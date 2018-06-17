Binali Yıldırım: Adımı Alevi bir komşum takmış

Başbakan Binali Yıldırım Dersim'de 'Binali' isminin alevi bir komşusunun taktığını söyledi. Yıldırım daha önce geçmişinin Kürt olduğunu ifade etmişti.

Dersim'de mitingte konuşan Başbakan Binali Yıldırım, kendisine Binali adını Alevi bir komşusunun taktığını söyledi. Yıldırım, Türkiye'de bir daha Dersim katliamı olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Yıldırım'ın konuyla ilgili açıklamalarından satır başları:

Başbakan Binali Yıldırım: Benim de geçmişim Kürt

♦ "Benim adımı koyan Alevi bir komşum. İşte Alevi, Sünni ilişkisi bu kadar değerli bir ilişkidir. Bizim inancımızda bu böyledir. Kimin Kürt kimin Türk olacağına biz mi karar veriyoruz? Anamızı, babamızı biz mi seçiyoruz? O halde neyin kavgasını yapıyoruz? Hiçbir kavga yapmayacağız, kardeş olacağız, et tırnak gibi olacağız. Terörün, emperyal devletlerin ülkemizi bölmesine, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Terörü de bu ülkenin gündeminden çıkaracağız."

♦ "Bizim için Konya neyse, Yozgat neyse, Sakarya neyse, Erzincan neyse Dersim de aynısıdır, aynı şekilde olacak."

♦ "Bizim derdimiz Kürt-Türk kardeşlerimizle değil, bizim derdimiz, sorunumuz, bu ülkeyi bölmek isteyen, genç beyinleri, nesilleri zehirlemek isteyen bölücü terör örgütüyledir."

♦ "Kobani olaylarında Kürtlerin kanı üzerinden siyaset yapmaya kalkanlara, Kürt ve Alevi kardeşlerimizi istismar edenlere geçit vermeyeceğiz."

♦ "Demokratik siyaset kılıfıyla toplumu çatışmaya sürükleyen terör uzantılarını asla aramıza sokmayacağız. Demokratik siyaset kılıfıyla toplumu çatışmaya sürükleyen terör uzantılarını asla aramıza sokmayacağız." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 10:18

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