’DE KAMU HÄ°ZMETÄ° DÄ°YE BÄ°R ANLAYIÅž YOK

Malumunuz, ErdoÄŸan, devleti ÅŸirket gibi yönetmekten bahsediyor, hastalarÄ± müÅŸteri olarak niteliyor, grevleri yasaklamakla övünüyor vs. Bu ifadelere bakarak, 24 Haziran’Ä±n ErdoÄŸan ve partisinin sÄ±nÄ±fsal tavrÄ±nÄ± açÄ±k etmesi üzerinden de ayÄ±rt edici bir yanÄ± olduÄŸunu söyleyebilir miyiz?

Evet. Bence AKP’de kamu hizmeti diye bir anlayÄ±ÅŸ yok zaten. Bir siyasi parti olarak bir hizmet yapÄ±yor ve onun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak üzere yapÄ±yor. MüÅŸteri ifadesi o açÄ±dan kritik. Evet büyük hastaneler yapÄ±ldÄ± ama mesele sadece binanÄ±n güzelliÄŸi, ihtiÅŸamÄ± deÄŸil, nitelik. Bunun için de mesleÄŸin doÄŸasÄ±nÄ± anlamanÄ±z, ona saygÄ± duymanÄ±z lazÄ±m. Doktorun, öÄŸretmenin, hakimin yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸin niteliksel farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± tanÄ±madan uygulanacak her türlü iyileÅŸtirme politikasÄ± çeÅŸitli arÄ±zalarla sonuçlanacaktÄ±r. Önceki dönemlerde saÄŸlÄ±kta yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyler çok kritikti ve fark yarattÄ±. Sosyal güvenlik kurumlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi, hastanelere eriÅŸim kolaylaÅŸtÄ± ama geçen sürede sistemin metalaÅŸmadan kaynaklanan bazÄ± arÄ±zalarÄ± da görülmeye baÅŸlandÄ±. Daha da görülecek. Bunlar medya kontrolü nedeniyle çok bilinmiyor olabilir ama bu sistemin çok büyük dezavantajlarÄ± olacak, bunu insanlar bizzat tecrübe etmeye baÅŸlÄ±yor.

KARÅžISINDA CHP’LÄ° BÄ°R ADAY OLMASININ KENDÄ°SÄ°NE AVANTAJ SAÄžLADIÄžINI DÜÅžÜNÜYOR

BaÅŸkanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± ErdoÄŸan’la Muharrem Ä°nce arasÄ±nda geçiyormuÅŸ gibi bir hava bir süredir oluÅŸtu. Zaten ErdoÄŸan da, DemirtaÅŸ ve Ä°nce dÄ±ÅŸÄ±ndaki rakiplerini aÄŸzÄ±na almÄ±yor. Muharrem Ä°nce’nin beklenin üstünde ilgi görmesini ne saÄŸladÄ± sizce?

AslÄ±nda Ä°nce de profesyonel bir siyasetçi. ErdoÄŸan’la aÅŸÄ±k atma kapasitesine sahip gibi görünüyor. Hep doÄŸru hamleler yaptÄ±, doÄŸru yanÄ±tlar verdi, karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakmadÄ± ErdoÄŸan’Ä±. Suriyeli göçmenler hariç, tepki doÄŸuran ifadelerde bulunmadÄ±. O da sol duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan insanlarda rahatsÄ±zlÄ±k yarattÄ±. Bence bunlar kritik. Muhalefetin böyle bir enerjiye ihtiyacÄ± var, sadece iktidar olmak için deÄŸil, sesini duyurabilecek, etkide bulanabilecek, ciddiye alÄ±nabilecek bir aktöre ihtiyacÄ± olduÄŸu için. Ä°nce, o açÄ±ÄŸÄ± kapatÄ±yor gibi. Ä°nce için ÅŸöyle bir ÅŸey daha söyleyebiliriz, ErdoÄŸan gibi popülist bir lider imajÄ± var onda, biraz da belki o nedenle de puan topluyor, fakat bu uzun vadede bir dezavantaj veya olumsuzluk haline gelebilir.

ErdoÄŸan’Ä±n AkÅŸener’i muhatap almamasÄ±nÄ±n iki nedeni var bence. Birincisi AkÅŸener’in bir kadÄ±n olmasÄ± ve ErdoÄŸan’Ä±n bir kadÄ±n rakiple yarÄ±ÅŸma, atÄ±ÅŸma kabiliyetine sahip olmamasÄ±. Ä°nce veya DemirtaÅŸ için kullandÄ±ÄŸÄ± dili AkÅŸener için de kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸümüzde süreç onun aleyhine dönebilir. Ä°kincisi bir taktik olabilir. ErdoÄŸan, karÅŸÄ±sÄ±nda CHP’li bir adayÄ±n olmasÄ±nÄ±n kendisine daha fazla avantaj sunacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor bence. O nedenle de Ä°nce’yi ön plana çÄ±karÄ±yor.

Ya KaramollaoÄŸlu?

KaramollaoÄŸlu bence Millet Ä°ttifakÄ±’na katÄ±larak kritik ve çok önemli bir iÅŸ yaptÄ±, çünkü siyasal süreçleri daha kolay yozlaÅŸtÄ±racak, kutuplaÅŸtÄ±racak, demokratik terbiyeyi daha hÄ±zlÄ± tüketecek ve törpüleyecek bir bloÄŸun oluÅŸmasÄ±nÄ± engelledi bence.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 23:48

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