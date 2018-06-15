KayÄ±sÄ± Ã¼reticileri: KayÄ±sÄ±yÄ± dalÄ±ndan indirmek bile zarar

Malatya AkÃ§adaÄŸ'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kayÄ±sÄ± Ã¼reticileri ekonomik durumlarÄ±nÄ±n her geÃ§en gÃ¼n daha kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini anlattÄ±.

Ekin BALÄ°

Malatya

Türkiye kuru kayÄ±sÄ± üretiminin yüzde 90’Ä±nÄ±, dünya kuru kayÄ±sÄ± üretiminin yüzde 70’ini karÅŸÄ±layan Malatya’da üreticiler mutlu deÄŸil. “KayÄ±sÄ±yÄ± dalÄ±ndan indirmek bile zarar” diyen üreticiler, ticaretini yapanÄ±n zengin kendi durumlarÄ±nÄ±n ise her geçen gün daha kötüye gittiÄŸini anlatÄ±yor. AkçadaÄŸ ilçesine baÄŸlÄ± Durulova Mahallesi’nde görüÅŸtüÄŸümüz üreticilere, bir dokunduk bin ah iÅŸittik.

TÄ°CARETÄ° YAPAN ZENGÄ°N, ÜRETÄ°CÄ° PERÄ°ÅžAN

KuraklÄ±ÄŸÄ±n kendilerini zora soktuÄŸunu söyleyen Halil Aksu, devletin üreticiye sahip çÄ±kmamasÄ±ndan yakÄ±nÄ±yor. KayÄ±sÄ± üreticisinin periÅŸan olduÄŸuna dikkat çeken Aksu, “Burada kayÄ±sÄ± ekonomisi çok zayÄ±f çünkü ÅŸartlarÄ± kötü. KuraklÄ±k var, kuraklÄ±kta kayÄ±sÄ±dan randÄ±man almak zor. Bu zor koÅŸullarda kayÄ±sÄ± yetiÅŸtiren üretici kazanamÄ±yor. KayÄ±sÄ±, üreticiden 5 liradan çÄ±kÄ±yor, 10-15 liradan pazarlarda satÄ±lÄ±yor. KayÄ±sÄ± ticareti yapanlar zengin oluyor, üretici kazanamÄ±yor. Devlet bize kulak vermiyor, üreticiye destek olmuyor. Demiyorlar ki bu kayÄ±sÄ± üreticisine yazÄ±k, çok emek veriyorlar” dedi.

‘41 SENEDE BÄ°R EVÄ°M BÄ°LE YOK’

KayÄ±sÄ± üretiminde çok emek harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak emeÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aksu ÅŸöyle devam etti: “Ben 41 senedir bu kayÄ±sÄ±ya emek veriyorum, evim bile yok. Al iÅŸte çatÄ±lÄ± bir yerdir, bura ev deÄŸil ki.” Çözümü kayÄ±sÄ± üreticilerinin birleÅŸmesinde ve kooperatifleÅŸmesinde gören Aksu, “Devlet arsa yapsa da aslÄ±nda bize bakmÄ±yor. Benim yaÅŸÄ±m 80, devlet daha bu köye bir hizmet vermiÅŸ deÄŸildir. Yalan mÄ± doÄŸru mu bilmiyorum ama buraya bir gölet yapÄ±lacaÄŸÄ± söylentisi var. O da yapÄ±lÄ±rsa yani. YapÄ±lacaÄŸÄ±na da pek bir inancÄ±mÄ±z yok” dedi.

‘BÄ°R ARAYA GELMELÄ°YÄ°Z’

“KayÄ±sÄ± üreticisinin durumu berbat” diyerek söze baÅŸlayan Hasan Demirel ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “Türkiye’den Avrupa’ya giden kayÄ±sÄ±lar Avrupa’da kilosu 5-10 avroya satÄ±lÄ±yor. Burada tüccar bizden 5-6 TL’ye alÄ±yor. KayÄ±sÄ± üreticilerinin kooperatif kurmasÄ± gerekiyor. Mesela Kürecik’te 18 köy var onlarÄ±n hepsi birleÅŸip kooperatif kurmalÄ±. O zaman köy halkÄ± belki bir ÅŸeyler kazanabilir. Ama güzel, demokratik bir kooperatif, üreticilerin söz sahibi olduÄŸu bir kooperatif olmalÄ±dÄ±r.” Mazot fiyatlarÄ±nÄ±n yüksek olmasÄ±ndan yakÄ±nan Demirel, “Burada 6 TL’ye mazot alÄ±nÄ±yor. Sen 10 dönüm tarlayÄ± 400 TL’yle sürüyorsun. Nereden kâr elde edeceksin? Devlet sana 150 TL veriyor. Mazotu da 235 kuruÅŸtan veriyoruz diyor. Nerede 235 kuruÅŸtan veriyor ki? 6 TL’den aÅŸaÄŸÄ±ya vermiyor” diyor.

