AYM’ye göre ‘sapkın’ demek nefret söylemi değil!

AYM, 2012 yılında yayımlanan bir haberde yer alan “Kaos GL isimli sapkınların derneği” ifadesinin nefret söylemi olmadığına karar verdi.

Kaos GL Derneği, habervaktim.com sitesinde 2012 yılında yayınlanan bir haberde “Kaos GL isimli sapkınların derneği” ifadesine ilişkin Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren AYM, bu ifadenin nefret söylemi olmadığını ileri sürdü.

Kaos GL’de yer alan habere göre, Anayasa Mahkemesi yapılan başvuru için, “Maddi ve manevi varlığın korunması hakkı” kapsamında şeref ve itibara ifade özgürlüğünün kullanıldığı gerekçesiyle müdahale edildiğine ilişkin iddiasında “İhlal olmadığına” karar vererek şu ifadelere yer verdi: “Sorumlu kişiler hakkında ceza yargılaması yürütülmesini gerekli kılacak derecede nefret ve şiddete yöneltme tehlikesi içerdiğinden bahsedilemeyeceği değerlendirilmiştir. Bu bağlamda başvuru konusu haberde şikayet edilen ifadenin “nefret söylemi” boyutuna ulaşmadığına karar verilmiştir. Başvurucunun şeref ve itibarın korunması hakkının ihlal edilmediğine karar verildiğinden etkili başvuru hakkı ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiğine dair iddialarının ayrıca incelenmesine gerek görülmemiştir.”

AYM, derneğin başvurusunda belirttiği ‘Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği’ yönündeki iddiasını ise incelemedi. AYM kararında, “Haberin eşcinsellikle ilgili olmadığını, kamusal bir tartışma başlatma ya da var olan bir tartışmaya görüş bildirme amacı olmadığı, haberin odak noktasının başka bir tartışma olduğu ve başvuran derneğin hedef gösterilme riskinin azaldığını” ifadelerine yer verdi. Ayrıca kararda şu görüşe yer verildi: “Üstelik başvuru konusu haberde başvurucu derneğin tam isminin verilmemesi, Dernekten haberi olmayan okuyucuların, Derneğin faaliyet alanına ve ‘sapkın’ kelimesinin yöneldiği kesime ilişkin bir fikirleri olmasını oldukça zorlaştırmaktadır.”

NE OLMUŞTU?

habervaktim.com sitesinde 6 Kasım 2012 tarihinde “Siyonist uşakları yine teröre sarıldı” başlıklı bir haber yayımlandı. Haberde Kaos GL’den, “Kaos GL isimli sapkınların derneğinin de avukatlığını yürüten Ankara Barosuna kayıtlı Sinem Hun, ‘Reklamda ırkçılık suçu işlendiğini’ iddia ederek savcılığa başvurdular” diye bahsedildi.

Haberin ardından Kaos GL Derneği, “sapkınlar” ifadesinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu oluşturduğu gerekçesiyle ilgili site yöneticisi hakkında şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kaos GL Derneği karara itiraz etti. Kapatılan Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği kararın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle itirazı reddetti. Ardından dernek, 26 Kasım 2014’te AYM’ye başvurdu. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 17:18

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