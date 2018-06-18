MedyanÄ±n bayramlÄ±k kamuflajÄ±

'BayramlarÄ±n kendi ritÃ¼elleri iÃ§inde barÄ±ÅŸa iÅŸaret ettiÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Ancak savaÅŸ koÅŸullarÄ±nda gazete sayfalarÄ± yine barÄ±ÅŸa deÄŸil, savaÅŸa yÃ¶neltir. '

Hakan GÜNGÖR

SavaÅŸ, savaÅŸa ikna sürecini de beraberinde getiriyor, biliyoruz. Muktedirin birtakÄ±m siyasi heveslerle insanlarÄ± savaÅŸa sürmesi, savaÅŸa sürülmeyenler için de bir hazÄ±rlÄ±k gerektiriyor. Devletin ideolojik aygÄ±tlarÄ± da tanklarla birlikte harekete geçiriliyor; güdümlü füzeler, güdümlü yazarlarla birlikte rampaya oturtuluyor; manÅŸetler de kurÅŸunlar gibi kör hedefe atÄ±lÄ±yor.

SavaÅŸ koÅŸullarÄ±nda siyasi ve askeri atmosferle ideolojik aygÄ±tlarÄ±n etkileÅŸimi söz konusu olur. Bir yandan savaÅŸÄ±n “haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±” öne sürecek maÄŸduriyet ve kahramanlÄ±k hikâyeleri medyada kendine yer bulur, diziler sipariÅŸ edilir; bir yandan da artÄ±k bu geçer akçe olduÄŸu için yapÄ±mcÄ±lar hem durumdan vazife çÄ±karmak hem de keseyi doldurmak adÄ±na bu tip diziler yapmaya baÅŸlar. Son dönemde hemen her gün televizyonlarda gösterilen savaÅŸ, asker, polis dizilerini gözünüzün önüne getirin lütfen…

Haber ve röportajlarda da durum farklÄ± deÄŸildir. Bir, maÄŸdurlar lazÄ±mdÄ±r; iki, kahramanlar. Bu dünyanÄ±n hemen hemen her yanÄ±nda böyle iÅŸler. Örnekse, 2010 yÄ±lÄ±nÄ±n AÄŸustos ayÄ±nda Time dergisine kapak olan Afgan kÄ±zÄ±dÄ±r. Kapakta, “Afganistan’dan ayrÄ±lÄ±rsak olacaklar” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte verdiÄŸi fotoÄŸrafta burnu kesilmiÅŸ bir kadÄ±n vardÄ±. YÄ±llar sonra Wikileaks’in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± CIA raporunda Taliban’la mücadelede Afgan kadÄ±nlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸine vurgu yapÄ±lÄ±yordu. Çok sonradan anlaÅŸÄ±ldÄ± ki, kadÄ±nÄ±n burnunu kesen Taliban deÄŸil, kadÄ±nÄ±n ailesiydi. DahasÄ± bu rezalet, Amerikan iÅŸgalinden önce deÄŸil, iÅŸgal sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Ama propaganda “baÅŸarÄ±ya” ulaÅŸmÄ±ÅŸ, Amerikan kamuoyunda iÅŸgalin meÅŸruluÄŸu yaygÄ±nlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸgal için Afgan topraklarÄ±na çÄ±karÄ±lan Amerikan askerleri bir yandan da “masum çocuklarÄ±n, kadÄ±nlarÄ±n koruyucusu” olarak oradaydÄ±. Bir fotoÄŸraf, bir hikâye, bir kahraman baÅŸka pek çok makaleden, araÅŸtÄ±rmadan, istatistikten etkiliydi. Zira savaÅŸlarda ölümler sadece istatistikten ibaretti.

FotoÄŸraf: Evrensel

Sadece “maÄŸdur figürleri” deÄŸil, “kahramanlar” yaratmak da savaÅŸ propagandasÄ±nÄ±n olmazsa olmazlarÄ±ndandÄ±r. AslÄ±nda savaÅŸmak için cepheye sürülen bir askerin orada olmak için herhangi bir sebebi olmasa dahi (ki çoÄŸu zaman yoktur da) bazÄ± yaratÄ±lmÄ±ÅŸ sebepler boca edilir. HatÄ±rlayalÄ±m, Türkiye’den Güney Kore’ye gönderilen askerler için “ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n orada ne iÅŸi var, bu savaÅŸ neden?” diyen BarÄ±ÅŸseverler DerneÄŸi üyeleri yargÄ±lanmÄ±ÅŸ ve hapis cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Kore’ye giden askerlerin oradaki yetim çocuklarÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± üstlendiÄŸi haberleri ise gazetelerde kendine geniÅŸ yer bulmuÅŸ, bu haberleri yapanlar baÅŸ tacÄ± edilmiÅŸti.

Bugün de durum farklÄ± deÄŸil. Kore’ye giden askerlerin neden oraya gittiÄŸini bir kenara bÄ±rakÄ±p orada yaptÄ±klarÄ±na iliÅŸkin abartÄ±lÄ± enformasyon hâlâ beyazperdede milyonlarca seyirciye ulaÅŸabiliyor örneÄŸin. Ve gazete yöneticileri ve yazarlar ve muhabirler hâlâ “bir savaÅŸ nasÄ±l sürdürülür”ü düÅŸünüp yazÄ±lar yazÄ±yor. Bu bir bayram günü olsa bile… BayramlarÄ±n kendi ritüelleri içinde barÄ±ÅŸa iÅŸaret ettiÄŸi öngörülür. Ancak savaÅŸ koÅŸullarÄ±nda gazete sayfalarÄ± yine barÄ±ÅŸa deÄŸil, savaÅŸa yöneltir. Neden askerlerin orada olduklarÄ±na cevap verilmez, verilse bile bu hamasi çÄ±ÄŸlÄ±klardan öteye gitmez ama kahramanca savaÅŸ bölgesinde olduklarÄ± bildirilir. Bu alkÄ±ÅŸlanÄ±r, “takdir edilir”. Bir bayram gününde, hele ki bayramÄ±n barÄ±ÅŸmakla ne denli yoÄŸun iliÅŸkisi olduÄŸunu “nerede o eski bayramlar” tadÄ±nda yazÄ±larla sayfa sayfa aktarÄ±lÄ±rken, içeride bayramlaÅŸan askerler görülür. BayramÄ±n ertesi günü savaÅŸÄ± sorgulamayan, eleÅŸtirmeyen, hemen her gazetede yer alan kahraman asker cephede bayramlaÅŸtÄ± haberleri, bazen bayramÄ±n barÄ±ÅŸ demek olduÄŸuna dair romantize edilmiÅŸ yazÄ±larÄ±n yan sayfasÄ±nda yer alÄ±r. Gazeteyi katladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bu yazÄ±lar üst üste gelir.

Bu hemen her bayram yapÄ±lan bir gazeteci alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r ve sonu mutlu bitmez. Ortada bir savaÅŸ makinesi vardÄ±r ve bu makinenin en önemli diÅŸlilerinden biri medyadÄ±r. Hal böyleyken tekmil kaçÄ±nÄ±lmaz olur: “Åžu kadar gazete, bu kadar televizyon dizisi, bir o kadar sinema filmiyle savaÅŸa ve kan dökmeye hazÄ±rÄ±z!”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 19:33

www.evrensel.net