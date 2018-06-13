KYK yıllardır Cumhurbaşkanını kandırıyormuş!

'KYK yurtlarında kalan yoksul öğrencilerin amacı dilenmek değil; bilimsel, parasız eğitim talebiyle tavrını ortaya koymak.'

Adana Erkek Öğrenci Yurdu’ndan Bir Öğrenci

Üç yıldır üniversite okuyorum ve Adana Öğrenci Yurdu’nun gecekondu gibi olan C blokunda, diğer adıyla Getto’da kalıyorum. Odalarımız eskiden altı kişilikti, “FETÖ”den alınan yurtlara diğer öğrencilerin yerleşmesiyle dört kişilik oldu. Geçen günlerde Cumhurbaşkanı sahurda öğrencilerin, “yaz ayında kalmadığımız yurtlara neden para veriyoruz” sorusu üzerine öğrencilere “KYK Müdürü Barış Aksu beyi aradım. Barış, bu ne iş? ‘Öğrenciler neden yazın kalmadığı yurda para veriyor’ dedim. Bundan sonra KYK’de yazın kalmayan öğrenci ücret vermeyecek.” dedi. Ben Cumhurbaşkanına şu soruyu sormak istiyorum: Bu devleti 15 yıldır kim yönetti ki Cumhurbaşkanının yurtlardaki durumdan haberi yok?

Sanki KYK Cumhurbaşkanını kandırmış gibi davranarak Cumhurbaşkanı hiçbir öğrenciyi kandıramaz. Eğer Cumhurbaşkanı seçim için değil de öğrencilerin talepleri için bu yaz ücretini kaldırıyorsa KYK’de kalan öğrenciler olarak Cumhurbaşkanından Adana’nın sıcağında kaldığımız yurt odalarımıza klima, buzdolabı ve çalışma masası istiyoruz.

ÖĞRENCİLER DİLENMEK DEĞİL BİLİMSEL EĞİTİM İSTİYOR

Bunun yanında yurtta verilen gereksiz, ne olduğu belli olmayan tarikat sohbetlerinin ve çalışma masalarımıza bırakılan tarikat dergilerinin, broşürlerinin ve kitaplarının kaldırılmasını istiyoruz. Benim düşünceme göre AKP seçimi kaybedecek. Bu nedenle elindeki bütün kozları ve devletin bütün olanaklarını kullanıyor. KYK’de yazın kalmayan öğrenciden ücret alınmayacağı vaadi de bu basit kozlardan biri. AKP referandumda üniversite okuyan gençlerin çok büyük kısmından oy alamadı. Bunun için de üniversitede KYK’de kalan yoksul öğrencileri bu şekilde kullanmaya çalışıyor. KYK yurtlarında kalan yoksul öğrencilerin amacı dilenmek değil; bilimsel, parasız ve laik eğitim talebiyle seçimde oy vermek ve gereken her yerde tepki göstererek tavrını ortaya koymak olmalıdır ve olacaktır.

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 18:42

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