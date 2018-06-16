Suruç soruşturması: HDP'li vekil adayı dahil 9 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘O adam dağ kadrosuyla ilişkili’ diyerek hedef gösterdiği HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan gözaltına alındı.

Suruç'ta AKP'li Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında yaşanan olaylarla ilgili soruşturmada HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın da arasında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yerine kayyım atanan Suruç Belediyesi Eş Başkan vekili Nazlı Binici, HDP İlçe Eş Başkanı Rojda Binici, Suruç Belediyesi Meclis Üyesi Fethi Yavuzel, Mehmet Kaplan ve Mehmet Polat da bulunuyor.

BAKAN FAKIBABA: ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Suruç'ta yaşanan hadiseden dolayı gerçekten bayram yapamadık. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Adalete ve yargıya inanıyoruz. Soruşturmanın sonucunda hak yerini bulacaktır” dedi.

KURTULMUŞ: SEÇİM KAMPANYALARINA KAN BULAŞTIRILMIŞ OLDU

AKP Bakırköy İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Suruç’ta yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. “Bir şenlik havasında devam eden seçim kampanyalarına maalesef gölge düşürülmüş oldu. Seçim kampanyalarına kan bulaştırılmış oldu” ifadelerini kullanan Kurtulmuş, “HDP'liler tarafından yapılan saldırı sonucu son derece elim bir olay ortaya çıktı. Biz siyasetin kanla, kinle, nefretle, gözyaşıyla yapılamayacağına inananlardanız. Bu saldırgan tutum içindeki insanları, grupları, bölücü terör örgütünün gölgesinde siyaset yapanları çok açık bir şekilde kınadığımızı ifade ediyorum” dedi. (DHA)

SOYLU KAPLAN’I HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Saldırıda yaşamını yitiren AKP’li İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesine katılmak için Suruç'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı’na (AA) verdiği demeçte HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan’ı “İdari ve adli soruşturma devam ediyor ama somut birtakım olaylar var. Yaklaşık 3-4 gün önce ve daha önceki dönemlerde de HDP'nin 6’ncı sıra milletvekili adayı (İsmail Kaplan), bizatihi milletvekilimizi mecliste daha önce yapılan bir tartışmadan dolayı hedef göstermektedir ve bunu sürekli olarak tırmandırmaktadır. O adamın dağ kadrosuyla ilişkili olduğu ve burada bu talimatları da oradan aldığı yönünde değerlendirmeler vardır, o kadar açık ve net” diyerek hedef göstermişti.

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MUHARREM İNCE VE CHP SURUÇ İLÇE BAŞKANI DA HEDEF GÖSTERİLDİ

Bununla da yetinmeyen Soylu, aynı demeçte CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi de şu sözlerle sorumlu tutmuştu:

“Şunu açık yüreklilikle söylemek isterim, kim Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişse bu olayların müsebbibi de odur. O kadar basit, kim bu olayları bu noktaya taşımak istiyor ve gayret gösteriyorsa, kim buradan güç alarak seçimi özgür ve hür biçimde oy kullanmayı kısıtlamak istiyorsa, Selahattin Demirtaş’ı kimin ziyaret ettiğine bakmak lazım. Yine burada hiç ilgisi olmadığı halde o partinin ilçe başkanının (CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Gören) yaptığı açıklamalara bakmak lazım. Bunlar bizim soruşturma süreçlerimizin idari adli soruşturma süreçlerimizin elbette ki dokunacağı konulardır.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 13:39

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