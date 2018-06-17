HDP'den 'Büyük İstanbul Mitingi': Barajlar bizi engelleyemez

HDP'nin Bakırköy'de düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi', kötü havaya rağmen on binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşiyor.

Cansu PİŞKİN

Eylem NAZLIER

İstanbul

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 1 hafta kala Halkların Demokratik Parisi (HDP), Bakırköy Halk Pazarı’nda Büyük İstanbul Mitingini gerçekleştirdi.

HDP’nin Bakırköy Halk Pazarı’nda düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi yağmurlu havaya rağmen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Miting alanına girişler Bakırköy Adliyesi yanı ve lunapark tarafında kurulan iki polis noktasından gerçekleşti.

Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRENSEL

Mitinge HDP bileşenlerinin yanı sıra, 24 Haziran seçimlerinde HDP ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a desteklerini açıklayan siyasi partiler de katıldı. Bakırköy Halk Pazarı’nı dolduran kitle sık sık, “Zindanlar boşalsın Selo dışarı çıksın”, “Hak, hukuk, adalet HDP ile gelecek” sloganları attı.

Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRENSEL

HDP bayrakları ile donatılan alanda üzerinde Demirtaş’ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar asıldı.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

Öte yandan polis, mitingin yapıldığı alanda sarı, kırmızı, yeşil renkteki fular, bileklik gibi eşyaları tespit edip el koydu.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

Mitinge EMEP, SYKP, Kaldıraç, Halkevleri, EHP, Bir Adım Daha, KÖZ, SKM, SODAP, TJA, DBP, TÖP, HDK, TİP, ESP, Diren Üniversite ve SGDF başta olmak üzere birçok siyasi parti ve kitle örgütü katıldı.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

'BARAJLAR BİZİ ENGELLER Mİ?'

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Esengül Demir mitingin açılış konuşmasını yaptı. Demir, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişine selam vermek için mitingin tarihini 17 Haziran olarak belirlediklerini söyledi.

Erdoğan’ın basına yansıyan görüntülerde “HDP’yi baraj altı bırakma” talimatı verdiğini hatırlatan Demir, “Türkiye’nin bütün ezilmişleri, mücadele geleneklerinden gelenler, ötekileştirilmişler burada. Ne kadar baraj altında bırakmaya çalışırsa çalışsın bu birleşik dinamik güç onları sandığa gömecektir.” dedi.

Demir konuşmasında, sandıkta müşahit olma çağrısı yaptı. Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’ın alanlarda çalışma yapamadığını söyleyen Demir, “Biz alanda onun sesi olduk” dedi. Demir’in, “Barajlar bizi engeller mi” diye sorduğu kitle coşkulu bir şekilde “Hayır” diye cevap verdi.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

Demir’in konuşmasının ardından İstanbul Milletvekili Adayları sahneye çıkarak kitleyi selamladı. Selamlamanın ardından vekil adayları sahneden inerek kitlenin içine girdi.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

ÖZEN: HDP UMUTTUR, EŞİTLİK VE BARIŞTIR

HDP İstanbul 3. Bölge 1. Sıra adayı Zeynel Özen alanı dolduran kitleye seslendi. AKP iktidarının hapishaneleri muhaliflerle doldurduğuna değinen Özen, “Muhalif medya da kapatılarak susturulmuştur. Alevi toplumu olarak bizim nazarımızda HDP’nin samimiyet testine ihtiyacı yoktur. HDP’nin Alevi toplumu ile birlikteliği 7 Haziran’da başlamıştır ve HDP 7 Haziran’dan bu yana yüzümüzü yere düşürecek bir şey yapmamıştır. Türkiye’de Türk İslam sentezi ötesinde çeşitli etnik grupların varlığı kabul edilmelidir. Böyle bir anayasa ancak HDP gibi çok renkli, çok sesli partinin meclise girmesiyle gerçekleşecektir. HDP’nin barajı geçmemesi sadece Kürtlerin değil bütün ötekilerin sorunudur. Bu topraklar çok acılara şahitlik etti. Yolumuzdan hiç dönmedik, hep dik durduk. Çünkü biz hakikatin ve umudun peşinden hiç ayrılmadık. 16 yıldır ülkeyi kan ve gözyaşı ile yönetenler hak hukuk mücadelesine tankla topla karşılık verdiler. Bunlar yaşamı değil ölümü savunanlardır. Biz onlar gibi olmayacağız. Çünkü biz umuda yelken açan Nuh’un gemisiyiz. Biz tüm mazlumların sesiyiz. Çünkü biz Halkların Demokratik Partisiyiz. Gün ülkeyi uçuruma sürükleyenlere karşı Nuh’un gemisini inşa etme günüdür. HDP umuttur, eşitlik ve barıştır. Bizim olanı, halkın olanı, hakkımız olanı haramilerden almaya geliyoruz. Demirtaş 7 Haziran’da ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ dedi. Yaptırmadık. Bugün de kazanacağız diyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