‘MASRAFLARA YETÄ°ÅžEMÄ°YORUZ’

KayÄ±sÄ± üretmenin masraflÄ± olduÄŸunu belirten Ä°smail KöroÄŸlu ise ÅŸöyle konuÅŸtu: “KayÄ±sÄ± aÄŸacÄ± çok zor bir aÄŸaç, bakÄ±mÄ± çok zor ve masraflÄ± bir aÄŸaç. Malatya’daki kayÄ±sÄ± üreticilerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bir kÄ±smÄ± bu iÅŸi bÄ±rakÄ±yor, bir kÄ±smÄ± da bu iÅŸi alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için sürdürüyor. Ä°laçlarÄ±dÄ±r, gübresidir, bakÄ±mÄ±dÄ±r, iÅŸçiliÄŸidir… MasraflarÄ±na yetiÅŸemiyoruz. SigortanÄ±n bazÄ± ÅŸeyleri kapsamasÄ± gerekiyor, don dolu dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer kayÄ±plarÄ± kapsamasÄ± gerekiyor.” KayÄ±sÄ± fiyatlarÄ±nda düzenlenmeye gidilmesi gerektiÄŸini de söyleyen KöroÄŸlu, “Fiyatlarda üreticiden tüketiciye gidene kadar arada uçurum bir fark oluÅŸuyor. Bunun da düzenlenmesi gerekiyor ki hem tüketici rahat ulaÅŸabilsin hem de üretici bir kazanç saÄŸlayabilsin” dedi. KöroÄŸlu, “Mazot neredeyse 6 TL’ye dayandÄ±. Mazot pahalÄ± olduÄŸunda bu her ÅŸeye yansÄ±yor. Çiftçiye vergisiz mazot gibi söylemler oldu ama bunun bir etkisini göremedik” diye konuÅŸtu.

‘DEVLET ÜRETÄ°CÄ°YE DESTEK OLMALI’

Dünyadaki kayÄ±sÄ± üretiminin yüzde 70’ini Malatya’nÄ±n karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Süleyman Demirel ÅŸöyle konuÅŸtu: “Bunun üreticiye yansÄ±yabilmesi için öncelikle serbest piyasadan çÄ±karÄ±lmasÄ± gerekiyor. Devletin buna herhangi bir kota koyduÄŸu da yok. Tüccar istediÄŸi fiyata satabiliyor. Kaliteli kayÄ±sÄ± üretimi için ilaç, gübre, mazot fiyatlarÄ±nÄ±n düÅŸmesi ve devletin üreticiye destek olmasÄ± gerekli. Bana neredeyse bir ton ilaç 200 TL’ye mal oluyor. 10 ton kuru kaysÄ± kaldÄ±rÄ±yorum. FiyatÄ± belli 4 TL’den toplamda 40 bin TL yapacak. Ä°ÅŸçinin maliyetini hesapladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 15 bin TL. Ben bunu bizzat üretici olarak yaÅŸadÄ±m. Bana ne kaldÄ±? YarÄ±sÄ±. Peki kooperatif borcum? Tarla sürme borcum? BunlarÄ± hesapladÄ±ÄŸÄ±m zaman bana hiçbir ÅŸey kalmÄ±yor.” Mazot fiyatlarÄ±ndan da yakÄ±nan Demirel, “Mazot fiyatlarÄ± almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor. Bugün ülkemizde yat sahibi olan, gemi sahibi olan insanlara mazot 1.5 TL’den satÄ±lÄ±yor. Ben de üreticiyim, çiftçiyim, zor durumdayÄ±m, 6.5 TL’ye mazot alÄ±yorum. Kaliteli ürün üretmek zorundayÄ±z. Ancak ben ÅŸu ÅŸartlar altÄ±nda nasÄ±l kaliteli ürün üreteceÄŸim? Her ÅŸeyden önce bakÄ±m olmalÄ±. Benim belli bir gücüm olacak ki bakÄ±m yapabileyim. Gücüm yok.”

ÜRETÄ°CÄ° ÖRGÜTLENMELÄ°

KayÄ±sÄ± üreticilerinin sorunlarÄ±nÄ±n diÄŸer üzericilerle aynÄ± olduÄŸunu anlatan Abbas Bali, “Üreticinin ürettiÄŸi maldan hakkÄ±yla bir kazanç saÄŸlayabilmesi için daha uygun ÅŸartlarda malÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi gerekir. Türkiye’de maalesef bu yeteri kadar iyi deÄŸil. KayÄ±sÄ± üreticisi de bundan nasibini alÄ±yor” dedi. Kooperatiflerin kurulmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünen Bali ÅŸöyle devam etti: “Kooperatifler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ürettiÄŸi malÄ± halkla buluÅŸturup satma imkanÄ± bulan üretici kazanç saÄŸlayabilir. Burada 3 liraya 5 liraya sattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mal büyük ÅŸehirlerde daha pahalÄ±ya satÄ±lÄ±yor. Büyük ÅŸehirlerde aracÄ±lar kazanmakta, üretici parayÄ± kazanamamakta, çoÄŸu kez verdiÄŸi masrafÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamamakta. BazÄ± üreticiler kayÄ±sÄ±yÄ± dalÄ±ndan bile indirirken zarar ediyor, niye uÄŸraÅŸayÄ±m ki diye düÅŸünüyor.” Devletin de destek saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini belirten Bali, “AracÄ±lar ortadan kalkmalÄ±, üretici malÄ±nÄ± direk tüketiciye ulaÅŸtÄ±rmalÄ±” dedi.

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