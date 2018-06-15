Van'da AKP'lilerden seçim bayrağı provokasyonu

Van'da AKP'liler CHP bayrakları üzerine seçim bayrakları asmak isteyince arbede yaşandı, CHP'liler linç edilmek istendi.

Van'da AKP Gençlik Kolları ile CHP'liler arasında bayrak asma yeri nedeniyle gerginlik yaşandı.

Merkez İpekyolu ilçesi, Sıhke Caddesi üzerinde bulunan CHP'nin seçim bürosunun bulunduğu binanın çevresine gelen AKP Gençlik Kolları üyeleri bayrak asmak istedi. CHP'nin milletvekili adayları bu duruma itiraz edince tartışma yaşandı. Çok sayıda AKP'linin seçim bürosu önüne gelip CHP'lilere saldırdığı, çıkan arbedede AKP Tuşba İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Bayram'ın yaralandığı iddia edildi.

Yaşanan gerginliğin daha fazla büyümemesi için Cumhuriyet Halk Partisi 1'inci sıra milletvekili adayı Mehmet Kurukcu, ruhsatlı silahıyla havaya iki el ateş etti.

Duyulan silah sesiyle olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, AKP ile CHP'li yetkililer ifadeleri alınmak üzere İki Nisan Polis Karakoluna götürüldü.

CHP ADAYINDAN AÇIKLAMA

CHP Van 1'inci sıra milletvekili adayı Kurukcu, akşam saatlerinde yaşanan gerginlik ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mehmet Kurukcu'nun açıklaması şöyle:

"AKP Van İl Teşkilatı, bayraklarımızın üstüne bayrak astılar ve tüm uyarılarımıza rağmen bayraklarını kaldırmadılar. Biz bu akşam kaldırmak isterken 50 kişilik bir grup seçim büromuzun önünde bize saldırmaya başladı ve ben zor durumda kalıp havaya ateş açmak zorunda kaldım. Yoksa linç edilecektik. AKP Van İl Teşkilatına tavsiyem ortamı kışkırtmayın ve ortamı germeyin. Gençlerimize sahip çıkalım" dedi. (DHA)

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