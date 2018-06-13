Sosyal medyada çarpıcı Erdoğan videosu: HDP baraj altında kalmalı

Erdoğan'ın AKP'lilere HDP'nin baraj altında kalması için özel çalışma yapılması talimatı verdiği konuşmanın videosu sosyal medyada dolaşıma girdi.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘Mahalle Başkanları Toplantısı' yazılı bir afiş önünde, HDP'nin baraj altında kalması için özel çalışma planlamaları yönünde AKP'lilere talimat verdiği görülüyor.

Videonun geçtiğimiz cumartesi akşamı, AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen “Mahalle Başkanları Toplantısı”nda yaptığı konuşmaya ait olduğu iddia edildi. Erdoğan'ın “Bunu dışarıda konuşmam” vurgusuyla başladığı konuşmasında şu ifadeler geçiyor:

“Arkadaşlar, HDP üzerinden parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Bunu dışarıda konuşmam. Burada sizlerle konuşuyorum, niye sizlerle konuşuyorum? Çünkü, onların baraj altı kalması demek, bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir.

Dolayısıyla da, her ilçede arkadaşlarımın özellikle onlar üzerinde çok farklı çalışması lazım. Çünkü siz kim, kimdir bunu biliyorsanız. Mahalle temsilcilerimiz zaten kimin kim olduğunu bilmiyorsa bu görevi bırakması lazım. Alacaksınız sandık seçmen listesini, bakacaksınız kim kimdir. Bu çalışmayı yapmanız da inanıyorum ki bize çok farklı bir netice getirebilir. Markaja almak diyoruz ya, markaja alacaksınız."

CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in ilgili videonun devamı olduğunu iddia ederek paylaştığı videoda ise Erdoğan, “Oradan kimi alacak? Müşahitlerden, önce gelen kimse onun hakkıdır. O, sandık kurulunun ikinci veya üçüncü üyesi olabilir. Burada bu defa neyi kazanırız? Sandık kurulundaki hakimiyeti biz elde etmiş oluruz. Burada çok hassas olmamız lazım. Bu işi hiç hafife almamamız gerekir. Bunları geçmişte çok yaşadık” diyor.

HDP: ERDOĞAN AÇIKÇA SUÇA TEŞVİK EDİYOR

HDP'den ilgili videoyu paylaşarak yapılan açıklamada "Erdoğan açıkça suça teşvik ediyor" ifadesi kullanıldı. HDP, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP Genel Başkanı Erdoğan açıkça suça teşvik ediyor. HDP 'yi baraj altında bırakmak için hile ve baskıyla oylarımızı çalmayı planlıyor. Çünkü HDP Meclis’te olmazsa 400'den fazla vekil kazanacağını biliyor. İşte bunu engellemek için 24 Haziran'da bir oy HDP 'ye bir oy Demirtaş'a"

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 21:44

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