CANBAZ: HALKLAR KAZANACAK

“16 yıllık kan ve zulüm politikasının sonuna yaklaştık” diyerek konuşmasına başlayan HDP İstanbul 3. Bölge 2. sıra Dılşat Canbaz, 24 Haziran’da iktidarın mağdur ettiği kesimlerle cevap olacaklarını söyledi. Canbaz, “Sözümüz olsun, biz kazanacağız, halklar kazanacak” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

OLUÇ: ERDOĞAN'I İNDİRDİĞİMİZ GÜN BİZİM İÇİN ESAS BAYAM OLACAK

HDP İstanbul 3. Bölge 3. Sıra Adayı Saruhan Oluç, Demirtaş’a selam göndererek konuşmasına başladı. 24 Haziran’ın önemine değinen Oluç, “Sadece seçim değil, son 3 yıldır Kürt halkına, sosyalistlere, devrimcilere, işçilere saldıran MHP-AKP koalisyonundan hesap sorma günüdür.” dedi.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

Oluç, “1 oy Demirtaş’a 1 oy HDP’ye” mesajı vererek, sandıklarda yaşanacak usulsüzlüklere karşı halkı sandıklara sahip çıkmaya çağırdı. Oluç konuşmasını, “İkinci turda Erdoğan’ı indirdiğimiz gün bizim için esas bayram olacak” diye bitirdi.

AHMET ŞIK: GEZİ İLE KAVGA EDEN TEK BİR SİYASETÇİ KALDI, ONA DA SİZ TAMAM DİYECEKSİNİZ

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

HDP İstanbul 2. Bölge 1. sıra adayı Ahmet Şık konuşmasına Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere tüm siyasi tutsakları selamlayarak konuşmasına başladı. Şık’ın konuşmasından başlıklar şu şekilde:

♦ HDP’yi baraj altında bırakmak için ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz. 7 Haziran sonrası Suruç Katliamı'nın neye hizmet ettiğini birkaç gün önce Suruç’ta yaşanan olayın neden olduğunu biliyoruz.

♦ Kara propagandaları artık tutmuyor yalan tünelinden birlikte çıkıyoruz. Sonunun geldiğini o da biliyor. Yalanlar karşısında hakikatin ışıklı yolu hepimizi aydınlatıyor.

♦ Türkiye’de artık çoğunluk barış ve demokratik toplum istiyor. Demokratik toplumu mutlaka kuracağız.

♦ Sözümü yıllarca yazıyla izah ettim. Hakikatten yana oldum bunu için de defalarca kez yargılandım, hapis yattım. Ama yargılandığım her duruşmada yanımda oldunuz. Bu yeni zorlu yolda da biliyorum ki omuz omuzayız.

♦ Hepimiz barışın yeşerdiği ülkede farklılıklarımızla bir arada yaşamak istiyoruz. Bizlerin seçimi barış, adalet, eşitlik özgürlük. Saray, şer ittifakı, savaş, düşmanlaştırma, mafya hukuku ve istibdat istiyor. Karşımızdaki organize kötülük örgütü.

♦ Demirtaş’ı hapsetmekle yetinmeyip idam edilmesini söyleyen, kindar nesil yetiştirmeye çalışan, grev hakkına OHAL ile müdahale eden, 301 maden işçisinin ölümlerine fıtratında var diyen, cihatçı çeteleri destekleyen "Kobanê düştü düşecek" diyen, "Bazı kitaplar bombadan tehlikelidir" diyen, anneleri yuhalatan bir karanlıkla karşı karşıyayız.

♦ Talan ve yağma sürsün diye her türlü kötülüğü yaptıklarını yapmaya hazır olduklarını biliyoruz. Bu kirli düzenin mafya iktidarının sonu geldi. Basit, tamam.

♦ Oyunu HDP’ye vermeyecek yurttaşlara seslenmek istiyorum. Nasıl ülkede yaşayacağımızın seçimini yapacağız 24 Haziran’da. Siyasi parti kılığına giren mafyayla mı, eşitlik, barış, özgürlük savunanlarla mı devam edeceğiz.

♦ Gezi’nin 5. yıl dönümümdeyiz. Gezi ile kavga eden bir tek siyasetçi kaldı ona da siz "vakit tamam" diyeceksiniz. Gezi’de el ele tutuşarak gaz bulutlarından koşan gençlerin öğrencisi olup onları dinleyelim. Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa diyen kadın hareketinin öğrencisi olalım jin jiyan azadiyi hep birlikte söyleyelim.

♦ Gezi’de "Allah’ını seven defansa gelsin" sloganı vardı. O defansı faşizme karşı kuralım.

