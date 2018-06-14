Gölcük Değirmendere’de HDP standına saldırı: Yaralılar var

HDP Kocaeli İl Örgütünün Gölcük Değirmendere’de yürüttüğü seçim çalışmasına saldırı gerçekleştirildi. Aralarında HDP İl Eş Başkanı Şahabettin Işık’ın da olduğu 2 HDP’li yaralandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından bugün Gölcük Değirmendere’de seçim çalışması düzenlendi. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan HDP’liler seçim çalışması yürüttüğü esnada bir grubun provokatif saldırısına maruz kaldı.

‘BURASI SİZE MEZAR OLACAK’

Yaklaşık 50 kişilik saldırgan grup, "Vatan hain, teröristler", “Burası Değirmendere, burası size mezar olacak” gibi provokatif söylemlerle bağırakak HDP’nin standına saldırdı. HDP’lilerin standının yanında 3 polis olduğu, polisin saldırganlara müdahale etmediği belirtildi. HDP’lilerin polise “Seçim güvenliğimizi sağlayın. Neden saldırganlara müdahale etmiyorsunuz?” dediği, polisin ise “Buna yetkimiz yok” şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

İL EŞ BAŞKANI AMELİYATA ALINACAK

Saldırı esnasında HDP Kocaeli Eş Başkanı Şahabettin Işık ve parti yöneticisi Emrah Durmuş darp edildi. Darp edilen HDP’liler Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalça kemiği kırılan Şahabettin Işık’ın ameliyata alınacağı öğrenildi. Emrah Durmuş adlı HDP'linin de burnu kırıldığı belirtildi.

HDP’li yöneticiler ise adli süreci takip etmek için Değirmendere Polis Karakolu’na gitti. Öte yandan HDP Kocaeli İl Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, baskınların HDP’yi yıldıramayacağı vurgulanırken, seçim çalışmalarına kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 19:30

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