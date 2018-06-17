Zincir marketler sadece köye giremedi

Türkiye’de toplam zincir ulusal market sayısının 30 bine ulaştı. Küçük esnaflarla birlikte yerel zincir marketlerde yok olmaya başladı.

Türkiye’de toplam zincir ulusal market sayısının 30 bine ulaştığını ve 7 yıl içerisinde bu sayının 44 bine ulaşmasının beklendiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülke genelinde zincir ulusal (Discount) zincir marketler her geçen gün büyürken küçük esnaflarla birlikte yerel zincir marketlerde yok olmaya başladı. Öyle ki ulusal zincir marketlerin girmedikleri tek nokta köyler kaldı. Böyle gider ve gerekli önlemler alınmaz ise yakında köylere de girerler” dedi.

KÜÇÜKLERİ YOK EDEN BÜYÜME

Türkiye’de organize zincir tanımı içinde yer alan toplam market sayısının 2024 yıl sonunda yüzde 53 artışla 44 bine ulaşması için çalışmalar yapıldığını anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Söz konusu büyümenin lokomotifi konumundaki indirim marketlerin sektördeki payının yüzde 80’e çıkacağı tahmin edilirken; mevcut yerel zincirlerin yarıya yakınının ise satılma veya kapatma nedeniyle sektörden çıkacağı öngörülüyor.Yine bunlara paralel olarak küçük esnaflarında her geçen gün kuralsızlık nedeniyle yok olmasına sebep olmaktadır. Yapılan sektörel araştırma raporuna göre; 2010-2017 yılları arasında, şube sayısı en az 5 ve üzerinde olan market zincirlerinin toplam mağaza sayısı yüzde 178 artış kaydetti.Aynı dönemde, ulusal zincirlerin toplam market sayısı ise yüzde 285, yerel zincirlerin toplam market sayısı yüzde 77 artış gösterdi. Bakkalların sayısı ise son 7 yılda 240 binden 162 bine geriledi” diye konuştu.

KURALSIZLIK BAKKALI AZALTTI

Ulusal marketlerin en büyük zararı bakkal esnafına verdiğini her zaman dile getirdiklerinin altını çizen Palandöken, “Kuralsızlık nedeniyle hızla çoğalan ulusal ve discount marketler çevresindeki yerel zincirleri ve bakkalları bitiriyor. Öyle ki 2010 ile 2017 yılları arasında şube sayısı en az 5 ve üzeri olan zincir marketlerin toplam mağaza sayıları yüzde 178 artarken aynı süreçte bakkal esnafının sayısı 78 bin 372 azalarak yüzde 32,5 geriledi. Şuan itibariyle yayılmadıkları tek nokta köyler kaldı. Kısa zaman içerisinde köylere girerse kimse şaşırmasın. Esnafın sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurması, dört bir yanını saran büyük marketlerle başa çıkması, düşük sermayesi ile mümkün değil. Bu noktada esnafın korunması kaçınılmazdır” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 13:41

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