♦ HDP’siz Meclis, Meclisin baraj altında kalması demek. HDP Meclise girerse 6 partili, girmezse 5 partili değil tek partili tek adamlı Meclis olacak. Demokrasi adına akla ne geliyorsa HDP Meclis kürsüsünde gür sesle dile getirecek mücadelesini verecek.

♦ 24 Haziran bir kurtuluş savaşı, mafya iktidarından kurtuluş. Tek adam namzetinin stratejisi "dağıt-yönet". Direncimiz hesaplarını bozuyor. Teslim olmadık birlikte ülkemizi yönetmeye hazırlanıyoruz.

♦ Hem barajları hem saray rejimini kıracağız. Barışın hakim olduğu ülkede farklılıklarımızla bir arada yaşamak istiyoruz.

♦ Sandıklara sahip çıkamazsak yıllarca Erdoğan’ın konuşmalarını dinlemek zorunda kalacağız. Güzel günler göreceğiz çünkü sabahın bir sahibi var biz kazanacağız.

OYA ERSOY: SAVAŞIN YERİNE BARIŞIN, AYRILIĞIN YERİNE EŞİTLİĞİN ÜLKESİNİ KURACAĞIZ

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

HDP 2. Bölge ikinci sıra adayı Oya Ersoy da “O koltuğu kaybettiğinde Türkiye halkları rahat bir nefes alacak. Onu siz tanıyorsunuz. O bize bütün bunları yaşatandır. O kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır. O sadece bir cumhurbaşkanı adayıdır. Onun Demirtaş’tan hiçbir farkı yoktur. Selahattin Demirtaş korkmuyor. Demirtaş cezaevinde yatıyor. Demirtaş koruma araçları, binlerce koruması ile dolaşmıyor. O avlusunda ketılından attığı mesajlarla umut vaddediyor” diye konuştu. Ersoy, “Savaşın yerine barışın, ayrılığın yerine eşitliğin ülkesini kuracağız” dedi.

HÜDA KAYA: BARIŞIN HALAYINI HEP BERABER ÇEKECEĞİZ

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

HDP İstanbul 2. Bölge 3. Sıra adayı Hüda Kaya, 7 Haziran’da ortaya çıkan sonuçları iktidarın kabul etmediğini hatırlattı. Kaya, 7 Haziran sürecinden sonra yaşanan kayıpları anımsatarak, “Bu coşkuyu görsünler, HDP’yi bitiremeyecekler. Bizi alanlardan yok edemeyecekler. 7 Haziran’dan sonra ağır bedeller çok kıymetli kayıplar verdik. HDP’yi bitirmeye çalıştılar. Şimdi de tek hedefleri baraj altında bırakmak oldu. Bunun için kirli planlara başvurdular. İşte yaşadığımız Suruç’taki Katliam. Bayramda insanların ocaklarına ateş düşürdüler. Saldırılan biziz ama bu yalancı zihniyet biz saldırmışız gibi algı yaratıyor. Ama kendi kitlesi bile inanmıyor artık. Bir zamalar Kabataş yalanını söylediler yalanları çıktı. Kerbela ruhuyla, Gezi ruhuyla saraycıları, saltanatcıları yerle bir edeceğiz. Kerbela ve Gezi’nin ruhu bu meydanlarda. Bizler dün de direndik bugün de direneceğiz. 24 Haziran’da halkımızın umudunu gerçek bayramlarda özgürlüklerin ve barışın halayını hep beraber çekeceğiz” dedi.

PİROĞLU: HDP KAZANDIĞINDA BU ÜLKE KAZANACAK

HDP İstanbul 1. Bölge 1. sıra adayı Musa Piroğlu, Erdoğan’ın HDP’yi sandığa gömün sözüne atıf yaparak, “24 Haziran’da kimin sandığa gömüldüğünü göreceğiz. HDP’yi korkutarak, tutuklayarak sesini kısacağını sananlara sesleniyorum, Hepimiz Demirtaşız, Demirtaş burada. HDP kazandığında bu ülke kazanacaktır” diye konuştu.

ERKAN BAŞ: TAYYİP ERDOĞAN DEVRİ BİTMİŞTİR

HDP İstanbul 1. Bölge 2. sıra adayı Erkan Baş, Erdoğan’ın “Hakkımız tamam derse gideriz” sözünü hatırlatarak şöyle devam etti: “Biz hep beraber tamam dedik, milyonlar tamam diyor. Bir ülkenin kurtuluşu olacak bu seçim. İktidardan kurtulmak için 24 Haziran’da oylar HDP’ye.” İdam tartışmalarına ilişkin de konuşan Baş, “Bizi tutuklamakla bitiremedi şimdi idamla tehdit ediyor. Hiçbir baskı, korku bize biat ettiremeyecek. Tayyip Erdoğan devri bitmiştir. Biz kazanacağız” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 19:19

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